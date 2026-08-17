ĐT Việt Nam ăn mừng theo phong cách Viking, sao Malaysia chúc mừng Patrik Lê Giang
ĐT Việt Nam trải qua trận đấu nhiều cảm xúc trước Malaysia ở bán kết lượt đi AFF Cup 2026.
Xuân Son đã giúp tuyển Việt Nam khai thông thế bế tắc ở cuối hiệp một với pha đánh đầu chuẩn xác, mở ra chiến thắng 2-0 chung cuộc.
Trong khung gỗ, Patrik Lê Giang xuất sắc không kém khi liên tục cứu thua cho ĐT Việt Nam.
Sau trận đấu vất vả trước Malaysia, tuyển Việt Nam đã tri ân người hâm mộ.
Phong cách ăn mừng Viking nổi tiếng được tuyển Việt Nam sử dụng.
Tuyển Việt Nam nhận được sự động viên từ trưởng đoàn Trần Anh Tú.
Sự hưng phấn của các CĐV Việt Nam trên đất khách.
Đình Bắc không có duyên ở trận này, nhưng điều đó không quá quan trọng bởi ĐT Việt Nam có được chiến thắng.
Sau trận, thủ môn Patrik Lê Giang được đối thủ hỏi thăm, chúc mừng.
Tuyển Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm trước khi trở lại khách sạn
Vào sân từ phút 81, Quang Hải nhanh chóng để lại dấu ấn với đường chọc khe khiến Faris Danish phản lưới nhà, giúp ĐT Việt Nam đánh bại Malaysia 2-0.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-16/08/2026 23:56 PM (GMT+7)