Thầy Kim nổi cáu vì cơ hội bị bỏ lỡ, ĐT Việt Nam nhận thưởng "nóng" 800 triệu đồng

Những phút cuối trận gặp ĐT Nepal, Hcacs tuyển thủ Việt Nam bỏ lỡ cơ hội ngon ăn

Ở ngoài đường biên, HLV Kim Sang Sik lộ rõ vẻ tiếc nuối, thất vọng xen lẫn tức giận

Chung cuộc, ĐT Việt Nam giành chiến thắng 1-0. Tuy nhiên pha lập công duy nhất đến từ tình huống phản lưới nhà của cầu thủ Nepal. Trong khi đó, các cầu thủ ĐT Việt Nam bỏ lỡ quá nhiều cơ hội

Dù sao đi nữa, "Những chiến binh sao vàng" vẫn hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm

Ông Trần Anh Tú - Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) động viên ban huấn luyện và cầu thủ. Được biết, VFF cũng thưởng "nóng" cho thầy trò HLV Kim Sang Sik 800 triệu sau trận đấu này

Các tuyển thủ tri ân người hâm mộ có mặt tại sân Thống Nhất

Sau 4 lượt trận bảng F vòng loại Asian Cup 2027, ĐT Việt Nam giành 9 điểm, kém đội đầu bảng Malaysia 3 điểm và vẫn còn cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng, tương đương suất duy nhất góp mặt tại vòng chung kết

Vẻ mặt của HLV Kim Sang Sik đã không còn căng thẳng như khi trận đấu diễn ra

Thủ môn Đặng Văn Lâm chụp ảnh cùng bố mẹ, bà xã Yến Xuân cùng con trai

Ở trận này, Văn Lâm và Văn Việt (ngoài cùng bên phải) ngồi dự bị, nhường "đất diễn" cho Trần Trung Kiên. Thủ môn trẻ thuộc biên chế HAGL cũng ghi dấu ấn khi giữ sạch lưới ngay trận ra mắt ĐTQG