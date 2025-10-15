ĐT Việt Nam thắng nhọc: Vấn đề "lệch thước ngắm" & toan tính của thầy Kim

Kết quả không như lời HLV Kim Sang Sik tuyên bố

Trước khi bước vào trận lượt về với ĐT Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027, HLV Kim Sang Sik đã tuyên bố sẽ thắng đậm hơn so với tỉ số 3-1 của trận lượt đi diễn ra trước đó vài ngày. Ông thầy người Hàn Quốc có lý do để tin tưởng điều đó bởi thực lực của Nepal đã được phơi bày tại sân Gò Đậu.

ĐT Việt Nam chỉ thắng 1-0 trước Nepal trong trận lượt về

Đội bóng này không quá mạnh và có nhiều điểm yếu để khai thác. Thêm vào đó, HLV trưởng của Nepal còn bị truất quyền chỉ đạo do nhận đủ thẻ phạt. Thế nhưng mọi chuyện lại diễn ra không theo ý của thầy Kim. ĐT Việt Nam đúng là sớm lên vượt lên dẫn trước nhưng không ghi nổi bàn thắng thứ hai trong suốt hơn 80 phút còn lại.

Vậy chuyện gì đã xảy ra trên sân Thống Nhất?

Cơn mưa bất chợt gây khó dễ

Điều đầu tiên cần được nói tới là cơn mưa to bất chợt khiến trận đấu phải tạm hoãn 30 phút. Lượng nước từ cơn mưa này tạo ra quá lớn khiến mặt sân Thống Nhất trở nên lầy lội và làm khó cả hai đội. Thực tế, ĐT Việt Nam sẽ gặp khó nhiều hơn bởi “Những chiến binh Sao Vàng” là đội chủ động cầm bóng tấn công.

Cơn mưa lớn bất chợt khiến trận đấu trở nên khó khăn hơn với ĐT Việt Nam

Có thể thấy rõ được các cầu thủ Việt Nam, đặc biệt là những cầu thủ tấn công biên như Tiến Anh, Quang Vinh, Văn Vĩ hay Thanh Nhàn gặp khó trong việc khuấy đảo hàng phòng ngự đối thủ. Sân trơn, bóng ướt khiến các cầu thủ buộc phải chơi an toàn hơn, từ đó sự đột biến cũng giảm đi.

Dứt điểm đang trở thành vấn đề của ĐT Việt Nam

Điều thứ hai cần được nói tới là khả năng dứt điểm của ĐT Việt Nam. Theo thống kê, các học trò của HLV Kim Sang Sik cầm bóng hơn 60% thời lượng của trận đấu và tung ra được 10 cú dứt điểm trúng đích. Tuy nhiên, không một pha dứt điểm nào được tận dụng thành công. Bàn thắng duy nhất tới từ pha đá phản lưới nhà của đối thủ.

Tiến Linh không thể ghi bàn vào lưới Nepal trong trận lượt về

Thủ thành của Nepal đã có trận đấu rất hay và thần may mắn cũng đứng về phía họ tới 2 lần sau những cú sút của Tiến Linh và Đình Bắc. Thế nhưng cũng cần phải trách các chân sút bên phía Việt Nam quá vội. Không ít lần khán giả phải ồ lên tiếc nuối cho “Những chiến binh Sao Vàng”, hiệp một cũng vậy mà hiệp hai cũng thế.

Sau khi Tiến Linh rời sân, Gia Hưng thế chỗ và có pha qua người rất hay nhưng tới cú dứt điểm thì cầu thủ này lại hơi vội. Đức Chiến thậm chí còn đủ bình tĩnh nhá một nhịp để loại bỏ hậu vệ đối thủ nhưng cuối cùng lại sút vào người thủ môn đối phương. Đó là hai ví dụ điển hình cho sự vội vàng trong hiệp hai.

Sự chắc chắn của thầy Kim

Điều thứ ba cần được nhắc tới là sự chắc chắn của HLV Kim Sang Sik. Ông thầy người Hàn Quốc hiểu rằng ĐT Việt Nam không được phép mắc thêm một sai lầm nào tại vòng loại Asian Cup 2027. Bởi vậy, thầy Kim đặt sự chắc chắn lên hàng đầu thay vì cố gắng tìm cách gia tăng hiệu số.

HLV Kim Sang Sik hướng tới sự chắc chắn thay vì mạo hiểm

Ngay cả những thử nghiệm của ông thầy người Hàn Quốc cũng nói lên điều đó. Thủ thành Trung Kiên, trung vệ Hiểu Minh được sử dụng ngay từ đầu bởi Nepal không lên bóng thường xuyên. Họ chỉ cần tập trung cao độ và sẵn sàng phá bóng khi cần thiết là hoàn thành nhiệm vụ.

Ngay đầu hiệp hai, Đức Chiến được đưa vào thay Hoàng Đức cho thấy ý đồ muốn cầm chắc 3 điểm của HLV Kim Sang Sik. Sân trơn, bóng ướt và đối thủ sẵn sàng chơi rát nên việc bổ sung một tiền vệ to khỏe ở giữa mang nhiều ý nghĩa. Đức Chiến có khả năng kéo bóng và sút xa tốt. Đó là hai phẩm chất cần có trong điều kiện thi đấu như vậy. Hơi tiếc là cầu thủ này không thể ghi bàn.

Toan tính của thầy Kim

Câu hỏi được đặt ra là vì sao ĐT Việt Nam không dốc toàn lực để tìm kiếm thêm bàn thắng trước Nepal mà lại lựa chọn lối chơi chắc chắn? Câu trả lời là bởi không cần thiết. Theo luật của vòng loại Asian Cup, trong trường hợp hai đội bằng điểm nhau thì 3 chỉ số phụ đầu tiên được xét tới đều liên quan đến thành tích đối đầu.

Thắng đậm Nepal cũng không mang nhiều ý nghĩa nên HLV Kim Sang Sik toan tính là rất chính xác

Đó là hiệu số bàn thắng thua trong các trận đối đầu giữa các đội bằng điểm; số bàn thắng ghi được trong các trận đối đầu giữa các đội bằng điểm và số bàn thắng sân khách ghi được trong các trận đối đầu giữa các đội bằng điểm. Hiệu số bàn thắng/thua chỉ là tiêu chí thứ 5.

Áp dụng vào trường hợp của ĐT Việt Nam, đối thủ cạnh tranh là ĐT Malaysia. Hiện tại, họ đang hơn 3 điểm nhờ chiến thắng 4-0 ở lượt đi và cũng có hiệu số bàn thắng/thua rất tốt là +13. Với quyết định của HLV Kim Sang Sik, có vẻ như ĐT Việt Nam quyết định sẽ không đua hiệu số bàn thắng/thua với đối thủ mà tập trung vào trận lượt về giữa hai đội.

Nếu thành tích này được giữ nguyên, ĐT Việt Nam phải thắng 5-0 trước Malaysia mới giành quyền đi tiếp. Trong trường hợp Malaysia bị xử thua 0-3 vì dùng cầu thủ nhập tịch “chui”, “Hổ Malay” mới là đội cần phải cố gắng trong trận lượt về. Bởi vậy, HLV Kim Sang Sik không xua quân lên tìm cách “đè bẹp” Nepal trong điều kiện sân trơn bóng ướt không phải là không có lý.