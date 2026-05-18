Video bóng đá Sevilla - Real Madrid: Mbappe - Vinicius tỏa sáng (La Liga)
Sevilla đang cho thấy sự hồi sinh đúng thời điểm trong cuộc chiến sinh tồn tại La Liga. Chiến thắng nghẹt thở 3-2 trên sân Villarreal hôm giữa tuần tiếp tục mang đến cú hích tinh thần cực lớn cho thầy trò Luis Garcia Plaza.
Sevilla nhập cuộc đầy quyết tâm khi vẫn còn mục tiêu trụ hạng, trái ngược với Real Madrid đã chắc suất á quân. Đội chủ nhà tạo ra thế trận chủ động trong những phút đầu, đặc biệt là sự năng nổ của Oso bên hành lang cánh. Một cú dứt điểm nguy hiểm của hậu vệ này buộc thủ thành Thibaut Courtois phải trổ tài cứu thua.
Trận đấu giữa Real Madrid (áo xanh) và Sevilla diễn ra căng thẳng
Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở phút 15 khi Kylian Mbappe khống chế bóng bằng ngực sau quả tạt bên cánh, trước khi kiến tạo để Vinicius Junior dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số cho Real Madrid. Đây tiếp tục là minh chứng cho sự ổn định của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, khi họ chưa thua trận nào tại La Liga mùa này trong các trận mở tỷ số trước.
Sang hiệp hai, Sevilla dồn lên tìm bàn gỡ và tạo ra không ít cơ hội. Akor Adams bỏ lỡ đáng tiếc trong pha bóng cận thành, còn phía Real Madrid cũng có những tình huống phản công nguy hiểm với cú sút dội cột của Franco Mastantuono. Mbappe thậm chí đã đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận vì việt vị.
Dù chuỗi ba trận thắng liên tiếp bị chặn đứng, Sevilla vẫn hoàn thành mục tiêu trụ hạng nhờ khoảng cách an toàn với nhóm cầm đèn đỏ. Trong khi đó, tương lai HLV Alvaro Arbeloa đang trở thành chủ đề nóng khi nhiều khả năng ông sẽ rời Real Madrid sau mùa giải này.
Tỷ số chung cuộc: Sevilla 0-1 Real Madrid (hiệp 1: 0-1)
Ghi bàn (kiến tạo)
Real Madrid: Vinicius 15' (Mbappe)
Đội hình thi đấu
Sevilla: Vlachodimos, Carmona, Castrin, Salas, Suazo, Vargas, Sow, Gudelj, Oso, Adams, Maupay
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Rudiger, Huijsen, Garcia, Diaz, Pitarch, Tchouameni, Bellingham, Mbappe, Vinicius
-18/05/2026 01:50 AM (GMT+7)