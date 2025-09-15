Trên đỉnh cao golf thế giới: Scheffler lại thăng hoa, chiến thắng thứ 6 trước Ryder Cup

Ngôi sao được chờ đợi nhất, như thường lệ, vẫn là Scottie Scheffler – golfer số 1 thế giới. Và một lần nữa, anh không khiến người hâm mộ thất vọng.

Chiến thắng thứ 6 trong mùa giải cho Scheffler

Dù đã có quãng nghỉ khá dài sau khi mùa giải thường niên khép lại, Scheffler vẫn thể hiện phong độ ổn định và bản lĩnh đáng kinh ngạc. Sự điềm tĩnh, lạnh lùng trong thi đấu – đặc trưng đã làm nên thương hiệu – tiếp tục giúp anh băng băng tiến về phía chiến thắng.

Hai vòng đầu tiên, Scheffler thi đấu an toàn, tích lũy điểm số vừa đủ để duy trì vị trí trong Top 10. Đến vòng 3, “moving day” quen thuộc, người hâm mộ lại thấy dáng dấp của nhà vô địch đích thực: chắc chắn, thận trọng nhưng luôn sẵn sàng tăng tốc đúng lúc.

Bước vào vòng chung kết Chủ nhật, Scheffler bị dẫn trước 2 gậy bởi Ben Griffin, người đồng đội trong tuyển Ryder Cup Mỹ. Ở 10 hố đầu tiên, golfer số 1 thế giới kiên nhẫn, rồi bất ngờ bùng nổ với 4 birdie, cân bằng điểm số (-18) với Griffin.

Dù mắc một bogey ở hố 11, Scheffler nhanh chóng sửa sai bằng 2 birdie quan trọng ở hố 12 và 15. Chính sự lạnh lùng và khả năng xử lý áp lực tuyệt vời đã giúp anh vượt lên dẫn Griffin 1 gậy, trước khi khép lại vòng cuối với 67 gậy (-5), tổng điểm -19. Qua đó, anh chính thức nâng cao chiếc cúp Procore Championship – danh hiệu thứ 6 trong mùa giải 2025.

Một lần nữa, Scheffler chứng minh anh đang ở trong giai đoạn thống trị gần như tuyệt đối trên PGA Tour.

Sự chuẩn bị hoàn hảo cho Ryder Cup

Điều khiến Procore Championship năm nay trở nên đặc biệt chính là sự góp mặt đông đảo của dàn sao Ryder Cup Mỹ. Thông thường, các golfer top đầu sẽ nghỉ ngơi sau khi mùa giải thường niên kết thúc để chuẩn bị cho năm sau. Nhưng năm nay, mọi ưu tiên đều hướng về Ryder Cup 2025, giải đấu đồng đội danh giá nhất làng golf thế giới, với Mỹ là đội chủ nhà.

Trong số 12 thành viên của tuyển Mỹ, có tới 10 golfer góp mặt tại Procore Championship. Ngoại lệ chỉ có Xander Schauffele và Bryson DeChambeau, vắng mặt vì những lý do riêng.

Sự kiện này chẳng khác nào một “cuộc tập dượt thu nhỏ”. Trong 4 ngày thi đấu, các tay golf Mỹ đều thể hiện phong độ ổn định, khiến đội trưởng trẻ tuổi nhất lịch sử Ryder Cup Mỹ, Keegan Bradley, hoàn toàn yên tâm. Ngoài chiến thắng của Scheffler, vị trí á quân thuộc về Ben Griffin, tân binh đầy triển vọng. Các thành viên còn lại đều vượt qua nhát cắt và để lại màn trình diễn tích cực.

Rõ ràng, Procore Championship đã mang lại nhiều hơn một danh hiệu: đó là sự tự tin, hứng khởi và sự chuẩn bị tinh thần vững vàng cho cả tập thể trước khi bước vào Ryder Cup.

Thống kê ấn tượng của Scheffler

Với chiến thắng này, Scheffler đã nâng tổng số danh hiệu mùa giải 2025 lên con số 6, bao gồm cả 2 chức vô địch major. Anh cũng trở thành một trong những golfer hiếm hoi trong lịch sử PGA Tour có từ 5 chiến thắng trở lên trong 2 mùa giải liên tiếp, sánh ngang với huyền thoại Tiger Woods.

Đây cũng là vòng đấu dưới chuẩn par thứ 21 liên tiếp của Scheffler. Tính rộng hơn, anh đã có 15 giải đấu liên tiếp lọt Top 10, trong đó có 6 lần nâng cúp, minh chứng cho sự ổn định phi thường.

Scheffler không chỉ là thủ lĩnh tinh thần mà còn là chỗ dựa chắc chắn cho tuyển Mỹ. Và khi Ryder Cup đang đến gần, phong độ hủy diệt của anh càng khiến đối thủ châu Âu phải dè chừng.

Hướng đến Ryder Cup 2025

Với lực lượng hùng hậu, phong độ cao và lợi thế sân nhà tại Bethpage Black, New York, tuyển Mỹ mang theo kỳ vọng lớn: giành chiến thắng bằng mọi giá. Sau những gì đã thể hiện ở Procore Championship, rõ ràng họ đã sẵn sàng cho thử thách lớn nhất của năm.

Đối với Scheffler, mỗi danh hiệu giành được trước Ryder Cup không chỉ bổ sung vào bảng vàng sự nghiệp, mà còn khẳng định anh chính là “người không thể thay thế” trong cuộc chiến danh dự của golf Mỹ.