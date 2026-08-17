Dàn chân chạy Việt Nam tỏa sáng ở Thái Lan: Ngọc Hoa vô địch, Nguyên Thanh lập kỷ lục cá nhân

Rạng sáng 16/8, Bangkok chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của các chân chạy Việt Nam tại META Time: Trials Thailand 2026 giải đấu do ASICS tổ chức. Trước hơn 5.500 VĐV đến từ nhiều quốc gia châu Á, Hoàng Thị Ngọc Hoa giành chức vô địch nữ, còn Hoàng Nguyên Thanh cán đích thứ tư nhóm chuyên nghiệp và thiết lập kỷ lục cá nhân mới ở cự ly 10km.

VĐV Việt Nam khoe thành tích tại cầu Rama VIII, biểu tượng thu hút của giải đấu

Cung đường Rama VIII thử thách bản lĩnh

Sức hấp dẫn của cuộc đua nằm một phần ở cung đường 10km được đo đạc và chứng nhận theo tiêu chuẩn Liên đoàn Điền kinh Thế giới 2026.

Cầu Rama VIII, biểu tượng kiến trúc nổi tiếng bắc qua sông Chao Phraya, trở thành tâm điểm của đường chạy. Các VĐV xuất phát và về đích tại khu vực cầu, trải qua những đoạn lên xuống cùng các điểm quay đầu trước khi trở lại đích.

Nhìn qua, đây có thể là một cung đường nhanh, nhưng thực tế không hề đơn giản. Độ dốc thoải liên tục, gió từ khu vực sông cùng thời tiết nóng ẩm của Bangkok khiến bài toán phân phối sức trở nên đặc biệt quan trọng.

Với nhóm chuyên nghiệp, chỉ cần đẩy tốc độ quá sớm, lợi thế có thể nhanh chóng biến thành gánh nặng ở những kilomet cuối. Chiến thắng vì thế không chỉ được quyết định bởi đôi chân khỏe mà còn nằm ở khả năng đọc đường đua và kiểm soát thể lực.

Ngọc Hoa bứt tốc đúng lúc

Ở nội dung nữ chuyên nghiệp, Hoàng Thị Ngọc Hoa phải cạnh tranh với những chân chạy mạnh như Leanne Szeto (Hong Kong, TQ) và Artjoy Torregosa (Philippines), đối thủ từng chạm trán cô tại SEA Games.

Ngay sau hiệu lệnh xuất phát, nhóm đầu nhanh chóng đẩy tốc độ lên cao. Các đối thủ quốc tế chủ động chiếm lợi thế, nhưng Ngọc Hoa không cuốn theo cuộc đua ngay từ những kilomet đầu tiên. Cô duy trì nhịp chạy, kiểm soát sức rồi mới tăng tốc ở giai đoạn quyết định. Đó chính là chìa khóa giúp chân chạy Việt Nam vượt qua thời điểm khó khăn nhất sau nửa chặng đường.

Ngọc Hoa bứt tốc ở những kilomet cuối, giành chức vô địch 10km nữ tại Bangkok

"Khoảnh khắc khó khăn nhất là sau khi đi qua một nửa chặng đường, tôi cảm thấy ngộp thở vì phải chạy với tốc độ cao. Tuy nhiên, đoạn gần đích mọi thứ thuận lợi hơn nên tôi có thể về đích", Ngọc Hoa nói với phóng viên.

Sau 10km, cô cán đích đầu tiên với thời gian 36 phút 11 giây, giành chức vô địch đầy thuyết phục. Thành tích càng đáng chú ý bởi 10km không phải cự ly sở trường của Ngọc Hoa, khi cô tập trung nhiều hơn cho 21km và 42km.

Sau chiến thắng, nữ VĐV trải qua quy trình kiểm tra doping theo quy định dành cho các VĐV đạt thành tích cao. Cô cũng đặc biệt tâm đắc với đôi giày của nhà tài trợ sử dụng trong cuộc đua, đánh giá cao trọng lượng nhẹ và độ nảy tốt, phù hợp với một cự ly đòi hỏi tốc độ như 10km. Cô tri ân HLV, người hâm mộ, đơn vị tổ chức và quyết tâm tiếp tục nỗ lực để chinh phục những thành tích cao hơn.

Ngoài Ngọc Hoa, nhiều chân chạy nữ Việt Nam xuất hiện trong nhóm đầu. Phương Trinh đứng thứ 10 với 39 phút 26 giây, Thu Hà xếp thứ 13, 39:48, Kim Cương đứng thứ 14, 39:56, còn Kha Ly về thứ 16, 40:27.

Nguyên Thanh phá giới hạn, Việt Nam phủ kín nhóm đầu

Ở nội dung nam chuyên nghiệp, Nguyên Thanh cạnh tranh với Rikki Simbolon (Indonesia), Sonny Wagdos (Philippines) và Xiangbo Zhao (Trung Quốc). Ba VĐV này lần lượt về nhất, nhì và ba với các thành tích 30 phút 14, 30:19 và 30:28.

Nguyên Thanh duy trì nhịp chạy ổn định và bám sát nhóm dẫn đầu trước khi cán đích thứ tư nhóm chuyên nghiệp, thứ năm chung cuộc nam với thời gian 31:30, tương đương tốc độ trung bình 3 phút 09 giây/km. Đây là kỷ lục cá nhân mới của Nguyên Thanh ở cự ly 10km.

Nguyên Thanh cán đích thứ tư nhóm chuyên nghiệp với kỷ lục cá nhân 31 phút 30 giây

Giống Ngọc Hoa, Nguyên Thanh cũng dành những đánh giá tích cực cho đôi giày của nhà tài trợ, đặc biệt ở khả năng hỗ trợ tốc độ, độ ổn định và cảm giác nhẹ chân khi duy trì nhịp chạy cao.

Dấu ấn Việt Nam còn được nối dài với Anh Trí (thứ 18, 32 phút 38 giây), Trương Văn Tâm (29, 33:58), Hải Ly (49, 36:15), Hồng Công (51, 36:20), Út Trung (56, 36:44) và Hồ Hữu Tài (63, 37:28).

Giải thưởng hấp dẫn

Ở nhóm chuyên nghiệp, nhà vô địch nhận 1.000 USD, hạng nhì nhận 700 USD và hạng ba nhận 500 USD. Ba vị trí dẫn đầu còn nhận phiếu mua sản phẩm trị giá 300 USD.

Giải đấu ra mắt tại Malaga (Tây Ban Nha) đầu năm 2022, ở phiên bản đầu tiên đã ghi nhận 4 kỷ lục quốc gia và 27 kỷ lục cá nhân.

Sau đó, mô hình dành cho các VĐV hàng đầu được đưa tới Đông Nam Á, với phiên bản đầu tiên tại Thái Lan năm 2022, tiếp tục tới Malaysia năm 2023 và Indonesia năm 2024.

Đến 2026, giải trở lại Bangkok với quy mô hơn 5.500 người tham gia, lớn hơn rất nhiều so với phiên bản khu vực đầu tiên.