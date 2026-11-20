V-League | 19h15 20/11 | Sân vận động Hàng Đẫy Thể Công - Viettel 0 - 0 Sông Lam Nghệ An (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Thể Công - Viettel vs Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An Điểm Văn Việt Chí Khải Văn Nam Trung Hiếu Tuấn Tài Hữu Thắng Andre Luiz Wesley Nata Khuất Văn Khang Brandao Hữu Nam Điểm Cao Văn Bình Thanh Đức Nguyên Hoàng Jairo Filho Bá Quyền Quang Vinh Quang Tú Karim Phi Long Văn Lắm Long Vũ Luiz Guilherme Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Thể Công - Viettel Thể Công - Viettel Sông Lam Nghệ An Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Văn Việt, Chí Khải, Văn Nam, Trung Hiếu, Tuấn Tài, Hữu Thắng, Andre Luiz, Wesley Nata, Khuất Văn Khang, Brandao, Hữu Nam Cao Văn Bình, Thanh Đức, Nguyên Hoàng, Jairo Filho, Bá Quyền, Quang Vinh, Quang Tú, Karim Phi Long, Văn Lắm, Long Vũ, Luiz Guilherme

Thể Công Viettel khát thắng trong thế chân tường

Những vấn đề về thể lực, chấn thương và xáo trộn nhân sự đã khiến Thể Công Viettel đánh mất sự ăn ý, buộc HLV Velizar Popov phải nhường ghế nóng cho người kế nhiệm Guilherme Almeida.

Dù vậy, quá trình chuyển giao vẫn chưa mang lại sự ổn định khi đội bóng áo lính trải qua chuỗi 6 trận không thắng tại V-League (10 trận trên mọi đấu trường), mới nhất là trận hòa 1-1 trước Thanh Hóa ở vòng 7.

Bị dồn vào chân tường, đội chủ sân Hàng Đẫy buộc phải chơi chủ động, đẩy cao đội hình gây sức ép để tìm kiếm chiến thắng.

SLNA thăng hoa nhưng tổn thất lực lượng

Trái ngược với chủ nhà, Sông Lam Nghệ An hành quân ra Hà Nội với vị thế của hiện tượng thú vị nhất giải khi đứng thứ 3 với 13 điểm.

Thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn đang là tập thể duy nhất chưa thua tại LPBank V-League 1 sau 7 lượt trận (3 thắng, 4 hòa) nhờ lối chơi thực dụng, cự ly đội hình chặt chẽ và kỷ luật phòng ngự cao.

Sự hiệu quả và khả năng xoay chuyển cục diện linh hoạt đã giúp đội bóng xứ Nghệ cầm hòa cả Công an TP.HCM lẫn Công an Hà Nội, đồng thời thắng đậm Hà Nội FC 4-1 ngay tại Hàng Đẫy.

Lực lượng, đối đầu

Về đối đầu, hai đội rất cân bằng khi mỗi bên thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 lần chạm trán gần nhất (riêng mùa 2025/26, SLNA giành 4 điểm sau hai lượt trận).

Về lực lượng, Thể Công Viettel vắng đội trưởng Bùi Tiến Dũng vì chấn thương dài hạn và Paulo Martins do án treo giò, nhưng vẫn còn bộ khung nội binh chất lượng cùng ba ngoại binh Andre Luiz, Wesley Nata và Junior Brandao.

Trong khi đó, SLNA tổn thất nghiêm trọng khi mất cùng lúc 3 ngoại binh trụ cột gồm Joseph Onoja (đủ 3 thẻ vàng), Paulo Tapeu (treo giò) và chân sút Bruno Pereira (chấn thương), buộc HLV Văn Sỹ Sơn phải tính toán phương án phòng ngự lùi sâu.