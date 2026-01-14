Nóng nhất thể thao sáng 14/1: Lí do Alcaraz nên mời Federer làm HLV

Alcaraz được khuyên mời Federer làm HLV

Bình luận trên TNT Sports, chuyên gia Mats Wilander đã gợi ý cho Carlos Alcaraz thuê Roger Federer làm HLV, sau khi "Tiểu Nadal" chia tay HLV thân thiết Juan Carlos Ferrero. Theo Wilander, việc sở hữu phong cách thi đấu hoàn toàn khác Alcaraz có thể giúp Federer nhìn ra nhiều hạn chế của "Tiểu Nadal" và giúp anh hoàn thiện hơn:

"Việc Alcaraz được một tay vợt từng vô địch Grand Slam cố vấn rất quan trọng, đặc biệt là người có lối đánh hoàn toàn khác với cậu ấy. Khi so sánh Andy Murray và Alcaraz, có sự tương đồng trong lối đánh của họ. Nhưng nếu so sánh Alcaraz với John McEnroe, Stefan Edberg hay Roger Federer, bạn sẽ thấy sự khác biệt rất lớn. Lúc này, bạn đang nói về người thực sự có thể giúp Alcaraz cải thiện những điểm yếu trong lối đánh của cậu ấy".

Casper Ruud sẵn sàng bỏ Australian Open vì vợ bầu

Trả lời truyền thông trước thềm Australian Open, Casper Ruud thừa nhận anh có thể rút lui khỏi giải đấu bất kì lúc nào, nguyên nhân vì cô vợ Maria Galligani mang bầu con đầu lòng: “Em bé có thể ra đời bất cứ lúc nào, vì vậy tôi hy vọng mình có thể ở lại đến hết giải đấu. Nhưng bạn không bao giờ biết trước được điều gì, tôi có thể nhận được cuộc gọi và ngay lập tức lên máy bay rời khỏi đây để về nhà".

Ông bầu của Fury chiêu mộ nhà vô địch boxing trẻ

Mới đây, ông bầu huyền thoại Frank Warren - người quản lí của Tyson Fury - thông báo đã ký hợp đồng với nhà vô địch hạng nặng trẻ thế giới năm 2024 Adam Olaniyan. Dưới sự hỗ trợ của Warren và công ty quản lí, Olaniyan sẽ chuẩn bị cho trận boxing chuyên ghiệp đầu tiên tại Dublin vào ngày 14/3. Võ sĩ người Ireland năm nay 19 tuổi, từng 2 lần giành huy chương vàng châu Âu.

Verstappen từ chối gia nhập Mercedes

Trên Mirror, Max Verstappen thừa nhận đã nói chuyện với ban lãnh đạo Mercedes và nhận được lời mời gia nhập đội đua này, dù vậy nhà vô địch F1 4 lần quyết định ở lại Red Bull. Hiện tại, tay đua 28 tuổi vẫn còn hợp đồng với Red Bull cho đến hết mùa 2028, thậm chí anh từng bày tỏ tham vọng kết thúc sự nghiệp với đội đua chủ quản.