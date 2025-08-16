MMA 2 đấu 2 cực nóng: Ngọc Thức tặng đối thủ váy, nói "chấp cả 2 chân, 2 tay"

Trận 2 đấu 2 "chất lừ": Xuân Phương, Ngọc Thức đáp trả cực chất team Raptor MMA

Trận 2 đấu 2 giữa cặp đôi Xuân Phương, Ngọc Thức gặp bộ đôi Raptor MMA Tiến Long và tân binh Thành Thoan là tâm điểm ở LC 25. Lần gặp trước tại LC 21, Xuân Phương – Ngọc Thức đã chịu thất bại nhanh chóng chỉ trong 55 giây trước Tiến Long và Trung Hải.

Ngọc Thức (áo đen) gửi Tiến Long (áo trắng) bộ váy dành tặng cho Trung Hải, người vắng mặt trận này

Lần này, Trung Hải nhường chỗ cho tân binh Thành Thoan, tạo ra sức bật mới cho đội Raptor. Cả bốn võ sĩ đều khát khao phục thù và chứng minh sức mạnh thực sự.

Đặc biệt, Ngọc Thức còn tạo dấu ấn riêng khi bước lên tặng váy cho team Raptor nhắn rằng hãy gửi cho Trung Hải một bộ váy, thông điệp hài hước nhưng cũng đầy thách thức rằng đối thủ không dám tái đấu. Ngọc Thức tuyên bố “chấp cả 2 chân, 2 tay” và sẽ chỉ dùng gối, chỏ để đấu một mình Tiến Long nếu võ sĩ này dám "1 chấp 2" như đã nói trước trận.

Ở chiều ngược lại, Thành Thoan nói cực sốc: "Trận trước chúng tôi thắng nhanh quá, chỉ sau 55 giây. Những đối thủ mà Raptor gặp đều phải nhập viện, vì thế tôi muốn Xuân Phương, Ngọc Thức thua nhanh để khỏi phải vào viện".

Trận 2 đấu 2 chiếm nhiều sự chú ý hơn cả trận tranh đai hạng 60kg nam

Cuộc chiến đai hạng 60kg đỉnh cao

Trận tranh đai tâm điểm hạng 60kg giữa người thách đấu Lê Văn Tuần và “Nhà vua” Trần Ngọc Lượng thu hút sự chú ý lớn. Văn Tuần, người vừa gây bất ngờ khi hạ cựu vương 56kg Phạm Văn Nam, đang hướng tới mục tiêu lịch sử trở thành võ sĩ đầu tiên sở hữu cùng lúc hai đai vô địch ở hai hạng cân khác nhau.

Với bộ kỹ năng nhu thuật nhuần nhuyễn, những đòn siết cổ đặc sắc của anh tạo ra áp lực cực lớn. Đối đầu với anh là Ngọc Lượng, người có thành tích 8 thắng - 1 thua và chưa từng để thua võ sĩ nội nào trên con đường tranh đai.

Văn Tuần thách thức Ngọc Lượng

Với nền tảng đánh đứng vững chắc và kiến thức nhu thuật chuyên sâu, Ngọc Lượng được xem là thử thách lớn với Văn Tuần. Cả hai đều sẵn sàng thử sức ở mọi thế trận, từ đánh đứng tới đấu nằm, hứa hẹn một trận đấu gay cấn, kỹ thuật và chiến thuật cao.

Văn Tuần khẳng định đanh thép: "Anh ấy coi thường 1 mình tôi thì không sao nhưng anh ấy đã coi thường cả team của tôi, vì thế trận ngày mai tôi sẽ chơi hết sức minh. Anh Lượng là võ sĩ toàn năng, nhưng ngày mai nếu anh muốn đánh đứng hoặc đánh nằm tôi đều đón nhận. Tôi từng đánh hạng cân 60kg nên lần trở lại này tôi rất tự tin".

“Cô giáo Nhu thuật” Lò Thị Phung khẩu chiến Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa

Ở trận tranh đai nữ, cuộc đối đầu hứa hẹn kịch tính giữa Lò Thị Phung được mệnh danh “cô giáo Nhu thuật” hay "cô giáo mầm non" và võ sĩ Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa thu hút sự quan tâm lớn. Phung đã thể hiện bản lĩnh vững vàng khi lần lượt dùng các đòn siết kỹ thuật để hạ tất cả đối thủ trước đó, đang quyết tâm giành chức vô địch MMA chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp.

Cô giáo Lò Thị Phung (áo vàng) thách đối thủ dám đánh địa chiến với mình

Đối thủ Quỳnh Hoa sở hữu nền tảng đa dạng như Muay Thái, Tán Thủ và Võ cổ truyền, tạo ra thử thách toàn diện. Trước trận đấu, Lò Thị Phung khiêu khích đối thủ rằng nếu Quỳnh Hoa chịu đánh nằm cô sẽ kết thúc ngay hiệp 1, trong khi Quỳnh Hoa không chịu kém cạnh, đáp trả rằng nếu cô thích tranh đấu trên mặt sàn thì “sẽ làm chị nằm luôn”. Trận đấu được kỳ vọng sẽ là màn so tài kỹ thuật, chiến thuật đỉnh cao và đầy cảm xúc.

Sôi động sự kiện LC 25

Ngoài 3 trận chính, sự kiện LC 25 còn có nhiều cuộc so tài đáng chú ý như trận hạng 60kg giữa Bạch Văn Nghĩa vs Trần Minh Nhựt để tranh suất thách đấu, trận quyết chiến 65kg giữa Phạm Thanh Ngân và Quàng Văn Minh, và màn so tài quốc tế duy nhất ở hạng 65kg giữa Adel Iabbarov và Siyovush Gulmamadov. Các võ sĩ khác cũng có màn tái xuất ấn tượng như Đinh Văn Khuyến, Karina Veis, Võ Tiến Đạt…

Sự kiện LC 25 đang nóng hơn bao giờ hết bởi màn khuấy động cực “chất”, đậm cá tính như lời tuyên bố đầy tự tin, bất khuất của Lê Văn Tuần, hoặc màn “tặng váy” hài hước nhưng không kém phần thách thức của Ngọc Thức dành cho đối thủ.

Sự kết hợp giữa kỹ thuật võ thuật và những màn đối đáp chân thực góp phần làm tăng sức nóng, giúp LC 25 trở thành bữa tiệc MMA hấp dẫn, thu hút sự mong đợi từ người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước.