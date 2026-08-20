Nóng nhất thể thao sáng 20/8: Kyrgios dương tính với cocaine, nguy cơ bị cấm 4 năm

Kyrgios dương tính với cocaine, nguy cơ bị cấm 4 năm

Nick Kyrgios đang bị đình chỉ tạm thời khỏi quần vợt sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với cocaine, chất kích thích và chất gây lạm dụng nằm trong danh sách cấm của Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA). Tay vợt người Australia có quyền kháng cáo lệnh đình chỉ tạm thời, nhưng cho đến nay, anh vẫn chưa thực hiện quyền này.

Kyrgios cho biết anh đã “phạm một sai lầm lớn” sau khi dương tính với cocaine

Theo Tennis365, Kyrgios có thể bị cấm thi đấu tối đa 4 năm, mức án cao nhất đối với hành vi không vượt qua một cuộc kiểm tra chống doping. Tuy nhiên, nếu á quân Wimbledon 2022 có thể chứng minh mình sử dụng chất này ngoài thời gian thi đấu, án cấm dài nhất mà anh có thể phải nhận là 3 tháng.

Eala được kỳ vọng cạnh tranh ngôi số 1 thế giới

HLV huyền thoại Rick Macci nhận định Alex Eala sẽ có cơ hội cạnh tranh vị trí số 1 thế giới nếu cô “đại tu” một khía cạnh trong lối chơi. Cựu HLV của Serena và Venus Williams kêu gọi Eala cải thiện kỹ thuật giao bóng dựa trên yếu tố cơ sinh học.

Macci viết: “Eala có nền tảng đánh bóng cuối sân tốt ở cả hai bên, đủ để phát huy sức mạnh. Khả năng di chuyển của cô ấy sẽ bị thử thách bởi những tay vợt đánh bóng mạnh, bởi cũng giống như những đối thủ khác, họ không cho cô ấy nhiều cơ hội để tung ra những cú đánh dễ dàng.

Cô ấy có thể bổ sung thêm những mảng miếng vào lối chơi, chẳng hạn như cú slice và drop shot, và chỉ riêng điều đó cũng sẽ giúp cô ấy tiếp tục tiến gần nhóm dẫn đầu. Nếu cú giao bóng của cô ấy được ‘đại tu’ hoàn toàn dựa trên cơ sở khoa học và cơ sinh học, hãy chờ đợi ‘Cỗ máy Philippines’ trong tương lai, bởi cô ấy có thể cạnh tranh vị trí số 1”.

Trận đại chiến Fury - Joshua nguy cơ bị hủy

Quản lý của Tyson Fury, Spencer Brown, thừa nhận những lo ngại đang gia tăng về khả năng trận đại chiến với Anthony Joshua có thể diễn ra, khi quá trình đàm phán tiếp tục kéo dài. Brown cho biết Fury đã “sẵn sàng chiến đấu”, nhưng lo ngại người hâm mộ có thể mất hứng thú nếu trận đấu không sớm được công bố.

Hôm 18/8, Netflix đã phát hành trailer mang tên Tyson Fury vs Anthony Joshua - Coming Soon trong chương trình phát sóng WWE RAW, làm dấy lên đồn đoán rằng thông báo chính thức về màn so tài bom tấn giữa hai võ sĩ người Anh có thể sắp được đưa ra. Tuy nhiên, thời gian và địa điểm tổ chức trận đấu vẫn chưa được xác nhận. Các bên vẫn đang đàm phán, trong khi đội ngũ của Fury ngày càng thất vọng vì sự chậm trễ.

Red Bull có biến trước chặng GP Hà Lan

Red Bull thông báo rằng Liam Lawson của Racing Bulls sẽ thay thế tay đua Isack Hadjar đang dính chấn thương cổ tay và thi đấu tại chặng đua GP Hà Lan diễn ra vào cuối tuần này.

Việc Lawson trở lại Red Bull đồng nghĩa Yuki Tsunoda sẽ chuyển sang Racing Bulls, sát cánh cùng tân binh Arvid Lindblad. Tsunoda, người mất vị trí tại Red Bull vào tay Hadjar vào cuối năm ngoái, đang là tay đua dự bị cho cả hai đội đua thuộc Red Bull.