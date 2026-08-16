Djokovic thua sốc ở Cincinnati Open: Gặp vấn đề lớn về sức khỏe, để ngỏ khả năng giải nghệ

Djokovic gặp vấn đề về sức khỏe

Novak Djokovic dường như gặp vấn đề về sức khỏe hoặc chịu ảnh hưởng của thời tiết nóng, khi lần trở lại Cincinnati Open lần đầu tiên kể từ năm 2023 kết thúc bằng thất bại ngay ở trận ra quân.

Trong trận đấu đầu tiên kể từ thất bại trước Jannik Sinner ở bán kết Wimbledon hồi tháng trước, Djokovic thi đấu không đúng phong độ và để thua tay vợt người Argentina Thiago Agustin Tirante với tỷ số 6-2, 4-6, 4-6.

Djokovic liên tục tỏ ra mệt mỏi trong suốt trận đấu

Djokovic khởi đầu tích cực khi giành chiến thắng ở set đầu tiên. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết nóng và độ ẩm cao dường như đã khiến anh gặp rất nhiều khó khăn. Tay vợt Serbia dần đánh mất thế trận, thậm chí bị nôn ói trên sân khi không thể thích nghi với cái nóng.

Huyền thoại từng 24 lần vô địch Grand Slam liên tục hướng về khu vực dành cho đội ngũ của mình và ra hiệu như muốn hỏi tại sao anh lại gặp khó khăn trong việc thích nghi với điều kiện thi đấu. Cuối cùng, Djokovic cạn kiệt thể lực và trao cho Tirante chiến thắng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp.

Sau trận đấu, Djokovic trả lời phỏng vấn truyền thông và được hỏi liệu đây có phải là lần cuối cùng anh thi đấu tại Cincinnati hay không. Djokovic vốn luôn né tránh khi được hỏi về thời điểm có thể kết thúc sự nghiệp, nhưng câu trả lời lần này dường như đã hé lộ phần nào tương lai của anh.

Khi được hỏi liệu anh có kỳ vọng trở lại Cincinnati thi đấu hay không, Djokovic nói:

“Tôi chắc chắn hy vọng là có, nhưng đáng tiếc là khả năng đó có vẻ không cao. Dù vậy, hãy chờ xem tương lai sẽ mang lại điều gì”.

Djokovic sau đó giải thích lý do anh gặp khó khăn trong điều kiện thi đấu khắc nghiệt và thừa nhận đây đã trở thành vấn đề dai dẳng trong những năm gần đây.

“Đó là tình trạng sức khỏe mà tôi đang gặp phải. Nó đã làm phiền tôi trong vài năm qua. Có rất nhiều vấn đề, đặc biệt khi thời tiết nóng và ẩm”, Djokovic chia sẻ.

“Có rất nhiều yếu tố như vậy. Sự căng thẳng và tất cả những thứ liên quan càng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Đó là những gì đã xảy ra”.

Như Djokovic đề cập, đây không phải lần đầu tiên anh gặp khó khăn khi thi đấu trong điều kiện thời tiết kiểu này. Và anh có thể sẽ tiếp tục phải đối mặt với thử thách tương tự khi tham dự US Open vào tháng tới.

Trong bối cảnh Jannik Sinner, tay vợt số 1 thế giới, và Carlos Alcaraz, số 2 thế giới, đều có những dấu hỏi về thể lực trước Grand Slam cuối cùng trong năm, Djokovic có lẽ đã cảm nhận rằng cơ hội giành danh hiệu Grand Slam thứ 25 của mình đã đến.

Tirante có chiến thắng lớn nhất sự nghiệp

Tirante thì chắc chắn không phàn nàn về điều đó, khi anh vừa tạo nên chiến thắng trước tay vợt nam thành công nhất lịch sử quần vợt.

“Đây là chiến thắng tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi”, Tirante khẳng định.

“Tôi thực sự đã thi đấu rất tốt trên sân. Tôi kiểm soát rất tốt sự căng thẳng khi phải đối đầu với một huyền thoại như Novak. Bây giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

“Áp lực là cực kỳ lớn khi bạn không thể bẻ game giao bóng. Tôi có rất nhiều cơ hội break nhưng không thể tận dụng, và đó chính là yếu tố then chốt. Tôi phải tiếp tục tin tưởng vào bản thân, vào đội ngũ của mình, rồi sau trận đấu mới nhìn lại và suy nghĩ về những gì đã xảy ra”.