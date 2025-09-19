Mỹ nhân áo tắm thản nhiên nói về tin đồn "tình tay 3" với Sinner & Alcaraz

👙 Người mẫu áo tắm thản nhiên nói về "tình tay 3"

Khi Jannik Sinner và Carlos Alcaraz bước vào những ngày căng thẳng nhất tại US Open, bên ngoài sân đấu lại xuất hiện một “vở kịch” gây chú ý không kém. Người mẫu áo tắm Brooks Nader, gương mặt quen thuộc của một tạp chí phái mạnh bất ngờ vướng vào tin đồn tình cảm cùng lúc với cả hai tay vợt hàng đầu thế giới.

Người đẹp Brooks Nader tiếp tục muốn truyền thông xôn xao về mối quan hệ dường như không có thật giữa cô với Alcaraz (bên phải) và Sinner (bên trái)

Khởi nguồn đến từ chính em gái cô, Grace Ann, người đã úp mở rằng chị mình đang hẹn hò “một người có tên vần với winner”. Điều này khiến dư luận lập tức hướng về Jannik Sinner. Không lâu sau, tại một sự kiện thảm đỏ bên lề giải đấu, Grace Ann lại khẳng định rằng Carlos Alcaraz mới là "người đàn ông hiện tại" của chị gái.

Hai phát ngôn trái ngược chỉ trong vòng vài ngày khiến câu chuyện trở nên rối rắm, đẩy tên tuổi Nader vào tâm bão truyền thông.

Thực tế, trong suốt giải đấu, Nader được bắt gặp hai lần ngồi trên khán đài, lần đầu theo dõi Alcaraz đánh bại Arthur Rinderknech và lần khác ở trận chung kết, nơi Alcaraz hạ gục Sinner để lấy lại ngôi số một thế giới. Sự hiện diện ấy càng khiến tin đồn có thêm cơ sở, bất chấp việc Alcaraz cùng ê-kíp nhanh chóng phủ nhận, khẳng định anh hoàn toàn độc thân và không hề có ý định bước vào một mối quan hệ nghiêm túc ở thời điểm hiện tại.

Nhưng thay vì dập tắt sóng gió, chính Nader lại góp phần làm bùng lên. Trong một chương trình truyền hình, khi được MC Andy Cohen hỏi trực diện về “tình tay ba”, người đẹp 28 tuổi đáp một cách lấp lửng: “Một quý cô không bao giờ kể chuyện của mình, nhất là kể hai lần thì càng không nên. Nhưng các chàng trai làm điều đó mọi lúc, tại sao tôi không thể?”.

Phát ngôn vừa thản nhiên vừa đầy ẩn ý ấy lập tức tạo thành cơn sốt trên mạng xã hội, biến Nader thành nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất trong những ngày hậu US Open.

🎭 Sự thật ngoài sân và toan tính sau ánh đèn

Trong khi Nader úp mở để duy trì sức nóng, Sinner dường như lại có một cuộc sống riêng rõ ràng hơn. Tay vợt số hai thế giới được cho là đang hẹn hò với người mẫu Đan Mạch Laila Hasanovic, bạn gái cũ của tay đua Công thức 1 Mick Schumacher.

Hasanovic đã nhiều lần xuất hiện trên khán đài trong các giải Grand Slam, thậm chí còn bay tới New York để cổ vũ Sinner trong trận bán kết. Những chi tiết nhỏ như hình nền điện thoại của Sinner hay lời kể từ hàng xóm tại Monte Carlo, nơi anh sống cùng Hasanovic, càng củng cố thêm tính xác thực cho mối quan hệ này.

Ngược lại, nhiều nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Brooks Nader không hề muốn gắn bó lâu dài với bất kỳ ai, kể cả Alcaraz hay Sinner. Mục tiêu chính của cô là duy trì sự chú ý để quảng bá chương trình thực tế Love Thy Nader và củng cố tên tuổi trong làng giải trí.

“Cô ấy muốn được gắn liền với mọi câu chuyện, mọi mối tình, mọi drama. Điều đó giúp chương trình của cô tiếp tục được theo dõi và giữ vị thế một ngôi sao truyền hình thực tế”, một nguồn tin khẳng định.

Về phía Alcaraz, các nhà báo Tây Ban Nha như Alberto Guzman đã nhấn mạnh rằng tay vợt số một thế giới vẫn độc thân, không muốn dính dáng đến những lùm xùm tình ái, và hoàn toàn tập trung vào sự nghiệp quần vợt.