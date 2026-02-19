ĐT Việt Nam sẽ mạnh lên cỡ nào sau Tết với dàn SAO U23 và nhập tịch?

Hàng loạt SAO nhập tịch có thể lên ĐT Việt Nam

Bước sang năm 2026, HLV Kim Sang Sik có trong tay nguồn nhân sự dồi dào hơn so với thời điểm mới tiếp quản đội tuyển năm 2024. Thay vì thiếu phương án dự phòng như trước, tuyển Việt Nam bước vào năm mới với nhiều gương mặt sẵn sàng cạnh tranh. Đây được xem là nền tảng quan trọng để đội tuyển mạnh lên một cách thực chất, thay vì chỉ trông chờ vào một bộ khung cố định.

Bộ đôi Xuân Son và Hoàng Hên có thể tái hợp trong màu áo ĐT Việt Nam.

Ở hàng tiền vệ, trường hợp của Đỗ Hoàng Hên được đánh giá là phương án đáng chờ đợi. Cầu thủ này đã có quốc tịch Việt Nam từ lâu và hoàn toàn đủ điều kiện khoác áo đội tuyển nếu được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội ngay ở đợt tập trung tháng 3/2026 tới đây khi tiền vệ tấn công này đang có phong độ cực cao ở Hà Nội FC.

Với khả năng giữ nhịp, sáng tạo và chơi bóng ở cường độ cao, Đỗ Hoàng Hên được kỳ vọng sẽ giúp tuyển Việt Nam gia tăng tính linh hoạt ở tuyến giữa. Quan trọng hơn, sự xuất hiện của anh có thể chia sẻ gánh nặng tổ chức lối chơi với Hoàng Đức, vị trí vốn gần như không có người thay thế xứng đáng trong thời gian dài.

Dưới hàng phòng ngự, Đỗ Phi Long, với tên gốc Gustavo Santos, là phương án nhân sự nhận được nhiều sự chú ý. Trung vệ này sở hữu thể hình, sức mạnh và kinh nghiệm thi đấu tại V-League, phù hợp với yêu cầu gia tăng chất thép cho hàng thủ tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, khác với Đỗ Hoàng Hên, Đỗ Phi Long mới chỉ hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam trong thời gian gần đây. Bộ phận chuyên môn của VFF sẽ cần xem xét kỹ các quy định liên quan của FIFA để xác định liệu trung vệ gốc Brazil này có đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam hay không trước khi HLV Kim Sang Sik đưa ra quyết định cuối cùng.

Ở vị trí thủ môn, trường hợp của Patrik Lê Giang mang đến thêm một lựa chọn đáng cân nhắc. Thủ thành Việt kiều này đã chính thức có quốc tịch Việt Nam vào cuối tháng 1 năm 2026 và sẵn sàng khoác áo đội tuyển nếu được triệu tập.

Sự xuất hiện của Patrik Lê Giang giúp tuyển Việt Nam gia tăng tính cạnh tranh trong khung thành, nơi đã có những cái tên quen thuộc như Đình Triệu, Trung Kiên, Đặng Văn Lâm hay Nguyễn Filip. Khi áp lực cạnh tranh được đẩy lên, chất lượng và sự ổn định ở vị trí thủ môn nhiều khả năng cũng sẽ được cải thiện. Ngoài ra, còn một số cầu thủ Brazil đang trong quá trình hoàn tất thủ tục nhập tịch theo yêu cầu của HLV Kim Sang Sik như Geovane, Janclesio,…

Làn sóng U23, những cái tên sẵn sàng bước lên đội tuyển

Bên cạnh nhập tịch, lực lượng U23 vừa gây ấn tượng tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 được xem là nguồn bổ sung quan trọng cho đội tuyển Việt Nam sau Tết. Ở tuyến giữa, Thái Sơn nổi bật với khả năng tranh chấp, bao quát và chơi kỷ luật, phù hợp để làm dày thêm hàng tiền vệ. Tiếc là tiền vệ này vừa dính chấn thương nặng ở V-League và phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Hàng loạt cầu thủ U23 Việt Nam có thể được cất nhắc lên ĐT Việt Nam sau thành công ở giải U23 châu Á 2026.

Dưới hàng thủ, Nhật Minh cho thấy sự chững chạc và ổn định vượt tuổi, trong khi Trung Kiên ở vị trí thủ môn được đánh giá cao về phản xạ và tâm lý thi đấu. Trên hàng công, Đình Bắc là gương mặt giàu đột biến, có thể mang đến phương án tấn công mới cho ĐT Việt Nam nhờ tốc độ và sự tự tin.

Sự kết hợp giữa cầu thủ U23 trưởng thành và các gương mặt nhập tịch giúp ĐT Việt Nam cải thiện rõ rệt chiều sâu đội hình. HLV Kim Sang Sik có thể xoay tua linh hoạt hơn, giảm sự phụ thuộc vào một vài trụ cột và duy trì cường độ thi đấu ổn định trong các giai đoạn then chốt.

Quan trọng hơn, môi trường cạnh tranh nội bộ được đẩy lên cao, buộc mỗi cầu thủ phải duy trì phong độ nếu muốn giữ suất. Đây chính là yếu tố cốt lõi giúp ĐT Việt Nam mạnh lên bền vững, thay vì chỉ trông chờ vào những khoảnh khắc bùng nổ nhất thời.

Trong bối cảnh nhiều đội tuyển Đông Nam Á đang đẩy mạnh nhập tịch và nâng cấp lực lượng, việc ĐT Việt Nam gia tăng chiều sâu bằng cả sức trẻ U23 lẫn các cầu thủ nhập tịch được xem là bước đi cần thiết. Đây không chỉ là câu chuyện làm mới đội hình, mà là yêu cầu bắt buộc nếu muốn duy trì vị thế cạnh tranh tại ASEAN Cup cũng như hướng tới mục tiêu dài hạn ở Vòng loại Asian Cup 2027.

Với lực lượng giàu cạnh tranh hơn, ĐT Việt Nam có cơ sở để đối đầu sòng phẳng với các đối thủ trong khu vực vốn đã tận dụng rất tốt nguồn cầu thủ nhập tịch trong thời gian qua. Nếu được vận hành hợp lý, sức bật sau Tết sẽ giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik không chỉ giữ được vị thế, mà còn đủ bản lĩnh để bước vào cuộc đua đường dài tại các sân chơi lớn của bóng đá châu lục.