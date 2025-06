Nóng nhất thể thao sáng 18/6: Raducanu bất ngờ bắt cặp cùng Carlos Alcaraz

Raducanu bất ngờ bắt cặp cùng Carlos Alcaraz

Theo báo chí Anh, mỹ nhân Emma Raducanu sẽ bắt cặp cùng nhà vô địch Roland Garros, Carlos Alcaraz ở nội dung đôi nam nữ ở giải giao hữu trước thềm US Open. Mặc dù vậy, giải đấu này vẫn có giá trị giải thưởng rất cao (1 triệu USD cho đôi thắng cuộc). Giải đấu này sẽ diễn ra trong tuần lễ sự kiện dành cho CĐV của US Open diễn ra từ ngày 19/8.

Raducanu bắt cặp cùng Alcaraz

“Ngựa ô” của US Open không được nhận thưởng

Justin Hastings đã trở thành tay golf đầu tiên tới từ Quần đảo Cayman vượt qua được vòng loại của giải golf danh giá US Open. Hastings cũng là tay golf nghiệp dư duy nhất trong số 15 tay golf tham dự vượt qua được vòng loại để chơi ở hai vòng cuối. Tuy nhiên, do Hasting là golf thủ nghiệp dư nên không nhận được tiền thưởng từ US Open.

Phoenix Suns gặp khó trong thương vụ Kevin Durant

Quá thất vọng với kế hoạch của Phoenix Suns trong 2 mùa gần nhất, siêu sao bóng rổ Kevin Durant đã yêu cầu đội bóng này đưa mình vào danh sách chuyển nhượng. Tuy nhiên, CLB này đang gặp khó trên bàn đám phán do Durant đã bước sang tuổi 36. Bởi vậy, nhiều CLB tại NBA không muốn bỏ ra cái giá quá lớn cho cầu thủ này.

Sao WWE dính chấn thương nặng

Trong buổi trình diễn mới đây, một trong những ngôi sao của sàn đấu vật biểu diễn, Liv Morgan dính chấn thương vai sau một pha tiếp sàn không chuẩn trong cuộc đối đầu với Kairi Sane. Theo một số nguồn tin, Liv Morgan nhiều khả năng phải dưỡng thương vài tháng. WWE là bộ môn vật biểu diễn có lên kịch bản trước nhưng các VĐV vẫn có nguy cơ dính chấn thương.