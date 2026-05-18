Hấp dẫn Serie A: Juventus bị đội De Gea gieo sầu, đua vé cúp C1 kịch tính

Juventus bị Fiorentina “ngáng chân”

Juventus tiếp đón Fiorentina ở vòng áp chót của Serie A 2025/26. Vlahovic có cơ hội mở tỉ số nhưng lại không thắng được De Gea trong pha đối mặt. Tấn công nhiều không ghi được bàn, chủ nhà phải trả giá ở phút 34 khi Ndour hạ gục De Gregorio trong pha đối mặt.

Juventus nhận trận thua cay đắng

De Gea tiếp tục sắm vai người hùng cho Fiorentina khi chặn được cú cứa lòng của Yildiz. Sang hiệp hai, Juventus gia tăng sức ép và Vlahovic đã dứt điểm tung lưới đối thủ. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Fiorentina chơi lỳ lợm và phần thưởng cho họ là bàn thắng thứ hai ở phút 83. Người lập công là Mandragora. Trận thua này cực kỳ tai hại với Juventus bởi họ vẫn chỉ có 68 điểm và rớt khỏi nhóm được dự Champions League.

Đua vé Champions League cực gay cấn

Trận thua của Juventus mang tới niềm vui cho AC Milan, AS Roma và cả Como. Ba đội bóng này đều giành chiến thắng ở vòng đấu này. AC Milan đánh bại Genoa trên sân khách với tỉ số 2-1, qua đó vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng sau vòng 37 nhờ có hiệu số tốt.

Trong khi đó, AS Roma tiếp đà thăng hoa khi giành chiến thắng 2-0 trước Lazio nhờ cú đúp của Mancini. Trận đấu khá nóng và Wesley cùng Rovella cùng nhận thẻ đỏ khiến hai đội chỉ còn chơi với 10 người tới cuối trận. AS Roma cũng có 70 điểm giống AC Milan nhưng xếp thứ 4 do kém hơn về hiệu số.

Còn với Como, họ cũng tự tạo cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau khi thắng tối thiểu trước Parma trên sân nhà. Thầy trò Fabregas có được 68 điểm, bằng với Juventus nhưng xếp trên do có hiệu số tốt hơn.

Khoảng cách từ đội thứ ba tới đội thứ 6 chỉ là 2 điểm, tức là vòng cuối của Serie A vẫn cực kỳ hấp dẫn với dấu hỏi cho 2 tấm vé dự Champions League mùa sau. Vòng cuối, AC Milan chỉ phải gặp Cagliari, đội bóng không còn mục tiêu rõ ràng. AS Roma gặp Verona, đội đã xuống hạng.

Como sẽ vất vả nhất khi gặp Cremonese, đội bóng đang chiến đấu vì suất trụ hạng. Trong khi đó, Juventus sẽ đối đầu với Torino.