ĐT Việt Nam ăn mừng theo phong cách Viking, sao Malaysia chúc mừng Patrik Lê Giang

Xuân Son đã giúp tuyển Việt Nam khai thông thế bế tắc ở cuối hiệp một với pha đánh đầu chuẩn xác, mở ra chiến thắng 2-0 chung cuộc.

Trong khung gỗ, Patrik Lê Giang xuất sắc không kém khi liên tục cứu thua cho ĐT Việt Nam.

Sau trận đấu vất vả trước Malaysia, tuyển Việt Nam đã tri ân người hâm mộ.

Phong cách ăn mừng Viking nổi tiếng được tuyển Việt Nam sử dụng.

Tuyển Việt Nam nhận được sự động viên từ trưởng đoàn Trần Anh Tú.

Sự hưng phấn của các CĐV Việt Nam trên đất khách.

Đình Bắc không có duyên ở trận này, nhưng điều đó không quá quan trọng bởi ĐT Việt Nam có được chiến thắng.

Sau trận, thủ môn Patrik Lê Giang được đối thủ hỏi thăm, chúc mừng.

Tuyển Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm trước khi trở lại khách sạn