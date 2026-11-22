Set 1 Zverev 0(0) Alcaraz 0(0)

Alcaraz thăng hoa nhưng âu lo bài toán thể lực

Carlos Alcaraz tiến vào chung kết sau màn ngược dòng bản lĩnh 3-6, 6-3, 7-6(1) trước Ben Shelton ở bán kết, qua đó nối dài mạch bất bại lên con số 13 trận.

Tay vợt 23 tuổi người Tây Ban Nha đang sở hữu phong độ cực cao khi thắng 20 trong 21 trận gần nhất kể từ khi trở lại sau chấn thương cổ tay, giành hai chức vô địch liên tiếp tại Vienna và Paris Masters, đồng thời đạt chuỗi 14 trận bất bại trên sân cứng trong nhà năm nay.

Dù đứng trước cơ hội lần đầu đăng quang tại Turin và trở thành tay vợt Tây Ban Nha đầu tiên vô địch giải đấu cuối mùa kể từ năm 1998, nỗi lo lớn nhất với Alcaraz nằm ở nền tảng thể lực.

Anh vẫn phải thi đấu với lớp băng hỗ trợ ở gân kheo đùi trái, chưa thể di chuyển với cường độ cao nhất và chỉ có chưa đầy 24 giờ hồi phục sau trận bán kết kéo dài ba set căng thẳng.

Zverev ổn định tuyệt đối cùng vũ khí giao bóng

Ở phía bên kia lưới, Alexander Zverev bước vào trận tranh cúp với sự tự tin cao độ của tay vợt vừa lần đầu vươn lên ngôi số một thế giới đầu tháng 11.

Sau khi thâu tóm hai danh hiệu Grand Slam tại Roland Garros và Mỹ Mở rộng trong năm nay, tay vợt 29 tuổi người Đức tiếp tục phô diễn sức mạnh đáng sợ tại Turin.

Ở bán kết, anh đánh bại Daniil Medvedev 7-6(0), 6-4 chỉ sau 1 giờ 26 phút với 16 cú ace và tỷ lệ thắng điểm giao bóng một lên tới 81%.

Đáng chú ý, Zverev chưa để thua bất kỳ set đấu nào và cũng chưa từng bị bẻ giao bóng lần nào từ đầu giải. Với lợi thế thể lực sung mãn cùng kinh nghiệm hai lần vô địch ATP Finals vào các năm 2018 và 2021, tay vợt người Đức nắm nhiều cơ sở để hướng tới lần thứ ba bước lên bục cao nhất.

Tương quan đối đầu

Lịch sử đối đầu đang nghiêng nhẹ về phía Carlos Alcaraz với tỷ số 7-6 sau 13 lần chạm trán trong sự nghiệp, bao gồm chiến thắng sau năm set ở bán kết Australia Mở rộng hồi đầu năm. Dù vậy, Zverev cũng từng vượt qua chính đối thủ người Tây Ban Nha sau hai set tại đấu trường ATP Finals cách đây hai năm.

Trong bối cảnh Alcaraz chưa có được 100% thể trạng, khả năng giao bóng uy lực và sự ổn định từ cuối sân của Zverev sẽ là thử thách cực đại cho tham vọng chinh phục ngôi vương của ngôi sao Tây Ban Nha.