Nóng nhất thể thao sáng 17/6: Huyền thoại McEnroe lo cho tương lai của Alcaraz

Huyền thoại McEnroe tiếc nuối khi Alcaraz vắng Wimbledon

Huyền thoại quần vợt Mỹ John McEnroe thừa nhận ông cảm thấy “chán nản và âu lo” cho thể trạng của Carlos Alcaraz. Tay vợt người Tây Ban Nha đã vắng mặt ở Roland Garros và sẽ tiếp tục không thể tham dự Wimbledon tới đây, đều vì chấn thương cổ tay.

Alcaraz đang gặp vấn đề về thể trạng

Tay vợt người Tây Ban Nha mắc chứng viêm bao gân ở cổ tay phải, buộc phải tạm dừng thi đấu sau giai đoạn thành công rực rỡ với 4 danh hiệu trong 5 kỳ Grand Slam gần nhất trên mặt sân đất nện và cỏ.

McEnroe cho rằng quần vợt thế giới đang rất nhớ những màn đối đầu đỉnh cao giữa Alcaraz và Sinner. Huyền thoại người Mỹ cho rằng nếu không điều chỉnh lại cách chơi, sự nghiệp của Alcaraz khó duy trì một cách lâu dài như bộ ba huyền thoại là Djokovic, Federer hay Nadal.

Dan Evans thất vọng vì không được đặc cách, khẩn thiết chờ cơ hội tại Wimbledon

Cựu số một quần vợt Anh Dan Evans bày tỏ sự thất vọng khi không nhận được suất đặc cách tham dự giải ATP 500 tại Queen’s Club trước thời điểm giải nghệ. Tay vợt 36 tuổi cho rằng việc được trao vé mời sẽ là một “cử chỉ đẹp” từ Hiệp hội Quần vợt Anh (LTA) cũng như ban tổ chức, nhất là khi anh chuẩn bị khép lại sự nghiệp tại Wimbledon cuối tháng này.

Thay vì góp mặt ở vòng đấu chính, Evans phải tham dự vòng loại nhờ thứ hạng hiện tại nhưng nhanh chóng bị Marcos Giron loại sau ba set. Thành viên đội tuyển Anh vô địch Davis Cup 2015 cho rằng những đóng góp trong màu áo quốc gia xứng đáng được ghi nhận nhiều hơn. Hiện Evans đang chờ quyết định từ Wimbledon về khả năng nhận suất đặc cách cho giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp.

Raducanu rút lui khỏi Nottingham Open sau thất bại ở chung kết Queen’s

Emma Raducanu đã quyết định không tham dự Nottingham Open chỉ vài giờ sau khi để thua Donna Vekic trong trận chung kết Queen’s Club. Nhà vô địch US Open 2021 trải qua một tuần thi đấu đầy nỗ lực tại London, nhưng không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ Croatia, khi thua sau hai set, trong đó có thất bại 0-6 ở set đầu tiên.

Dù không thể đăng quang, màn trình diễn tại Queen’s vẫn được xem là tín hiệu tích cực với Raducanu sau giai đoạn dài sa sút phong độ. Lý do chính thức được đưa ra cho quyết định rút lui là điều chỉnh lịch trình nhằm tập trung chuẩn bị cho Wimbledon. Với những gì đã thể hiện, tay vợt người Anh có cơ sở để tự tin hướng tới Grand Slam sân cỏ lớn nhất trong năm.

Quan hệ Hamilton – Verstappen ấm dần sau chiến thắng lịch sử tại Barcelona

Lewis Hamilton tiếp tục khẳng định vị thế huyền thoại khi giành chiến thắng Grand Prix thứ 106 trong sự nghiệp tại Barcelona, qua đó trở lại cuộc đua vô địch thế giới. Sau khi bước xuống từ chiếc Ferrari, tay đua người Anh nhận được nhiều lời chúc mừng từ các đồng nghiệp, trong đó đáng chú ý là phản ứng tích cực từ Max Verstappen.

Tay đua Hà Lan không ôm chúc mừng như nhiều người khác nhưng vẫn chủ động bắt tay, nở nụ cười thân thiện và đăng tải thông điệp ngắn gọn trên mạng xã hội: “Chúc mừng Lewis Hamilton, chiến thắng đầu tiên trong màu áo đỏ”.

Động thái này cho thấy mối quan hệ từng rất căng thẳng giữa hai nhà vô địch thế giới đã được cải thiện đáng kể kể từ cuộc cạnh tranh nảy lửa ở mùa giải 2021, khi Verstappen ngăn Hamilton giành danh hiệu thế giới thứ tám.

Topuria lên tiếng sau thất bại đầu tiên sự nghiệp

Ilia Topuria đã có những chia sẻ đầy thẳng thắn sau thất bại trong màn thượng đài với Justin Gaethje ở sự kiện UFC White House. Cựu vô địch hạng nhẹ không đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào dù phải nhập viện ngay sau trận đấu, thay vào đó dành sự tôn trọng cho đối thủ vì màn trình diễn xuất sắc.

Topuria khởi đầu rất tốt và suýt kết thúc trận đấu ở hiệp hai, nhưng Gaethje đã kiên cường chống đỡ trước khi hoàn toàn áp đảo từ hiệp ba. Võ sĩ người Mỹ liên tục tung những đòn đánh nặng khiến hai mắt của Topuria sưng tấy nghiêm trọng.

Đến cuối hiệp bốn, một cú gối cực mạnh vào vùng sườn khiến đội ngũ huấn luyện của Topuria quyết định xin dừng trận đấu để bảo vệ võ sĩ của mình. Đây cũng là thất bại đầu tiên trong sự nghiệp MMA chuyên nghiệp của Topuria.