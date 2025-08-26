Nóng nhất thể thao sáng 26/8: Trịnh Thu Vinh đoạt HCĐ tại giải bắn súng châu Á

Trịnh Thu Vinh đoạt HCĐ tại giải bắn súng châu Á

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã giành huy chương đồng nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ tại Giải bắn súng vô địch châu Á 2025. Cô là tay súng duy nhất của tuyển Việt Nam lọt vào chung kết nội dung trong 4 xạ thủ, và ở chung kết Thu Vinh đã về hạng 3 với 29 điểm, kém 10 điểm so với người đoạt HCV Zhang Yueyue của Trung Quốc.

Trịnh Thu Vinh

Janice Tjen được truyền cảm hứng bởi Barty

Tay vợt người Indonesia Janice Tjen đang gây tiếng vang sau chiến thắng trước Veronika Kudermetova, và mới đây cô cho biết con đường tennis của cô chịu nhiều ảnh hưởng từ Ashleigh Barty, người đã giải nghệ cách đây 3 năm. “Barty là hình mẫu tôi học tập, tôi luôn xem các trận đấu của cô ấy và tập theo”, Tjen tiết lộ.

Usyk vào top 10 tay đấm boxing giàu nhất

Danh sách top 10 tay đấm boxing giàu nhất mới đây đã có sự xuất hiện của Oleksandr Usyk, người đã leo lên tận vị trí thứ 6 với trị giá tài sản vào khoảng 165 triệu USD. Trong danh sách này Floyd Mayweather vẫn dẫn đầu với tài sản khoảng 400 triệu USD, xếp sau lần lượt là huyền thoại George Foreman (300 triệu), Canelo Alvarez (250 triệu), Manny Pacquiao (220 triệu), Oscar De La Hoya (200 triệu) rồi tới Usyk.

Jake Paul thề sẽ hạ knock-out Gervonta Davis

Jake Paul sẽ gặp Gervonta Davis vào ngày 14/11 sắp tới tại Atalanta, bang Georgia (Mỹ) và Davis được đánh giá là một đối thủ boxing thực sự khó nhằn cho Paul, khi anh đang giữ đai WBA hạng nhẹ. Tuy nhiên Paul tỏ ra rất tự tin và tuyên bố mình sẽ hạ knock-out Davis, nói: “Gervonta đã không tôn trọng tên tuổi tôi từ quá lâu rồi. Hắn ta cứ ba hoa chích chòe suốt bao năm nay, bảo tôi phải đấu với võ sĩ quyền Anh thực thụ. Tôi xin hứa với các bạn, trận đấu này sẽ không kéo dài được lâu”.