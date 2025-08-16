Bóng chuyền nữ U21 Việt Nam đấu top 13 thế giới: Chờ điều ngọt ngào ngày chia tay

Sau hành trình đầy cảm xúc tại giải vô địch U21 thế giới, đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam đang chờ đợi một cái kết ngọt ngào vào ngày thi đấu cuối cùng trước đối thủ, Cộng hòa Dominican (hạng 13 thế giới). Trận đấu vào 16h, 16/8 sẽ là lời chia tay cảm xúc của U21 Việt Nam với giải đấu nhiều thăng trầm.

Dù kết quả ra sao, tuyển U21 Việt Nam sẽ chia tay giải đấu trong thế ngẩng cao đầu

🛤 Hành trình nhiều trắc trở, thể hiện bản lĩnh kiên cường

Ngay lần đầu tham dự đấu trường U21 thế giới, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc vượt qua vòng bảng và giành vé vào vòng 1/8. Tuy nhiên, biến cố bất ngờ xảy ra khi đội vướng phải trục trặc giấy tờ VĐV, nhận án phạt rất nặng từ Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB), bị loại khỏi vòng 1/8 và phải xuống chơi tại bảng phân hạng 17-24. Chưa từng có tiền lệ, cú sốc này thử thách tinh thần của toàn đội.

Không gục ngã, các chiến binh trẻ tiếp tục thi đấu quật cường. U21 Việt Nam đã đánh bại U21 Ai Cập đầy thuyết phục, chỉ chịu thua U21 Chile 1-3 và sắp sửa bước vào trận tranh hạng 19 với Dominican. Nếu không tính 4 trận bị xử thua 0-3, Việt Nam thực tế đã chơi 7 trận, giành đến 5 chiến thắng và chỉ thua 2, trong khi Dominican thắng 2, thua tới 5 trận và từng thất bại trước Canada, đội bóng từng bị Việt Nam đánh bại ở vòng bảng.

🏐 Đối đầu đội bóng top 13: Cơ hội vàng cho ngày chia tay

Đối thủ của U21 Việt Nam – Dominican, trên lý thuyết được đánh giá cao, song thực tế phong độ giải này khá thất thường. Đội hình của họ sở hữu một số cá nhân nổi bật, đặc biệt là bộ ba tấn công chủ lực mà hàng thủ Việt Nam cần đặc biệt chú ý.

Rivera Soto (số 18) là cầu thủ luôn biết cách ghi điểm

Virelys Shantal Rivera Soto (chủ công, 16 tuổi, cao 176cm) với 82 điểm, trung bình 11.71 điểm/trận. Với hiệu suất ghi điểm tấn công 37.70%, Rivera Soto là “mũi nhọn” số một của đội bóng này.

Julie Millaray Arias Alejo (đối chuyền, 18 tuổi, cao 181cm) có 54 điểm, trung bình 7.71 điểm/trận, với sức bật và độ ổn định mỗi trận đấu.

Ana Patricia Encarnacion Montero (chuyền hai, 17 tuổi, cao 178cm), chơi ở vị trí chuyền bóng nhưng ghi được 22 điểm, đặc biệt nguy hiểm ở những pha bám chắn và phát bóng chiến thuật.

Cả ba đều là hạt nhân trong lối chơi của Dominican, nếu U21 Việt Nam kiểm soát tốt sức tấn công của bộ ba này, đặc biệt là Rivera Soto ở vị trí chủ công và Arias Alejo nơi đối chuyền, cơ hội chiến thắng sẽ mở rộng.

Trận đấu cuối cùng vì thế không chỉ là màn “chia tay đẹp” mà còn là cơ hội để các học trò HLV Nguyễn Trọng Linh giành vị trí thứ 19 chung cuộc, thành tích không tệ với đội bóng lần đầu tham dự giải. Hãy cùng chờ điều ngọt ngào nhất trong ngày chia tay.