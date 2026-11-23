"Tiểu Sharapova" được dự đoán vươn lên số 1 thế giới

Huyền thoại quần vợt Martina Navratilova tin tưởng Mirra Andreeva sẽ trở thành “siêu sao” trong tương lai. Theo Navratilova, Andreeva vẫn còn nhiều dư địa để phát triển. Bà đặc biệt tin rằng kỹ thuật giao bóng hoàn hảo sẽ tiếp tục là vũ khí lợi hại của tay vợt có biệt danh “Tiểu Sharapova”.

Ở tuổi 19, Andreeva đã vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng WTA

Chủ nhân của 18 danh hiệu Grand Slam chia sẻ: “Ồ, cô ấy sẽ còn tiến bộ hơn nữa. Hãy nhìn vào những cú giao bóng. Cô ấy có thể đạt tốc độ 120 dặm/giờ (khoảng 193 km/h) mà không cần vung vợt quá mạnh. Cô ấy có chiều cao tốt, bờ vai rộng và kỹ thuật hoàn hảo. Thành thật mà nói, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu một ngày nào đó cô ấy đạt tốc độ 130 dặm/giờ (khoảng 209 km/h). Cô ấy sẽ trở thành một siêu sao. Andreeva hoàn toàn có thể vươn lên vị trí số 1 thế giới sau Australian Open”.

Andreeva khép lại mùa giải 2026 theo cách không thể ấn tượng hơn khi tiếp nối chức vô địch Grand Slam đầu tiên tại Roland Garros bằng danh hiệu WTA Finals. Tay vợt tuổi teen người Nga đăng quang giải đấu cuối mùa mà không để thua bất kỳ set đấu hay trận đấu nào.

Mourinho chào đón Nadal vào ban lãnh đạo Real Madrid

HLV Jose Mourinho bày tỏ “niềm tự hào to lớn” sau khi huyền thoại quần vợt Rafael Nadal chính thức được bầu vào ban lãnh đạo Real Madrid với tỷ lệ ủng hộ 99,5%. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chia sẻ: “Tôi cũng muốn nói rằng, trên cương vị HLV Real Madrid, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi một trong những thành viên ban lãnh đạo của CLB không chỉ là vận động viên Rafa Nadal, mà còn là con người Rafael Nadal. Đó là nguồn tự hào vô cùng lớn đối với tôi”.

Là thành viên danh dự của Real Madrid từ năm 2011, Nadal khép lại sự nghiệp quần vợt với 92 danh hiệu cá nhân, 2 HCV Olympic và 5 chức vô địch Davis Cup, bên cạnh 22 danh hiệu Grand Slam.

Anh trai Topuria bị trật khớp vai tại UFC Qatar

Ilia Topuria cho biết người anh trai Aleksandre bị trật khớp vai trái ngay trong những phút đầu tiên của trận thua Santiago Luna tại UFC Qatar. Ilia cho rằng chấn thương này khiến Aleksandre giảm tần suất ra đòn liên hoàn, không thể thực hiện các tình huống vật, phải di chuyển lùi và gặp khó khăn trong việc duy trì thế phòng thủ. Dù vậy, Ilia ca ngợi nỗ lực của anh trai khi vẫn có thể đưa trận đấu đến kết quả tính điểm sít sao dù gặp những hạn chế về thể trạng.

Aleksandre đến Qatar với thành tích toàn thắng sau 2 lần thượng đài đầu tiên tại UFC. Vì vậy, trận thua Luna không chỉ chấm dứt chuỗi bất bại của Aleksandre tại UFC mà còn khép lại quãng thời gian một năm không thi đấu của võ sĩ người Georgia.

Hamilton xin lỗi Ferrari sau vụ va chạm với Leclerc

Lewis Hamilton trải qua thêm một chặng đua đáng thất vọng cùng Ferrari tại GP Las Vegas, sau vụ va chạm với đồng đội Charles Leclerc. Dù nỗ lực trở lại từ vị trí xuất phát thứ 11, phải nhận án phạt 10 giây và bị Leclerc khiến xe xoay vòng, tay đua người Anh vẫn cán đích ở vị trí thứ bảy.

Tuy nhiên, thông điệp của Hamilton qua bộ đàm sau chặng đua cho thấy sự thất vọng khi anh gửi lời xin lỗi Ferrari vì không thể mang về số điểm mà đội đua rất cần.

Trong cuộc phỏng vấn sau chặng đua, Hamilton từ chối chỉ trích Leclerc và cho rằng việc giải quyết những va chạm nội bộ giữa hai tay đua là “quyết định của Ferrari”.

Đây không phải lần đầu tiên Hamilton và Leclerc xảy ra va chạm trên đường đua. Đó là vụ đụng độ thứ hai giữa hai tay đua trong ba chặng gần nhất, khiến Ferrari đánh mất những điểm số quan trọng trong cuộc cạnh tranh vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng đội đua với Red Bull.