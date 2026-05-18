Video bóng đá Atletico Madrid - Girona: Griezmann tỏa sáng, dấu ấn cuối ở Metropolitano (La Liga)

Trong thế buộc phải giành điểm để tránh xuống hạng, Girona nhập cuộc đầy quyết tâm và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm ngay đầu trận. Bryan Gil suýt mở tỷ số với cú cứa lòng đi chệch cột dọc trong gang tấc, trước khi Vitor Reis tung người móc bóng đẹp mắt nhưng không thắng được thủ thành Jan Oblak.

Griezmann (bên trái) tỏa sáng trong ngày chia tay Metropolitano

Đội khách tiếp tục phung phí cơ hội khi Joel Roca kiến tạo thuận lợi cho Gil đánh đầu cận thành ra ngoài. Và giống như quy luật quen thuộc của bóng đá, Girona phải trả giá cho những pha bỏ lỡ đó.

Phút 21, trong trận đấu thứ 500 trên sân nhà của Antoine Griezmann cho Atletico Madrid, tiền đạo người Pháp kiến tạo để Ademola Lookman dễ dàng đệm bóng mở tỷ số cho đội chủ sân Metropolitano.

Sau bàn thua, Girona dồn lên mạnh mẽ nhưng vấp phải Jan Oblak quá xuất sắc. Thủ môn người Slovenia liên tiếp từ chối các cơ hội của Viktor Tsygankov, Azzedine Ounahi và Alex Moreno để giữ sạch lưới cho Atletico Madrid.

Hiệp hai chứng kiến thế trận cởi mở với hàng loạt pha ăn miếng trả miếng. Atletico có cơ hội kết liễu trận đấu nhưng Thiago Almada và Griezmann đều bỏ lỡ đáng tiếc. Ở chiều ngược lại, Girona vẫn bất lực trước phong độ quá ấn tượng của Oblak.

Chiến thắng giúp Atletico Madrid tiếp tục cuộc đua giành vị trí thứ ba La Liga với thắng lợi sân nhà thứ 15 mùa này. Trong khi đó, Girona sẽ phải thắng ở vòng cuối và chờ các kết quả thuận lợi khác nếu muốn ở lại giải đấu cao nhất Tây Ban Nha.

Tỷ số chung cuộc: Atletico Madrid 1-0 Girona (hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Atletico Madrid: Lookman 21' (Griezmann)

Đội hình thi đấu

Atletico Madrid: Oblak, Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Simeone, Vargas, Koke, Baena, Griezmann, Lookman

Girona: Gazzaniga, Martinez, Frances, Vitor Reis, Moreno, Witsel, Martin, Gil, Ounahi, Roca, Tsygankov