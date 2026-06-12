Nóng nhất thể thao tối 12/6: Vũ Thị Trang dừng bước tại tứ kết giải cầu lông quốc tế Thái Lan

Vũ Thị Trang dừng bước tại tứ kết giải cầu lông quốc tế Thái Lan

Tay vợt Vũ Thị Trang chính thức dừng bước tại tứ kết nội dung đơn nữ giải cầu lông Phuket International Challenge 2026 diễn ra tại Thái Lan. Dù không thể đi tiếp, cựu số 1 Việt Nam vẫn là đại diện duy nhất của nước nhà tiến sâu nhất ở nội dung này.

Vũ Trang dừng bước ở tứ kết giải cầu lông Phuket International Challenge 2026

Trước khi dừng bước, Vũ Thị Trang (hạng 126 thế giới) đã có chuỗi trận bùng nổ. Cô đánh bại Ashlyn Chee (Malaysia) ở vòng mở màn, vượt qua Nattanant Kulamat (Thái Lan) tại vòng 16, và tạo cú sốc lớn khi hạ gục hạt giống số 4 Liang Ting Yu (hạng 80 thế giới) để ghi tên vào tứ kết.

Tại vòng tứ kết, Vũ Thị Trang chạm trán tài năng trẻ Sakura Masuki (Nhật Bản, hạng 130 thế giới) ở trận đấu vào tối 12/6. Trước đối thủ kém mình 12 tuổi sở hữu thể lực dồi dào, tay vợt Việt Nam đã không thể tiếp tục mạch bất ngờ và chấp nhận nhường vé đi tiếp cho đối thủ với thất bại 17-21, 11-21.

Sếp Wimbledon nói về khả năng trao suất đặc cách cho Serena

Sally Bolton, Giám đốc Câu lạc bộ Quần vợt Toàn Anh (AELTC) - nơi tổ chức Wimbledon - đã lên tiếng về khả năng trao suất đặc cách tham dự Grand Slam sân cỏ năm nay cho Serena Williams. Huyền thoại 44 tuổi dự định tái xuất tennis vào mùa giải sân cỏ năm nay, dù vậy ban tổ chức Wimbledon vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng:

“Tôi không thể trả lời câu hỏi đó, nhưng tôi nghĩ điều tôi có thể nói là tất cả chúng ta đều thấy sự phấn khích mà việc Serena trở lại sân quần vợt, đặc biệt là trên sân cỏ, đã tạo ra, và vì vậy người ta chỉ có thể tưởng tượng điều đó sẽ như thế nào tại giải vô địch.

Ủy ban suất đặc cách sẽ chính thức đưa ra quyết định vào tuần tới và chúng tôi sẽ thông báo điều đó, nhưng cô ấy chắc chắn đã tạo ra một sự hào hứng tuyệt vời và điều đó rất thú vị cho môn thể thao này".

"Tiểu Sharapova" bỏ giải WTA 500, dưỡng sức cho Wimbledon

Mới đây, Mirra Andreeva đã thôn gbaos rút lui khỏi giải WTA 500 tại Berlin, diễn ra từ 15/6 đến 21/6. Quyết định này diễn ra chỉ vài ngày sau khi "Tiểu Sharapova" vô địch Roland Garros.

Ban huấn luyện của tay vợt 19 tuổi ưu tiên quá trình hồi phục cho cô sau giải đấu tiêu tốn về cả thể lực lẫn tinh thần. Thay vì đến Berlin, Andreeva hiện được kỳ vọng sẽ bắt đầu mùa giải sân cỏ tại giải WTA 500 ở Bad Homburg (từ ngày 21 đến 27/6) trước khi hướng tới Wimbledon

Daniel Evans tuyên bố giải nghệ sau Wimbledon 2026

Tay vợt người Anh Daniel Evans xác nhận sẽ khép lại sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp vào mùa hè này, với Wimbledon 2026 là giải đấu cuối cùng trong hành trình thi đấu đỉnh cao của anh. Từng vươn lên vị trí số 21 thế giới, Evans là một trong những tay vợt nổi bật của quần vợt Anh trong hơn một thập kỷ qua.

Evans sẽ giải nghệ sau Wimbledon 2026

Trong sự nghiệp, tay vợt 36 tuổi giành được hai danh hiệu ATP Tour, trong đó đáng chú ý nhất là chức vô địch ATP 500 tại Washington. Anh cũng nhiều lần đại diện Vương quốc Anh tham dự Davis Cup và Thế vận hội Olympic.

Hai năm trước, Evans từng sát cánh cùng huyền thoại Andy Murray ở nội dung đôi nam tại Olympic Paris 2024, giải đấu đánh dấu màn chia tay sự nghiệp của Murray.

Giờ đây, đến lượt Evans nói lời tạm biệt với quần vợt chuyên nghiệp. Tay vợt hiện đang xếp hạng số 10 của Vương quốc Anh đã xác nhận quyết định giải nghệ bằng một thông điệp đầy cảm xúc được đăng tải trên Instagram, kèm theo những hình ảnh đáng nhớ trong suốt chặng đường thi đấu của mình.

Sinner bị bắt bệnh trước thềm Wimbledon

Jannik Sinner đang nhận những cảnh báo đáng chú ý trước thềm Wimbledon 2026, khi các vấn đề thể lực khiến anh gây thất vọng tại Roland Garros được cho là có thể bắt nguồn từ yếu tố tâm lý. Trong chương trình Love All, nhà báo Blair Henley cho rằng yếu tố lo âu có thể đóng vai trò quan trọng trong sự sa sút của tay vợt số 1 thế giới.

Tình trạng của Sinner được dự báo sẽ trở thành chủ đề được quan tâm tại Wimbledon

Cựu số 1 thế giới Kim Clijsters đồng tình với quan điểm này. "Tôi cũng cảm thấy như vậy. Thật khó hiểu. Bạn thấy cậu ấy liên tục ôm phần đùi trên và hông trái. Liệu đó có phải chuột rút, rách cơ hay một chấn thương nào đó? Chúng ta không biết và chỉ có thể phỏng đoán. Yếu tố lo âu là điều tôi nghĩ đến đầu tiên. Sẽ rất thú vị khi xem kết quả các cuộc kiểm tra. Tôi biết cậu ấy đang kiểm tra rất nhiều vấn đề khác nhau".

Theo truyền thông Italia, Sinner gần đây đã tiến hành hàng loạt cuộc kiểm tra y tế tại một bệnh viện ở Turin (Italia) nhằm tìm ra nguyên nhân cho những vấn đề tái diễn này.

Wimbledon tăng tiền thưởng lớn nhất lịch sử

Trong bối cảnh các tay vợt ngày càng gia tăng áp lực đòi chia sẻ nhiều hơn từ nguồn doanh thu của các giải Grand Slam, Wimbledon đã công bố mức tăng mạnh tiền thưởng cho năm nay. Ban tổ chức giải đấu cho biết tổng quỹ tiền thưởng, bao gồm các khoản trợ cấp dành cho VĐV, sẽ đạt 64,2 triệu bảng, tăng 20% so với năm trước. Đây được mô tả là mức tăng hàng năm lớn nhất trong lịch sử giải đấu.

Đáng chú ý, nhà vô địch nội dung đơn nam và đơn nữ sẽ nhận 3,6 triệu bảng, tăng 20% so với năm 2025. Trong khi đó, á quân đơn nam và đơn nữ sẽ nhận 1,8 triệu bảng, tăng 18% so với mùa giải trước.

McGregor bị cáo buộc sử dụng chất cấm

Theo một cuộc điều tra của tờ New York Times, hai nguồn tin giấu tên cho biết các quan chức chống doping từng phát hiện McGregor sử dụng những chất nằm trong danh mục cấm trước khi anh được phép quay trở lại chương trình kiểm tra doping.

Theo các nguồn tin của New York Times, Cơ quan Chống Doping Mỹ (USADA) từng nghi ngờ McGregor đang cố "khai thác kẽ hở trong quy định" để sử dụng các chất bị cấm. Đồng thời, họ cũng cho rằng võ sĩ biệt danh "The Notorious" đã có những hành động nhằm tránh sự giám sát của lực lượng kiểm tra doping. Danh tính các chất bị cáo buộc sử dụng không được tiết lộ.

Fernando Alonso úp mở về tương lai F1

Fernando Alonso đã lên tiếng giải thích về phát biểu gây chú ý khi nói rằng Barcelona GP cuối tuần này có thể là lần cuối cùng anh đua xe F1 tại trường đua Catalunya. Từ "cuối cùng" mà Alonso sử dụng đã khiến giới truyền thông đặt câu hỏi liệu anh có đang chuẩn bị khép lại sự nghiệp F1. Tuy nhiên, tay đua kỳ cựu người Tây Ban Nha khẳng định anh vẫn chưa đưa ra quyết định nào về tương lai.

Nguyên nhân không phải vì Alonso đã quyết định giải nghệ hay từ chối gia hạn hợp đồng với Aston Martin. Thay vào đó, Barcelona sẽ không còn xuất hiện thường niên trên lịch thi đấu F1 từ năm 2027 khi phải luân phiên tổ chức cùng trường đua Spa Francorchamps của Bỉ.