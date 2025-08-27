Cơn ác mộng một thời “tái xuất” Ngoại hạng Anh

Trong loạt trận mở màn Premier League 2025/26, có tới 11/20 đội bóng thực hiện ít nhất một quả ném biên xa đưa bóng thẳng vào vòng cấm đối phương. Dĩ nhiên, còn quá sớm để đưa ra những nhận định tổng quát về hướng đi chiến thuật của bóng đá. Tuy vậy, có 1 sự thật không thể chối cãi sau vòng mở màn Premier League vừa qua là những quả ném biên xa đang xuất hiện trở lại với tần suất dày đặc.

Hình ảnh hậu vệ Riccardo Calafiori của Arsenal mắm môi mắm lợi, lấy đà cẩn thận trước khi thực hiện pha ném biên rót bóng thẳng vào vòng cấm Manchester United trên sân Old Trafford ắt hẳn phần nào gợi lại trong ký ức những người hâm mộ Premier League lâu năm về một Stoke City xù xì của Tony Pulis năm xưa.

Ném biên xa không còn chỉ là bài vở của các nhược tiểu

Trong nhiều năm, ném biên xa bị coi thường, gắn mác “đội yếu mới phải làm vậy”. Cựu HLV Arsene Wenger từng nhận xét vào năm 2010 về lối đá của Stoke: “Bạn không thể gọi đó là bóng đá nữa. Nó giống bóng bầu dục tấn công thủ môn hơn.”

Dù Stoke của Pulis đã gặt hái thành công, chiến thuật này rồi cũng biến mất cùng ông.

Stoke City từng khiến cả Premier League run sợ bởi tuyệt kỹ ném biên dài

Thế nhưng, ngày nay, ngay cả ở đẳng cấp cao nhất, ở các CLB tưởng chừng là biểu trưng cho khái niệm “bóng đá hoa mỹ” như Arsenal hay Liverpool, sự thực dụng đang dần được đề cao hơn bao giờ hết.

Arsenal của Mikel Arteta là đội kiểm soát bóng và thiên về kỹ thuật, nhưng họ cũng cực kỳ lợi hại trong các tình huống cố định, bao gồm cả ném biên xa. Khả năng này của Arteta nhiều khả năng chịu ảnh hưởng từ Brentford, đội từng đánh bại “Pháo thủ” 2-0 ngay trong trận ra mắt Premier League năm 2021, với bàn ấn định tỷ số của Christian Norgaard từ một quả ném biên xa.

HLV khi đó của Brentford, Thomas Frank, giờ đã trở thành một trong những nhà cầm quân được kính nể bậc nhất Premier League. Hè này, ông chuyển sang dẫn dắt Tottenham, thay thế Ange Postecoglou. Trái với người tiền nhiệm bị ám ảnh bởi 1 công thức chiến thắng, Frank lại là một nhà thực dụng biết cách để thắng.

HLV Thomas Frank (áo đen) là phiên bản nâng cấp của Tony Pulis?

Minh chứng rõ rệt: ngay trong trận gặp Burnley, Tottenham đã ba lần kêu gọi các trung vệ lên tham gia tấn công từ những quả ném biên dài của Lucas Bergvall. Trước đó ít ngày, họ cũng năm lần thực hiện các pha ném biên xa do Kevin Danso đảm nhiệm trước PSG ở Siêu cúp châu Âu. Mùa trước, cả giải Tottenham chỉ có sáu quả ném biên xa vào vòng cấm sau 38 trận, còn mùa này, chỉ trong hai trận chính thức đầu tiên, “Gà trống” đã thực hiện đến 8 lần.

Frank mang xu hướng này đến Tottenham như một phần của 1 trào lưu đang trên đà hồi sinh. Ở vòng mở màn Premier League mùa này, 11/20 đội từng ít nhất một lần dồn quân vào vòng cấm đối thủ để đón ném biên xa. Con số ấy ở mùa trước chỉ là 4.

Điều đáng nói: danh sách các đội sử dụng ném biên xa không chỉ gồm những cái tên bị coi là “yếu”, mà còn có cả những CLB giàu kỹ thuật và tấn công ấn tượng như Liverpool, Arsenal, Aston Villa, Bournemouth, Brighton hay Crystal Palace.

Những con số không biết nói dối

Theo Opta, vòng 1 Premier League đã ghi nhận 32 tình huống ném biên xa, trung bình 3,2 lần/trận, cao nhất kể từ khi trang web này thu nhập dữ liệu các pha bóng tương tự (2015-16). Con số này có thể giảm đi trong phần còn lại mùa giải, nhưng vẫn cho thấy xu hướng ngày một gia tăng: từ mức thấp 0,9 lần/trận ở mùa 2020-21, tăng dần qua các năm và đạt 1,5 ở mùa 2024-25.

Danh sách các đội có ít nhất 1 lần thực hiện ném biên dài ở vòng 1 Premier League 2025/26

Và hiệu quả thì không cần bàn cãi khi mùa trước đã xuất hiện 19 bàn thắng đến từ các tình huống ném biên, nhiều hơn ít nhất 10 bàn so với bất kỳ mùa nào trong 5 năm qua, và hơn tối thiểu 6 bàn so với bất kỳ mùa nào trong thập kỷ.

Brentford dẫn đầu với 5 bàn, tạo ra tới 48 cơ hội (7,2 bàn kỳ vọng). 13 đội khác cũng ghi ít nhất 1 bàn từ ném biên, 8 đội có từ 10 cú sút trở lên theo cách này. Ở vòng 1 mùa này, dù chưa có bàn thắng nào nhưng đã có 8 cú dứt điểm được tung ra sau ném biên xa, trung bình 0,8 lần/trận, cao nhất trong thập kỷ.

Xu hướng ném biên dài đang trở lại Premier League

Suy cho cùng, người hâm mộ không quan tâm bàn thắng đến thế nào, miễn sao bóng vào lưới. Tuy nhiên, khác với 1 Stoke City chơi tử thủ và coi các tình huống cố định là ống thở thì các đội bóng ngày này coi ném biên xa như 1 công cụ khác để tối ưu hóa thời cơ ghi bàn.