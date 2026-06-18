Nóng nhất thể thao sáng 18/6: Murray tiết lộ phần khó nhất khi hợp tác với Djokovic

Murray tiết lộ phần khó nhất khi hợp tác với Djokovic

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Andy Murray đã tiết lộ phần khó nhất trong khoảng thời gian 6 tháng làm HLV của Novak Djokovic. “Tôi không cảm thấy lạ lẫm khi phân tích băng hình với Novak. Nhưng việc chuẩn bị bài vở trước trận là phần khó nhất. Bạn cần phải giao tiếp tốt với Nole để mọi việc suôn sẻ. Bạn phải đảm bảo đặt đúng sân, có người tập cùng, bóng, vợt rồi chiến thuật. Bạn phải làm mọi thứ”.

Murray và Djokovic

Siêu sao Giannis Antetokounmpo khó gia nhập Boston Celtics

Theo giới thạo tin NBA, thương vụ “bom tấn” của mùa hè 2026 giữa Milwaukee Bucks và Boston Celtics nhiều khả năng đổ bể. Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng Celtics sẽ đón siêu sao Giannis Antetokounmpo về và đẩy Jaylen Brown theo chiều ngược lại. Tuy nhiên, đôi bên đều muốn giữ quan điểm của riêng mình và nhiều khả năng thương vụ này sẽ đổ bể.

Alex Pereira quyết ở lại hạng nặng

Sau khi thua trận tranh đai tạm thời hạng nặng, Alex Pereira quyết định không trở lại hạng bán nặng của UFC. Đó là hạng cân Pereira từng vô địch. 8 tháng qua, võ sĩ này đã tăng hơn 20kg để chuyển hạng. Theo nguồn tin thân cận với võ sĩ này, Pereira muốn được sắp xếp đấu lại với Ciryl Gane.

Anthony Joshua khiêu chiến với Tyson Fury

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Anthony Joshua đã thẳng thắn gửi chiến thư tới Tyson Fury. “Theo cách nhìn nhận của tôi, nhiệm vụ tiếp theo của tôi là giành chiến thắng. Hãy đến Saudi Arabia vào ngày 25/7 tới, tôi sẽ chào đón anh, Tyson. Nếu nghiêm túc, hãy bước ra đây và nói chuyện”.