Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

victoria-vs-madison
Adelaide International
Victoria Mboko -
Madison Keys -
taylor-vs-storm
Australian Open
Taylor Townsend -
Storm Hunter -
emma-vs-taylah
Hobart International
Emma Raducanu -
Taylah Preston -
aleksandar-vs-tommy
Adelaide International
Aleksandar Vukic -
Tommy Paul -
ugo-vs-alexander
Adelaide International
Ugo Humbert -
Alexander Shevchenko -

Nóng nhất thể thao sáng 15/1: Lo ngại Djokovic phải rút lui khỏi Australian Open 2026

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

(Tin thể thao) Novak Djokovic khiến người hâm mộ lo lắng về vấn đề thể chất trước thềm Australian Open 2026 khi phải bỏ dở buổi tập.

Lo ngại Djokovic phải rút lui khỏi Australian Open 2026

Djokovic gần đây phải rút ngắn buổi tập của mình trước thềm Australian Open 2026. Anh chỉ có thể "luyện công" trong 12 phút khi gặp vấn đề ở phần cổ, dẫn đến khó giao bóng. Sau khi điều trị ngay trên sân tập, tay vợt người Serbia cũng không thể tiếp tục tập luyện.

Djokovic gặp vấn đề trước thềm&nbsp;Australian Open 2026

Djokovic gặp vấn đề trước thềm Australian Open 2026

Vấn đề này này dấy lên nghi ngại rằng "Nole" có thể bỏ lỡ Grand Slam đầu tiên trong năm 2026. Trước thềm Australian Open 2026, Djokovic đã rút lui khỏi Adelaide International vì cơ thể chưa sẵn sàng để thi đấu. 

Alcaraz và Sabalenka trở thành hạt giống số một ở Australian Open 2026

Carlos Alcaraz và Aryna Sabalenka chính thức được xếp làm hạt giống số 1 ở nội dung đơn nam và đơn nữ tại Australian Open 2026. Ở nội dung đơn nam, Sinner được xếp làm hạt giống số 2, còn Zverev là hạt giống số 3. Trong khi ở nội dung đơn nữ, Swiatek và Gauff lần lượt là hạt giống số 2 và hạt giống số 3. 

Eubank đang hồi phục tốt

Sau thất bại toàn diện trước Benn, Eubank thừa nhận đã trải qua quãng thời gian đáng quên trong quá trình chuẩn bị do vấn đề sức khỏe không được tiết lộ. Shalom, người từng khẳng định với tờ ESPN hồi tháng 11/2025 rằng Eubank dự định tiếp tục thi đấu năm 2026, cho biết bản thân sẽ đến thăm võ sĩ này trong những ngày tới và tiết lộ các thông tin về sức khỏe đều tích cực.

Dana White công bố tên mới cho UFC APEX

Chủ tịch Dana White hợp tác với Meta để đổi tên UFC APEX thành Meta APEX: "Chào mừng đến với Meta APEX. Đây là nơi tổ chức Contender Series, Fight Nights, Zuffa Boxing và UFC BJJ. Chúng tôi đã ký hợp đồng 5 năm với Meta".

8

Man U - Man City 17.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Man United
Man City
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 17/01
Thể lệ
Người đẹp 18 tuổi & 6 "Sao Mai" thách thức huyền thoại ở Australian Open 2026
Người đẹp 18 tuổi & 6 "Sao Mai" thách thức huyền thoại ở Australian Open 2026

Australian Open (AO) 2026 hứa hẹn sẽ là một giải đấu bùng nổ với sự trỗi dậy của những tài năng trẻ. Dưới đây là 7 gương mặt sẵn sàng hành trình chinh...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/01/2026 22:55 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN