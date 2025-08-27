Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Dự đoán tỷ số Grimsby Town – MU: Lấy lại cảm giác chiến thắng (League Cup)

Sự kiện: League Cup Manchester United Nhận định bóng đá
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(2h, 28/8, vòng 2 League Cup) MU vẫn chưa thắng trận nào từ đầu mùa giải và họ sẽ có cơ hội làm điều đó trước đối thủ hạng Tư.

   

Grimsby Town đánh bại Shrewsbury Town ở vòng 1 League Cup và phần thưởng của họ là màn đón tiếp MU trên sân nhà, một trong những trận đấu lớn nhất trong những năm gần đây của đội bóng này. “The Mariners” đã mở đầu mùa giải với chuỗi 6 trận bất bại, giành 11 điểm sau 5 trận ở League Two, trong đó có 3 trận toàn thắng trên sân nhà.

Grimsby Town khởi đầu mùa giải rất sáng sủa và giờ có cơ hội được thử sức với MU

Grimsby Town khởi đầu mùa giải rất sáng sủa và giờ có cơ hội được thử sức với MU

Đây sẽ là lần đầu tiên Grimsby gặp MU trong thế kỷ 21, trước đây hai đội lần cuối gặp nhau trong một trận đấu chính thức là từ tận năm 1948. Do đó Grimsby dự kiến sẽ tung ra lực lượng mạnh nhất cho dịp đặc biệt này, dẫn đầu bởi tiền đạo Jaze Kabia, người đã ghi 4 bàn từ đầu mùa.

HLV David Atell và các cầu thủ biết rõ họ không có nhiều khả năng giành chiến thắng đêm nay, nhưng đây sẽ là một dịp thú vị để họ được thử sức với một đối thủ đẳng cấp cao. Nhưng với MU, đây là một trận đấu họ phải thắng để không khiến các fan thất vọng hơn, sau khi đã mở màn mùa giải với chỉ 1 điểm sau 2 vòng.

Sau trận hòa Fulham 1-1, MU vẫn chưa có một ai ghi được bàn thắng. Phong độ sân khách của MU cũng khá tệ khi mới thắng 2/13 trận gần nhất rời xa Old Trafford, thế nên thắng một trận đấu nhỏ trước một đối thủ yếu hơn nhiều là điều phải làm được đối với HLV Ruben Amorim.

Dự kiến MU sẽ tung ra lực lượng xoay vòng với khả năng cao Benjamin Sesko được đá chính, và Kobbie Mainoo cũng có thể ra sân giữa lúc anh đang bị đồn sẽ rời CLB để kiếm suất đá chính. Thủ môn Andre Onana sau 2 vòng không thi đấu cũng có thể trở lại khung thành.

MU dự kiến sẽ tung đội hình xoay vòng cho trận đêm nay

MU dự kiến sẽ tung đội hình xoay vòng cho trận đêm nay

MU phải thắng trận này nếu Amorim không muốn nhận thêm những chỉ trích giận dữ từ các fan sau 2 trận vừa qua. Đá đúng sức và các cầu thủ MU sẽ đi tiếp, họ ít nhất phải làm được điều đó.

Đội hình dự kiến:

Grimsby Town: Pym; Rodgers, Warren, McJannet, Staunton; Amaluzor, McEachran, Turi, Khouri, Burns; Kabia.

MU: Onana; Shaw, Fredricson, Maguire; Dalot, Mainoo, Ugarte, Dorgu; Fernandes, Cunha; Sesko.

Dự đoán: MU thắng 3-0.

Theo Q.D

