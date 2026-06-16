Nóng nhất thể thao sáng 16/6: Á quân Roland Garros sát cánh Zverev, Alcaraz ở Laver Cup

Á quân Roland Garros sát cánh Zverev, Alcaraz ở Laver Cup

Mới đây, 3 tay vợt gồm Flavio Cobolli, Alexander Bublik và Jakub Mensik đã ký hợp đồng tham dự Laver Cup - giải tennis đồng đội biểu diễn thường niên diễn ra từ 25/9 đến 27/9 tại nhà thi đấu O2 (London, Anh).

Cụ thể, đương kim á quân Roland Garros Cobolli cùng Mensik sẽ gia nhập đội châu Âu của đội trưởng Yannick Noah cùng với Carlos Alcaraz và Alexander Zverev, những tay vợt đã xác nhận tham dự trước đó. Về phia Bublik, anh sẽ gia nhập đội Thế giới, hiện đang có Taylor Fritz, Ben Shelton và Alex de Minaur.

Những tay vợt góp mặt tại Laver Cup 2026

Sabalenka gặp bác sĩ tâm lí sau thất bại ở Roland Garros

Trả lời phỏng vấn tờ Bounces, Aryna Sabalenka tiết lộ cô đã phải tìm đến bác sĩ tâm lý thân cận để trò chuyện trong vài tuần gần đây, đặc biệt sau khi dừng bước tại tứ kết Roland Garros. Dự kiến, tay vợt nữ số 1 thế giới sẽ tham dự Berlin Open, giải đấu sân cỏ đầu tiên của cô.

Ngoài thất bại ở Roland Garros, Sabalenka chỉ giành ngôi á quân Australian Open, bên cạnh 1 danh hiệu WTA 500 và 2 danh hiệu WTA 1000 trong năm 2026.

Tyson Fury thách đấu "độc cô cầu bại"

Phát biểu tại sự kiến UFC Freedom 250, Tyson Fury tuyên bố anh muốn thượng đài với Agit Kabayel, nhà vô địch boxing WBC hạng nặng nếu Anthony Joshua không sẵn sàng so găng vào tháng 11. Agit Kabayel, 33 tuổi, sở hữu thành tích bất bại (23 thắng), từng được sắp xếp so găng với Fury vào năm 2020. Dù vậy, trận đấu không thể diễn ra do "Vua giang hồ" bận tham dự trận đấu thứ 3 với Deontay Wilder.

"Ferrari sẽ thống trị F1 nếu có động cơ tốt hơn"

Trên Sky Sports F1, nhà đương kim vô địch F1 Lando Norris thừa nhận Ferrari sẽ trở thành thế lực thống trị F1 nếu "có một động cơ tốt hơn". Phát ngôn từ tay đua của McLaren đến sau khi Lewis Hamilton về nhất chặng Barcelona-Catalunya. Đây là chiến thắng đầu tiên của Ferrari kể từ Mexico City GP 2024.