Nóng nhất thể thao sáng 27/8: Djokovic muốn làm HLV sau khi giải nghệ

Djokovic muốn làm HLV sau khi giải nghệ

Trong buổi phỏng vấn mới đây, Novak Djokovic nửa đùa nửa thật khi tiết lộ muốn làm HLV của tài năng trẻ người Brazil, Joao Fonseca. "Kế hoạch của tôi sau khi nghỉ thi đấu chuyên nghiệp là làm HLV của Joao Fonseca. Nhưng nói trước là tiền lương của tôi rất cao nên Fonseca nên chuẩn bị dần đi".

Djokovic muốn làm HLV của Fonseca

Nole muốn biến Fonseca thành "người thứ ba" chen ngang vào cuộc đua giữa Sinner và Alcaraz giống như bản thân từng làm với Federer và Nadal. Trước đó, Fonseca từng thể hiện quan điểm Djokovic vẫn kém vĩ đại hơn thần tượng Roger Federer.

Raducanu sẽ đấu với "fan" ở vòng tiếp theo

Trong buổi phỏng vấn mới đây, tay vợt người Indonesia, Janice Tjen thừa nhận thần tượng Emma Raducanu sau chiến thắng của mỹ nhân người Anh tại US Open 2021. "Khi Emma vô địch giải đấu này, tôi đã không bỏ lỡ một trận đấu nào. Cô ấy đã truyền cảm hứng cho tôi. Tôi rất vui vì có cơ hội đấu với cô ấy". Raducanu và Tjen sẽ đối đầu ở vòng 2 US Open.

Cựu sao UFC mơ thay thế "ông trùm"

Dana White đang là chủ tịch của UFC và góp công rất lớn vào thành công của giải đấu này. Mặc dù vậy, một số nguồn tin cho rằng chiếc ghế của "ông trùm" đang lung lay. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, cựu vô địch hạng nặng của UFC, Daniel Cormier thừa nhận sẵn sàng ứng tuyển vị trí này. "Đó là công việc mơ ước của tôi. Tôi sẵn sàng cống hiến và làm tốt nhất những gì có thể nếu được tin tưởng".

Giải bóng rổ vô địch châu Âu chính thức khởi tranh

Giải bóng rổ vô địch châu Âu (EuroBasket) sẽ chính thức bước vào khởi tranh trong ngày 27/8. Trận đấu đầu tiên sẽ là cuộc đối đầu giữa Vương quốc Anh và Lithuania (17h30, 27/8). ĐT Serbia được coi là ứng cử viên vô địch cho giải đấu khi thuyết phục thành công siêu sao Nikola Jokic trở về thi đấu.