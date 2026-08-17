Siêu sao Ronaldo gây chấn động: “Có thể đây là năm cuối cùng tôi chơi bóng!”

Ronaldo đã chuẩn bị cho ngày giải nghệ

Cristiano Ronaldo vừa đưa ra tuyên bố gây chú ý về tương lai, khi thừa nhận ngày anh khép lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao có thể không còn xa. Đội trưởng Al Nassr cũng xác nhận đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sống sau khi treo giày.

Ronaldo đang cân nhắc giải nghệ

Chia sẻ với tạp chí Mỹ Vogue, Ronaldo nhấn mạnh rằng giải nghệ không đồng nghĩa với việc anh rời xa thể thao hay chấm dứt một cuộc sống năng động. Ngược lại, cầu thủ 40 tuổi xem đây là một giai đoạn mới, nơi anh có thể dành nhiều thời gian hơn cho những hoạt động mình yêu thích.

"Tôi đã lên kế hoạch cho toàn bộ tương lai của mình", Ronaldo chia sẻ. Tuy nhiên, với quá nhiều dự định, anh thừa nhận rất khó xác định một hoạt động duy nhất sẽ trở thành trung tâm cuộc sống sau bóng đá.

"Tôi có rất nhiều việc sẽ khiến mình bận rộn, đến mức thật khó để chỉ ra một điều duy nhất", thủ quân Al Nassr chia sẻ.

Muốn tận hưởng cuộc sống sau 25 năm hy sinh

Ronaldo hiểu rằng việc chia tay bóng đá sẽ tạo ra một khoảng trống rất lớn. Vì thế, anh không muốn chỉ tìm một hoạt động để lấp đầy thời gian mà dự định theo đuổi nhiều sở thích khác nhau.

Ronaldo đã chinh phục được những danh hiệu lớn

"Bởi giải nghệ bóng đá sẽ để lại một khoảng trống lớn, tôi phải lấp đầy thời gian bằng nhiều thứ khác nhau, chứ không chỉ một việc", Ronaldo giải thích.

Trong số những điều đang chờ đợi, tiền đạo người Bồ Đào Nha đặc biệt muốn dành nhiều thời gian hơn cho bản thân. "Tôi muốn tận hưởng cuộc sống nhiều hơn, đi du lịch nhiều hơn, xem và chơi padel, môn thể thao mà tôi rất yêu thích", anh nói.

Sau hàng chục năm gần như bị cuốn vào guồng quay tập luyện, thi đấu và các giải đấu liên tục, Ronaldo muốn có cơ hội sống chậm lại. Anh cũng muốn nhìn lại những thành tựu đã đạt được trong hành trình kéo dài một phần tư thế kỷ.

"Có thể đây là năm cuối của tôi trong bóng đá"

Nhìn lại 25 năm sự nghiệp, Ronaldo muốn tận hưởng trọn vẹn những thành quả mà anh và các đồng đội đã cùng nhau tạo dựng.

Ronaldo là chủ nhân của 5 danh hiệu Quả bóng vàng

"Tôi muốn tiếp tục tận hưởng những gì mình đã đạt được và những gì chúng tôi đã cùng nhau đạt được, bởi cuối cùng, đó là 25 năm đầy hy sinh", Ronaldo chia sẻ.

Nhưng sau những lời tâm sự ấy, siêu sao người Bồ Đào Nha bất ngờ đưa ra tuyên bố khiến người hâm mộ đặc biệt chú ý.

"Có thể đây là năm cuối cùng của tôi trong thế giới bóng đá, và tôi muốn để lại một di sản tuyệt vời", Ronaldo nói.

Tuyên bố này mở ra khả năng người hâm mộ trên toàn thế giới đang bước vào những chương cuối của một trong những sự nghiệp vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Ở tuổi 40, Ronaldo vẫn tiếp tục thi đấu và giữ vai trò thủ lĩnh tại Al Nassr, nhưng những chia sẻ mới nhất cho thấy anh đã thực sự bắt đầu nghĩ nghiêm túc về ngày khép lại hành trình huy hoàng của mình.