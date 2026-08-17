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ĐT Việt Nam ăn mừng theo phong cách Viking, sao Malaysia chúc mừng Patrik Lê Giang

Sự kiện: AFF Cup 2026 Đội tuyển Việt Nam

ĐT Việt Nam trải qua trận đấu nhiều cảm xúc trước Malaysia ở bán kết lượt đi AFF Cup 2026.

   

Xuân Son đã giúp tuyển Việt Nam khai thông thế bế tắc ở cuối hiệp một với pha đánh đầu chuẩn xác, mở ra chiến thắng 2-0 chung cuộc.&nbsp;

Xuân Son đã giúp tuyển Việt Nam khai thông thế bế tắc ở cuối hiệp một với pha đánh đầu chuẩn xác, mở ra chiến thắng 2-0 chung cuộc. 

Trong khung gỗ, Patrik Lê Giang xuất sắc không kém khi liên tục cứu thua cho ĐT Việt Nam.&nbsp;

Trong khung gỗ, Patrik Lê Giang xuất sắc không kém khi liên tục cứu thua cho ĐT Việt Nam

Sau trận đấu vất vả trước Malaysia, tuyển Việt Nam đã tri ân người hâm mộ.&nbsp;

Sau trận đấu vất vả trước Malaysia, tuyển Việt Nam đã tri ân người hâm mộ. 

Phong cách ăn mừng Viking nổi tiếng được tuyển Việt Nam sử dụng.&nbsp;

Phong cách ăn mừng Viking nổi tiếng được tuyển Việt Nam sử dụng. 

Tuyển Việt Nam nhận được sự động viên từ trưởng đoàn Trần Anh Tú.

Tuyển Việt Nam nhận được sự động viên từ trưởng đoàn Trần Anh Tú.

Sự hưng phấn của các CĐV Việt Nam trên đất khách.

Sự hưng phấn của các CĐV Việt Nam trên đất khách.

Đình Bắc không có duyên ở trận này, nhưng điều đó không quá quan trọng bởi ĐT Việt Nam có được chiến thắng.&nbsp;

Đình Bắc không có duyên ở trận này, nhưng điều đó không quá quan trọng bởi ĐT Việt Nam có được chiến thắng. 

Sau trận, thủ môn Patrik Lê Giang được đối thủ hỏi thăm, chúc mừng.

Sau trận, thủ môn Patrik Lê Giang được đối thủ hỏi thăm, chúc mừng.

Tuyển Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm trước khi trở lại khách sạn

Tuyển Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm trước khi trở lại khách sạn

ĐT Việt Nam & Quang Hải được cầu thủ Malaysia “tặng quà”, mở tiệc trên đất khách
ĐT Việt Nam & Quang Hải được cầu thủ Malaysia “tặng quà”, mở tiệc trên đất khách

Vào sân từ phút 81, Quang Hải nhanh chóng để lại dấu ấn với đường chọc khe khiến Faris Danish phản lưới nhà, giúp ĐT Việt Nam đánh bại Malaysia 2-0.

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Theo Phong Đức - Ảnh: Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/08/2026 23:56 PM (GMT+7)
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