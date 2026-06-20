Nóng nhất thể thao sáng 20/6: "Tiểu Federer" chỉ trích ATP, sự kiện UFC White House phá kỷ lục

Sự kiện UFC White House phá kỷ lục người xem

Theo nhiều hãng tin, sự kiện UFC White House đã xác lập kỷ lục khán giả theo dõi trên nền tảng Paramount+ với 8,2 triệu người xem. Đây là sự kiện được xem nhiều nhất trong lịch sử nền tảng này, chiếm khoảng 10% so với tổng số người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ này trên toàn khu vực Bắc Mỹ & Mỹ Latinh. Dự kiến tuần sau UFC sẽ có con số cụ thể cho lượng người xem sự kiện này ở các khu vực khác.

Khung cảnh sự kiện UFC White House

Dimitrov chỉ trích hệ thống xếp hạng của ATP

Grigor Dimitrov mới đây đã lên tiếng chỉ trích về cấu trúc của hệ thống xếp hạng ATP. Tay vợt người Bulgaria trở lại sau quãng thời gian chấn thương và cho rằng bảng xếp hạng ATP đã không phản ánh hợp lý mùa giải của các tay vợt bị chấn thương làm gián đoạn thời gian thi đấu.

“Tôi đã chơi ít trận đấu trong năm nay và chủ yếu là thua nên thứ hạng của tôi không có gì ngạc nhiên, nhưng một số tay vợt bị tụt hạng khá oan uổng do họ nghỉ mất 2-3 tháng vì chấn thương dù trước đó đã đoạt danh hiệu”, Dimitrov nói.

Mayweather tiếp tục bị kiện

Nhà sản xuất cho 2 trận boxing tiếp theo của Floyd Mayweather đã khởi kiện tay đấm này ra tòa án liên bang Mỹ với cáo buộc vi phạm hợp đồng, đồng thời yêu cầu đình chỉ trận đấu của Mayweather với Mike Zambidis vào cuối tuần tới ở Hy Lạp. Theo ESPN, Mayweather đã đồng ý thi đấu với Mike Tyson và Manny Pacquiao trong hợp đồng vói hãng CSI Sports Events, nhưng việc đồng ý đấu với Zambidis bị xem là sự vi phạm thỏa thuận.

LIV Golf phải vay tiền để hoàn tất mùa giải

Tương lai của LIV Golf đang như chỉ mành treo chuông khi mới đây các nguồn tin của giới tài chính cho biết giải golf này đang hoạt động bằng tiền vay thay vì vốn ban đầu. Sau khi Quỹ đầu tư công Saudi Arabia tuyên bố sẽ chỉ tài trợ giải tới hết năm nay, LIV Golf đã không còn đủ ngân sách hoạt động và đang phải vay tạm trong lúc đi tìm nhà đầu tư mới. LIV Golf lúc này đã thất thế trong cuộc đấu với PGA Tour và nhiều tay golf đã trở lại hệ thống của PGA do quỹ tiền thưởng của LIV Golf giảm dần.