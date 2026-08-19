Hot girl 16 tuổi Vân Chi giành Hoa khôi bóng bàn, “nàng thơ” mới của thể thao Việt Nam

🌟 Hoa khôi bóng bàn Vân Chi nhan sắc gây “bão”

Những ngày qua, hình ảnh Đỗ Lê Vân Chi xuất hiện dày đặc trên các diễn đàn bóng bàn và thể thao Việt Nam. Tay vợt sinh năm 2010 nhận được nhiều lời khen nhờ gương mặt xinh xắn, vóc dáng khỏe khoắn cùng thần thái nổi bật.

Nhan sắc nổi bật của Hoa khôi bóng bàn Vân Chi

Danh hiệu Hoa khôi giải vô địch quốc gia 2026 được trao cho Vân Chi sau giải đấu kết thúc cuối tuần qua tại Hải Dương. Ngay lập tức, những hình ảnh của nữ tay vợt trẻ nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Ở tuổi 16, Vân Chi gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trẻ trung nhưng vẫn mang nét khỏe khoắn đặc trưng của một VĐV thể thao. Nhiều người hâm mộ ví Vân Chi như một “nàng thơ” mới của làng bóng bàn Việt Nam.

💎 13 tuổi trở thành kiện tướng trẻ nhất Việt Nam

Bên cạnh nhan sắc, thành tích của Vân Chi cũng làm các fan trầm trồ. Em bắt đầu chơi bóng bàn từ năm 2016, khi mới 6 tuổi. Chỉ 2 năm sau, em đã giành HCĐ tại giải Thiếu niên – Nhi đồng toàn quốc. Đến năm 2019, khi mới 9 tuổi, Vân Chi tiếp tục gây chú ý với cú đúp HCV ở nội dung đơn nữ và đồng đội nữ tại giải Thiếu niên – Nhi đồng toàn quốc.

Vân Chi trở thành kiện tướng bóng bàn khi chỉ mới 13 tuổi

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Vân Chi đến vào năm 2023. Khi mới 13 tuổi, em lọt vào top 8 nội dung đơn nữ tại giải vô địch quốc gia. Thành tích này giúp Vân Chi trở thành kiện tướng bóng bàn trẻ nhất Việt Nam.

Cũng trong năm 2023, tay vợt quê Lâm Đồng liên tiếp giành HCV tại các giải trẻ quốc gia, đồng thời giành HCB đơn nữ U13 tại một giải đấu quốc tế tổ chức ở Philippines. Tại US Open 2024, giải đấu quy tụ gần 1.500 VĐV đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, nữ tay vợt trẻ Việt Nam giành 1 HCV và 1 HCB ở các nội dung đôi nữ. Vân Chi cũng sở hữu HCB và HCĐ tại các giải đấu Đông Nam Á trong năm 2024 và 2025.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Vân Chi tiếp tục duy trì phong độ với 2 HCV và 2 HCĐ tại các giải trẻ quốc gia.

🔥 Tài năng đáng kỳ vọng

Danh hiệu Hoa khôi bóng bàn Việt Nam 2026 không chỉ là sự ghi nhận dành cho ngoại hình của nữ tay vợt 16 tuổi, mà còn giúp hình ảnh một tài năng trẻ của bóng bàn Việt Nam đến gần hơn với người hâm mộ.

Tài năng đầy triển vọng của bóng bàn nữ nước nhà

Với nền tảng chuyên môn được tích lũy từ khi còn nhỏ, Vân Chi được kỳ vọng sẽ tiếp tục tiến bộ và trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý của bóng bàn nữ Việt Nam trong tương lai.

Ở tuổi 16, cô gái quê Lâm Đồng đang sở hữu cả tài năng lẫn sức hút để trở thành một trong những gương mặt trẻ nổi bật của làng thể thao Việt Nam.