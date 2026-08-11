Nóng nhất thể thao sáng 11/8: Kình ngư gốc Việt gây địa chấn ở giải VĐQG Mỹ

Kình ngư gốc Việt gây địa chấn ở giải VĐQG Mỹ

Kình ngư 21 tuổi Watson Nguyễn đã tạo ra một bất ngờ lớn khi anh giành HCV nội dung bơi ếch 50m nam ở giải US National Championship với thời gian 26 giây 65. Đây là thành tích nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn do Watson chỉ được xếp hạt giống số 8 ở nội dung này, và năm ngoái anh chỉ về thứ 12 ở chung kết cùng nội dung. Watson đã đánh bại kỷ lục gia Michael Andrew ở cuộc đua quyết định và anh chỉ thiếu đúng 0,1 giây để san bằng kỷ lục quốc gia mà chính Andrew lập vào năm 2022.

Watson Nguyễn

Watson Nguyễn sinh năm 2005 và cả bố mẹ anh đều là người Việt. Anh đã từng dự giải Vô địch bơi lội trẻ thế giới và giải Vô địch trẻ Liên Thái Bình Dương, giành 4 HCV và 2 HCĐ ở các nội dung bơi ếch cự ly 50m và 100m. Watson hiện đang chơi cho đội tuyển đại học Metroplex Aquatics và đã đoạt 2 HCV ở giải khu vực Ivy League.

Watson hiện đang học tại trường Kinh tế Wharton trực thuộc Đại học Pennsylvania ở bang Philadelphia của miền Đông Bắc nước Mỹ, một trong những trường danh giá thuộc khối Ivy League bên cạnh Havard, Yale và Stanford.

Cincinnati Open đã có 14 tay vợt rút lui

Với quyết định rút khỏi Cincinnati Open từ phía Carlos Alcaraz và Jannik Sinner, giải đấu này đã chứng kiến 14 tay vợt rút khỏi danh sách thi đấu, trong đó có Holger Rune, Alexander Bublik, Alejandro Fokina, Sebastian Korda, Jasmine Paolini và Emma Raducanu. Số lượng tay vợt rút lui rất nhiều với đa số bị chấn thương đang khiến dư luận kêu gọi có sự thay đổi lịch thi đấu giải này.

Huyền thoại bóng chuyền Hàn Quốc đến Đà Nẵng đấu giao hữu

Huyền thoại Kim Yeon Koung, người đã đoạt giải Cầu thủ hay nhất tại bóng chuyền nữ Olympic 2012, sẽ đến Đà Nẵng thi đấu giao hữu cùng CLB MBC Wonder Dogs với CLB Hóa Chất Đức Giang Lào Cai trong một sự kiện tăng cường giao lưu giữa bóng chuyền Việt Nam với Hàn Quốc. Trận đấu này sẽ diễn ra vào chiều 15/8 tại Cung thể thao Tuyên Sơn và khán giả theo dõi sẽ được đăng ký vé xem miễn phí.

Nghiêm Văn Ý giã từ sự nghiệp MMA

Võ sỹ Nghiêm Văn Ý đã chính thức nói lời từ giã sự nghiệp MMA và anh cũng sẽ trả lại đai vô địch hạng cân 65kg của LION Championship. Văn Ý đã có một chặng đường rất thành công khi góp mặt ở Road to UFC và vào tới tận bán kết, cũng như và là nhà vô địch ở LION Championship.