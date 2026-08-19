US Open chao đảo vì siêu sao: Sinner lặn mất tăm, rộ tin bỏ giải vì chấn thương

Jannik Sinner đang đối mặt với cuộc chạy đua nghẹt thở trước thềm US Open 2026. Sau khi rút lui khỏi Montreal và Cincinnati vì chấn thương đầu gối phải, tay vợt số 1 thế giới chỉ còn khoảng 13 ngày để chứng minh cơ thể đủ khả năng bảo vệ ngai vàng New York.

Sinner chạy đua với thời gian trước thềm US Open

Sinner chạy đua với thời gian

Mùa giải 2026 từng là khoảng thời gian tuyệt vời của Sinner khi anh bảo vệ thành công chức vô địch Wimbledon. Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng bị thay thế bởi nỗi lo chấn thương.

Tay vợt người Italia lần lượt bỏ Montreal và Cincinnati Open để điều trị vấn đề ở đầu gối phải. Theo truyền thông Italia, Sinner đã trải qua các cuộc kiểm tra tại JMedical ở Turin và thực hiện liệu pháp sóng xung kích nhằm hỗ trợ quá trình hồi phục.

Thách thức lớn nhất nằm ở thời gian. US Open đang đến rất gần, trong khi Sinner không có trận đấu chính thức nào trên mặt sân cứng kể từ tháng 7. Việc thiếu những màn cọ xát trước Grand Slam có thể khiến anh mất cảm giác thi đấu, trong khi đầu gối phải chịu áp lực cực lớn từ những pha tăng tốc, đổi hướng liên tục tại New York.

Vì vậy, Sinner được cho là sẽ trải qua một bài kiểm tra cường độ cao trên sân tập trước khi quyết định lên đường. Nếu cơ thể chưa đạt trạng thái tốt nhất, anh sẽ không mạo hiểm.

Sau khi hoàn tất quá trình điều trị tại JMedical, Sinner sẽ tập trung hồi phục trước khi trở lại sân tập để kiểm tra khả năng vận động ở cường độ cao. Từ kết quả kiểm tra, đội ngũ của tay vợt Italia sẽ đánh giá lần cuối về thể lực và chỉ quyết định lên đường tới New York nếu anh đạt trạng thái đủ tốt để thi đấu. Đó là cuộc đua từng ngày của nhà đương kim vô địch.

Cơ hội mở ra cho Djokovic

Sự bất ổn của Sinner càng đáng chú ý khi Carlos Alcaraz cũng đang gặp vấn đề với cổ tay và không có quá trình chuẩn bị lý tưởng trước US Open.

Hai ngôi sao trẻ cùng gặp trục trặc thể trạng khiến cuộc đua vô địch Grand Slam cuối năm trở nên khó đoán.

Người hưởng lợi không nhỏ có thể là Novak Djokovic. Ở tuổi 39, Djokovic không còn duy trì nền tảng thể lực như thời đỉnh cao, nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh Grand Slam vẫn là thứ khiến mọi đối thủ phải dè chừng. Nếu Sinner và Alcaraz không đạt 100% thể trạng, cánh cửa để Djokovic cùng những tay vợt kỳ cựu trở lại cuộc đua sẽ rộng hơn đáng kể.

Sinner vẫn là ứng viên hàng đầu nếu khỏe mạnh. Nhưng lúc này, đối thủ lớn nhất của anh không nằm bên kia lưới.

Đó chính là thời gian và chiếc đầu gối phải. 13 ngày tới có thể quyết định Sinner bảo vệ ngai vàng US Open hay New York sẽ chứng kiến một nhà vua mới.