Cincinnati Open rực lửa: Thần đồng Fonseca rút lui, Rublev thua sốc

Rublev thay Fonseca mở màn sân trung tâm

Việc João Fonseca rút lui khỏi Cincinnati Open đã buộc ban tổ chức phải sắp xếp lại những trận đấu cuối cùng của vòng 3 trong ngày 18/8.

Fonseca rút lui Cincinnati Open

Thay đổi đáng chú ý nhất diễn ra trên sân trung tâm. Fonseca dự kiến mở màn ngày thi đấu, chạm trán tay vợt Australia Christopher O'Connell. Tuy nhiên, trận đấu này được thay thế bằng cuộc đối đầu giữa Andrey Rublev và Nuno Borges.

Fonseca cho biết anh cảm thấy khó chịu nhẹ ở vùng bụng bên trái trong buổi tập và quyết định dừng cuộc chơi sau khi cùng đội ngũ tiến hành kiểm tra y tế.

“Hôm nay, trong buổi tập, tôi cảm thấy hơi khó chịu ở bên trái bụng. Sau khi kiểm tra, tôi và đội ngũ quyết định rút khỏi Cincinnati để có thể hồi phục nhanh nhất. Cảm ơn sự đón tiếp và người hâm mộ đã cổ vũ. Hẹn gặp lại vào năm sau”, Fonseca chia sẻ.

Quyết định rút lui được đưa ra trong bối cảnh US Open sẽ khởi tranh từ ngày 30/8. Đội ngũ của tay vợt 19 tuổi chưa xác nhận mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

Trước đó, Fonseca đã đánh bại Botic van de Zandschulp 2-0 (6-4, 7-6) ở vòng đấu trước. Sau khi tay vợt Brazil rút lui, O'Connell sẽ đối đầu với người thắng trong trận giữa Taylor Fritz và Daniel Mérida.