Arsenal thấm thía "ma thuật đen", Sunderland dùng "gậy ông đập lưng ông"

Sunderland đã xuất thần cầm hòa Arsenal 2-2 trong trận đấu đầy kịch tính tại vòng 11 Premier League, không chỉ bằng tinh thần chiến đấu quả cảm mà còn bằng những tính toán chiến thuật đầy tinh vi, thậm chí là cả các "chiêu trò" ngoài sân cỏ.

Trên hết, kết quả này trực tiếp làm gián đoạn chuỗi 10 trận toàn thắng của "Pháo thủ", đồng thời giúp Sunderland, đội bóng tưởng chừng là ứng cử viên xuống hạng trước khi mùa giải khởi tranh, tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm dự cúp châu Âu.

Arsenal thấm “ma thuật đen”

Trước khi hành quân đến vùng Đông Bắc, trên bình diện châu Âu, Arsenal là một trong những CLB sở hữu khả năng tấn công ở các tình huống cố định đạt độ nguy hiểm bậc nhất châu Âu, từ đá phạt hàng rào, phạt góc hay đến cả những quả ném biên dài.

Tuy nhiên, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, Sunderland nghênh đón các nhà đương kim Á quân bằng sự tự tin cùng 1 thủ thuật ngoài chuyên môn nhưng vô cùng hiệu quả. Cụ thể, Sunderland đã chủ động di chuyển các bảng quảng cáo xung quanh sân Ánh sáng sát vào đường biên hơn bình thường, nhằm hạn chế không gian cho các cầu thủ Arsenal thực hiện những quả ném biên mạnh thẳng vào khu vực cấm địa.

Chưa hết, việc Sunderland chỉ để Arsenal có đúng 2 quả phạt góc trong cả trận cũng chứng minh sự hiệu quả của những tính toán này. Nhà báo Joseph McBride xác nhận chiến thuật này từng được Sunderland áp dụng thành công trong trận gặp Coventry City mùa trước.

Sunderland khiến Arsenal không thể thoải mái ném biên xa.

Chứng kiến đội chủ nhà dùng "mánh khóe" ngoài chuyên môn, người hâm mộ Arsenal có thể cảm thấy bất bình và xem đây là hành vi phi thể thao. Tuy nhiên, nếu chậm lại một nhịp, các cổ động viên "Pháo thủ" cũng nên thấu hiểu rằng đây là một phần của cuộc chơi khi các đội bóng tìm kiếm lợi thế cho mình.

Hơn nữa, chính Arsenal dưới triều đại Arteta cũng trở thành “cái gai trong mắt” nhiều đối thủ với những "ma thuật đen" trong các tình huống cố định như việc khóa thủ môn đối phương ở những tình huống thực hiện phạt góc nhằm tăng cơ hội ghi bàn. Trong một giải đấu khốc liệt như Premier League, mọi chi tiết nhỏ đều có thể tạo nên sự khác biệt.

Không chỉ dừng lại ở các chiêu trò, Sunderland còn thể hiện sự tinh quái trong chiến thuật bằng triết lý "lấy độc trị độc", sử dụng chính bài đánh sở trường và cũng là nỗi khiếp sợ của Arsenal mùa này: tình huống cố định. Trước trận đấu, Sunderland sở hữu hàng thủ thuộc top đầu Premier League (xếp thứ 4 giải về số bàn thua với 8 bàn và thứ 2 về số bàn thua từ tình huống cố định với 2 bàn), nhưng họ cũng là đội có khả năng tận dụng tình huống cố định tuyệt vời.

Arsenal bị Sunderland khuất phục bởi chính sở trường của mình.

Bàn mở tỷ số của đoàn quân HLV Regis Le Bris ở phút 34 là ví dụ điển hình về độ bùng nổ của bài đánh này. Từ một quả phạt trực tiếp, bóng được đưa vào vòng cấm khiến hàng thủ Arsenal bất ngờ và lóng ngóng, tạo điều kiện cho trung vệ Daniel Ballard băng lên dứt điểm quyết đoán vào lưới David Raya. Bàn thua này cũng là lần đầu tiên Arsenal để thủng lưới sau 812 phút giữ sạch lưới trên mọi đấu trường.

Những người cũ gieo sầu

Không dừng lại ở phương diện chiến thuật khô khan, Sunderland còn “đãi” Arsenal bằng những xúc cảm đặc biệt trong bóng đá khi “Mèo đen” giật lấy 1 điểm quý giá nhờ vào màn trình diễn xuất thần của những người mang trong mình ADN “Pháo thủ” một thời, cụ thể là bộ đôi Granit Xhaka và Daniel Ballard.

Xhaka, cựu đội trưởng Arsenal, người từng có 7 năm sải bước tại Emirates, giờ đây đã trở thành thủ lĩnh thực thụ trong phòng thay đồ Sunderland. Dù từng khẳng định vẫn còn nhiều tình cảm đặc biệt cho màu áo đỏ trắng thành London nhưng 90 phút góp mặt trên sân, Xhaka vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp đáng nể. Vẫn là cái phong cách máu lửa không khoan nhượng đấy, cầu thủ người Thụy Sĩ giúp Sunderland kiểm soát phần nào sức mạnh tuyến giữa từ Arsenal, anh được FotMob chấm điểm cao nhất đội với 7 tình huống giải nguy và đạt tỷ lệ chiến thắng tranh chấp 80%.

Chân chuyền 33 tuổi luôn là người tổ chức lối chơi nơi giữa sân, nhưng cũng không ngại va chạm và thậm chí đã lớn tiếng nạt nộ tiền vệ Mikel Merino, hét lên "Đứng dậy đi, đồ khốn kiếp", cho thấy tinh thần cống hiến hết mình cho đội bóng chủ quản hiện tại.

Xhaka không “nể nang” Arsenal.

Trong khi Xhaka bước vào màn tái ngộ Arsenal với vai trò thủ lĩnh, thì với Ballard, đây giống như 1 thời cơ để trung vệ 26 tuổi chứng minh: đội chủ sân Emirates đã sai khi không trao anh cơ hội thể hiện khả năng.

Ballard gia nhập học viện Arsenal từ năm 8 tuổi và gắn bó 10-12 năm, được coi là sản phẩm của "Pháo thủ" nhưng chưa từng có trận ra mắt đội một trước khi gia nhập Sunderland vào năm 2022. Rạng sáng qua, ngôi sao người Bắc Ireland để lại màn trình diễn quật khởi, trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và trực tiếp tước 2 điểm của đội bóng cũ.

90 phút thi đấu, Ballard sắm vai chốt chặn đáng tin cậy án ngữ trước khung thành thủ môn Robin Roefs với 6 lần cướp bóng, 1 tình huống chặn cú sút từ đối thủ và thắng 6/13 pha tranh chấp tay đôi.

Đặc biệt, sự quả cảm của Ballard không gói gọn trong các con số thống kê. Phút bù giờ thứ 6 hiệp 2, cầu thủ sinh năm 1999 lần thứ 2 trong trận khiến 4 phía khán đài sân Ánh Sáng vỡ hòa khi có pha lao người cản phá xuất sắc cú sút cận thành của Merino ngay trước khung thành đã bỏ trống, tình huống được đánh giá là khoảnh khắc cứu 1 bàn thua trông thấy cho đội chủ nhà, khiến huyền thoại Premier League, Alan Shearer phải ca ngợi.

Ballard thực sự khiến người hâm mộ Arsenal phát sốt.

Chưa dừng lại, Ballard còn năng nổ tham gia hỗ trợ tấn công và có những đóng góp đáng khen: anh chính là tác giả của pha lập công mở tỷ số trận đấu trong hiệp 1 bằng cú dứt điểm quyết đoán, trước khi kết thúc trận đấu hoàn hảo với tình huống đánh đầu ngược kiến tạo thông minh cho Brian Brobbey gỡ hòa 2-2 đầy cảm xúc ở phút 90+4.

Sunderland có thể không sở hữu đội hình đẳng cấp dát vàng như Arsenal nhưng tại mái nhà thân yêu rạng sáng qua, đoàn quân Le Bris đơn giản được thừa hưởng lợi thế nôm na được ví là “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để cầm chân một trong những CLB toàn diện nhất Lục địa già hiện tại.