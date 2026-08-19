Cincinnati Open rực lửa: Thần đồng Fonseca rút lui, Rublev thua sốc
(Tin thể thao - tin tennis) Quyết định rút lui của tay vợt Brazil khiến ban tổ chức Cincinnati Open 2026 phải điều chỉnh lịch thi đấu đơn và đôi trong ngày 18/8. Một số trận đấu có sự góp mặt của các tay vợt Brazil cũng được đẩy lên sớm hơn dự kiến.
Rublev thay Fonseca mở màn sân trung tâm
Việc João Fonseca rút lui khỏi Cincinnati Open đã buộc ban tổ chức phải sắp xếp lại những trận đấu cuối cùng của vòng 3 trong ngày 18/8.
Fonseca rút lui Cincinnati Open
Thay đổi đáng chú ý nhất diễn ra trên sân trung tâm. Fonseca dự kiến mở màn ngày thi đấu, chạm trán tay vợt Australia Christopher O'Connell. Tuy nhiên, trận đấu này được thay thế bằng cuộc đối đầu giữa Andrey Rublev và Nuno Borges.
Fonseca cho biết anh cảm thấy khó chịu nhẹ ở vùng bụng bên trái trong buổi tập và quyết định dừng cuộc chơi sau khi cùng đội ngũ tiến hành kiểm tra y tế.
“Hôm nay, trong buổi tập, tôi cảm thấy hơi khó chịu ở bên trái bụng. Sau khi kiểm tra, tôi và đội ngũ quyết định rút khỏi Cincinnati để có thể hồi phục nhanh nhất. Cảm ơn sự đón tiếp và người hâm mộ đã cổ vũ. Hẹn gặp lại vào năm sau”, Fonseca chia sẻ.
Quyết định rút lui được đưa ra trong bối cảnh US Open sẽ khởi tranh từ ngày 30/8. Đội ngũ của tay vợt 19 tuổi chưa xác nhận mức độ nghiêm trọng của chấn thương.
Trước đó, Fonseca đã đánh bại Botic van de Zandschulp 2-0 (6-4, 7-6) ở vòng đấu trước. Sau khi tay vợt Brazil rút lui, O'Connell sẽ đối đầu với người thắng trong trận giữa Taylor Fritz và Daniel Mérida.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-19/08/2026 01:51 AM (GMT+7)