Trực tiếp họp báo ĐT Việt Nam - Nepal: HLV Matt Ross nói gì về kết quả?

Sự kiện: Asian Cup 2027 Đội tuyển Việt Nam

HLV Matt Ross của tuyển Nepal sẽ có những phát biểu đáng chú ý sau trận tái đấu với ĐT Việt Nam ở bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

HLV Nepal tự tin trước màn tái đấu

Trong buổi họp báo trước trận lượt về, HLV Matt Ross tin rằng tuyển Nepal hoàn toàn có khả năng giành điểm trước ĐT Việt Nam. Ở lượt đi trên sân Gò Đậu hôm 9/10, đại diện Nam Á đã có trận đấu tốt với ĐT Việt Nam và chỉ chịu thất bại với tỷ số 1-3 trong thế thiếu người.

HLV&nbsp;Matt Ross tự tin có điểm trước ĐT Việt Nam

HLV Matt Ross tự tin có điểm trước ĐT Việt Nam

“Chúng tôi đã phân tích điều mình làm tốt, không làm tốt ở trận trước. Các cầu thủ thất vọng vì những bàn thua. Tôi đã chỉ ra cho toàn đội những điểm tích cực. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt. Chúng tôi không bỏ cuộc. Chúng tôi sẽ thi đấu hết khả năng. Tôi tin chúng tôi có thể tạo ra nhiều vấn đề rắc rối cho ĐT Việt Nam. Tôi tự tin Nepal sẽ có điểm”, chiến lược gia người Australia phát biểu.

14/10/2025 20:30 PM (GMT+7)
