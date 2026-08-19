Mỹ nhân kể chuyện "rợn người" khi sống chung với huyền thoại giành 12 huy chương Olympic

Đằng sau hào quang lấp lánh của 12 tấm huy chương Olympic, cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm giữa huyền thoại bơi lội Mỹ Ryan Lochte và cựu người mẫu Kayla Reid hóa ra là một chuỗi ngày kinh hoàng. Ngay sau khi thủ tục ly hôn chính thức hoàn tất vào tháng 8/2026, mỹ nhân 35 tuổi đã lần đầu tiên phá vỡ sự im lặng, bóc trần sự thật rợn người về người chồng nổi tiếng trong một cuộc phỏng vấn độc quyền gây chấn động dư luận.

Ryan Lochte và Kayla Reid từng có 8 năm chung sống trước khi đường ai nấy đi

"Quả bom hẹn giờ" và chuỗi bi kịch bị phản bội khi mang thai

Kayla Reid cay đắng ví cuộc hôn nhân của mình như một "quả bom hẹn giờ". Gặp nhau vào năm 2016 và nhanh chóng tiến tới hôn nhân sau khi đón con trai đầu lòng, Kayla không thể ngờ đây là khởi đầu của một bi kịch.

Ngay trong thời gian Kayla mang bầu, cô đã bị bủa vây bởi hàng loạt bức ảnh chồng mình ôm ấp một người phụ nữ khác tại một đám cưới. Thói trăng hoa của Ryan Lochte lặp lại một cách tàn nhẫn vào năm 2023. Khi Kayla đang mang thai đứa con thứ ba, cô lại phát hiện những bức ảnh nhạy cảm của một cô gái cùng phòng gym gửi vào điện thoại của chồng.

Đáng phẫn uất hơn, sự thao túng tâm lý độc hại từ Lochte khiến Kayla rơi vào trạng thái tội lỗi. Cô từng phải ngồi khóc nức nở và xin lỗi chồng vì nghĩ rằng bản thân làm một người vợ chưa đủ tốt.

Góc khuất rợn người: Sử dụng chất cấm trong phòng ngủ của con

Không dừng lại ở việc phản bội, Kayla Reid còn vạch trần chứng nghiện ngập đáng sợ của kình ngư Olympic ngay trong ngôi nhà chung. Cựu người mẫu tiết lộ cô đã tận mắt tìm thấy bằng chứng Ryan Lochte sử dụng cocaine ngay trong phòng ngủ của con gái nhỏ Liv. Kinh khủng hơn, anh ta còn ngang nhiên hít khí cười (nitrous oxide/whippets) ngay trước mặt ba đứa con thơ.

Đến cuối năm 2023, sau khi Lochte gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng đâm vào xe rác và bị gãy xương đùi, Kayla vừa phải là chỗ dựa kinh tế duy nhất, vừa phải một mình chăm sóc người chồng nằm liệt giường. Thế nhưng, sự hy sinh đó chỉ đổi lại sự bạo lực về tinh thần.

Tháng 1/2025, khi chuyên gia tâm lý gia đình đưa ra tối hậu thư yêu cầu Lochte phải vào trại cai nghiện 30 ngày, huyền thoại Olympic đã nổi điên, gào thét và phủ nhận mọi cáo buộc. Đây cũng chính là giọt nước tràn ly khiến Kayla quyết định gọi luật sư đệ đơn ly hôn.

Kayla Reid bắt đầu cuộc sống mới sau khi kết thúc cuộc hôn nhân đầy sóng gió

18 tháng ép buộc im lặng bằng thỏa thuận tiền tỷ

Cuộc chiến pháp lý sau đó kéo dài ròng rã 18 tháng trong căng thẳng. Kayla chia sẻ rằng Ryan Lochte đã dùng mọi áp lực để buộc cô phải ký vào một thỏa thuận bảo mật thông tin (NDA). Phía Lochte đưa ra đề nghị "mua đứt" quyền nuôi 3 đứa con với số tiền 25.000 USD (hơn 600 triệu VNĐ) kèm theo điều kiện cô phải im lặng mãi mãi trước truyền thông.

Phản hồi lại những cáo buộc này, Ryan Lochte thừa nhận bản thân đã phạm nhiều sai lầm và chưa sẵn sàng làm một người đàn ông của gia đình. Tuy nhiên, kình ngư 42 tuổi biện minh rằng việc ép vợ ký thỏa thuận im lặng chỉ nhằm mục đích bảo vệ các con khỏi sự soi mói của báo giới.

Đoạn kết tự do cho mỹ nhân kiên cường

Vượt qua mọi sự đe dọa và ép buộc, Kayla Reid đã từ chối tiền bạc để đổi lấy tự do và sự thật. Kết quả, tòa án đã phán quyết trao cho cô quyền nuôi dưỡng chính cả 3 người con.

Hiện tại, Ryan Lochte đã chuyển tới Missouri để làm huấn luyện viên bơi lội trường đại học và đã đính hôn với người mới. Trong khi đó, Kayla Reid đang bắt đầu "Kỷ nguyên hồi sinh" của riêng mình bằng công việc kinh doanh bất động sản và lấn sân làm người dẫn chương trình Podcast. Bước ra khỏi vũng lầy tăm tối của cuộc hôn nhân với siêu sao Olympic, cô hạnh phúc chia sẻ: "Tôi đã có cơ hội thứ hai để sống và để yêu thêm lần nữa".