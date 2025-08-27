Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Kỳ lạ đội bóng "tý hon" dự vòng bảng cúp C1 châu Âu nhưng lại gần...Trung Quốc

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Cúp C1 đã xác định 32 đội dự vòng bảng và trong đó có CLB ở gần biên giới Trung Quốc.

  

🌅 Cúp C1 sẽ đến với Kazakhstan

Vòng bảng Champions League đã xác định được 32 đội (trên tổng số 36 suất) tham dự và lễ bốc thăm sẽ được tổ chức vào ngày mai 28/8 (23h, giờ VN). Đáng chú ý là trong mùa giải này, giải đấu đã có sự góp mặt của một CLB mà địa điểm của họ gần với Trung Quốc hơn là châu Âu.

Thủ môn Anarbekov mang lại tấm vé dự vòng bảng Cúp C1 cho Kairat

Thủ môn Anarbekov mang lại tấm vé dự vòng bảng Cúp C1 cho Kairat

Kairat Almaty (Kazakhstan) đã lọt tới vòng playoff, và sau khi cầm hòa Celtic trên đất Scotland, họ làm nên lịch sử khi đánh bại nhà cựu vô địch Cúp C1 trong loạt luân lưu. Temirlan Anarbekov, thủ môn 21 tuổi của Kairat, còn không phải là thủ môn bắt chính của CLB, nhưng đã cản phá 3 quả 11m của Celtic để đưa Kairat tới chiến thắng 3-2.

Với sự góp mặt của Kairat ở vòng bảng, đội bóng này có thể yếu nhưng phải đá trên sân của họ là điều sẽ không đại gia châu Âu nào muốn làm. Trên bản đồ, thành phố Almaty nằm ở sát biên giới với Kyrgyzstan và chỉ cách biên giới Trung Quốc tầm 4 giờ đi xe hơi.

Đi từ bất cứ thành phố Tây Âu nào đến Almaty cũng sẽ tốn tới khoảng gần 1 ngày bay. Một CLB ở London bay sang New York (Mỹ) còn nhanh hơn so với bay tới Almaty, nên chỉ riêng việc di chuyển cũng sẽ là một thách thức không nhỏ cho đội nào “xấu số” phải đá trên sân của Kairat.

❄️ "Ngựa ô" phương Bắc

Trong khi Kairat trở thành đội bóng có vị trí địa lý ở phía cực Đông xa nhất trong lịch sử Champions League, mùa giải này cũng sẽ xuất hiện đội bóng có vị trí địa lý ở phía cực Bắc xa nhất trong lịch sử. Bodo/Glimt mùa trước đã loại khá nhiều đối thủ tại Europa League, và giờ CLB của Na Uy này sẽ hứa hẹn mang đến thách thức tương tự cho những đối thủ còn tiếng tăm hơn ở đấu trường Cúp C1.

Bodo/Glimt từ mùa 2023/24 đến nay đã "lên đời" ở cúp châu Âu, lần lượt dự Conference League, Europa League và giờ sẽ là Champions League

Bodo/Glimt từ mùa 2023/24 đến nay đã "lên đời" ở cúp châu Âu, lần lượt dự Conference League, Europa League và giờ sẽ là Champions League

Bodo/Glimt rất gần Bắc Cực và không chỉ thời tiết lạnh, họ còn đá trên sân cỏ nhân tạo và mặt sân này là ác mộng của cả tá CLB đá ở Europa League mùa trước. Các cầu thủ Bodo/Glimt đã quen với mặt sân này và khai thác triệt để lợi thế của họ để vượt qua Twente, Olympiacos và Lazio, cho tới khi bị Tottenham bắt bài thành công ở bán kết.

Di chuyển tới thành phố Bodo cũng là cả một vấn đề. Tottenham mùa vừa qua đã phải chuẩn bị sẵn để bay chuyên cơ sang Oslo, sau đó bay luôn chuyến nối tới Bodo, trong khi nhiều fan của họ bay tới Oslo xong đã phải bắt xe bus đi gần 1 ngày đường mới tới nơi.

Kể cả không đá sân nhà thì Bodo/Glimt cũng đã từng dẫn MU 2-1 ngay tại Old Trafford trước khi thua ngược 2-3, chưa kể một số chiến thắng trên đất Bồ Đào Nha hay Thổ Nhĩ Kỳ. Do đó đội bóng này hứa hẹn sẽ là một thử thách đáng gờm ở đấu trường Cúp C1 năm nay.

Địa điểm của Bodo/Glimt và Kairat Almaty trên bản đồ

Địa điểm của Bodo/Glimt và Kairat Almaty trên bản đồ

32 đội đã lọt vào vòng bảng Champions League 2025/26

Anh: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle

Italia: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus 

Tây Ban Nha: Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Athletic Bilbao, Villarreal

Đức: Bayern Münich, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Dortmund 

Pháp: Paris Saint-Germain, Marseille, Monaco 

Hà Lan: PSV, Ajax

Bồ Đào Nha: Sporting CP

Bỉ: Union Saint-Gilloise

Thổ Nhĩ Kỳ: Galatasaray

CH Czech: Slavia Praha

Hy Lạp: Olympiacos 

Na Uy: Bodø/Glimt

Kazakhstan: Kairat Almaty

Đảo Cyprus: Pafos

Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/08/2025 09:53 AM (GMT+7)
