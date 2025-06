Nóng nhất thể thao sáng 19/6: Kyrgios và Osaka đánh đôi ở US Open

Kyrgios và Osaka đánh đôi ở US Open

Nick Kyrgios và Naomi Osaka đã quyết định đánh cặp với nhau tại nội dung đôi nam nữ của US Open 2025. Kyrgios và Osaka đều có những năm gần đây phong độ đi xuống do chấn thương hoặc các sự kiện đời tư cá nhân khác, nhưng họ sẽ được trao suất đặc cách dự nội dung có thể thức mới. Thể thức này hiện đang bị các tay vợt chuyên đánh đôi chỉ trích do đi ngược lại đặc thù của nội dung này, thay thế các trận đấu dài bằng những trận ngắn và ưu tiên những tay vợt đánh đơn nổi tiếng.

Nick Kyrgios và Naomi Osaka

Raducanu sẽ không bị kẻ theo dõi quấy rầy trong sân ở Wimbledon

Ban tổ chức giải Wimbledon đã bảo đảm cho Emma Raducanu rằng kẻ theo dõi cô sẽ không thể ló mặt tại bất cứ sân đấu nào của giải này, do danh tính và hồ sơ của hắn đã được nhập vào hệ thống an ninh để ngăn chặn mua vé. BBC cho biết trong quá trình kiểm tra những người đặt mua vé, ban tổ chức Wimbledon đã phát hiện ra danh tính của kẻ này, mặc dù gã đã bị tòa án cấm đến gần Raducanu trong thời gian điều tra hình sự.

De Minaur nghĩ mình và bạn gái bị con bạc chửi bới

Alex De Minaur mới đây đã thông qua một cuộc phỏng vấn với BBC để chỉ trích việc anh và cả bạn gái Katie Boulter bị một số kẻ trên Internet chửi bới, lăng mạ họ, thậm chí nhắn tin trực tiếp vào tài khoản mạng xã hội. “Tôi không biết bọn đó là bọn nào, nhưng tôi có thể đoán vì sao chúng làm vậy. Chúng là những con bạc trút sự thất bại của mình lên vận động viên chỉ vì vận động viên thua trận. Tôi sẽ rất vui mừng nếu điều đó được đối phó một cách thỏa đáng”, De Minaur nói.

Tuyển Muay Thái Việt Nam cử 55 võ sỹ dự giải châu Á 2025

Đội tuyển muay Việt Nam đã công bố danh sách 55 võ sỹ sẽ góp mặt tại giải vô địch Muay Thái châu Á 2025 tổ chức ở Thái Nguyên từ ngày 20/6 tới. Những võ sỹ tiếng tăm đã từng đoạt huy chương hoặc dự các giải vô địch châu lục đều góp mặt, gồm Huỳnh Hà Hữu Hiếu, Lò Thị Phương, Bùi Yến Ly, Nguyễn Thị Phương Hậu, Trần Thị Ánh Tuyết, Bàng Thị Mai… trong đó Hữu Hiếu đã đoạt HCV hạng 45kg nữ ở giải vô địch thế giới 2025.

Được biết giải vô địch châu Á 2025 sẽ có 25 đội tuyển tham dự và trong đó bao gồm cả Thái Lan. Dự kiến sẽ có đông đảo võ sỹ Thái Lan dự giải này được dự trù tham dự SEA Games 33 sắp tới.