Nóng nhất thể thao sáng 15/1: Lo ngại Djokovic phải rút lui khỏi Australian Open 2026

Lo ngại Djokovic phải rút lui khỏi Australian Open 2026

Djokovic gần đây phải rút ngắn buổi tập của mình trước thềm Australian Open 2026. Anh chỉ có thể "luyện công" trong 12 phút khi gặp vấn đề ở phần cổ, dẫn đến khó giao bóng. Sau khi điều trị ngay trên sân tập, tay vợt người Serbia cũng không thể tiếp tục tập luyện.

Djokovic gặp vấn đề trước thềm Australian Open 2026

Vấn đề này này dấy lên nghi ngại rằng "Nole" có thể bỏ lỡ Grand Slam đầu tiên trong năm 2026. Trước thềm Australian Open 2026, Djokovic đã rút lui khỏi Adelaide International vì cơ thể chưa sẵn sàng để thi đấu.

Alcaraz và Sabalenka trở thành hạt giống số một ở Australian Open 2026

Carlos Alcaraz và Aryna Sabalenka chính thức được xếp làm hạt giống số 1 ở nội dung đơn nam và đơn nữ tại Australian Open 2026. Ở nội dung đơn nam, Sinner được xếp làm hạt giống số 2, còn Zverev là hạt giống số 3. Trong khi ở nội dung đơn nữ, Swiatek và Gauff lần lượt là hạt giống số 2 và hạt giống số 3.

Eubank đang hồi phục tốt

Sau thất bại toàn diện trước Benn, Eubank thừa nhận đã trải qua quãng thời gian đáng quên trong quá trình chuẩn bị do vấn đề sức khỏe không được tiết lộ. Shalom, người từng khẳng định với tờ ESPN hồi tháng 11/2025 rằng Eubank dự định tiếp tục thi đấu năm 2026, cho biết bản thân sẽ đến thăm võ sĩ này trong những ngày tới và tiết lộ các thông tin về sức khỏe đều tích cực.

Dana White công bố tên mới cho UFC APEX

Chủ tịch Dana White hợp tác với Meta để đổi tên UFC APEX thành Meta APEX: "Chào mừng đến với Meta APEX. Đây là nơi tổ chức Contender Series, Fight Nights, Zuffa Boxing và UFC BJJ. Chúng tôi đã ký hợp đồng 5 năm với Meta".