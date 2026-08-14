Nóng nhất thể thao sáng 14/8: Learner Tien hé lộ về chấn thương nghiêm trọng

Learner Tien hé lộ về chấn thương nghiêm trọng

Sau thất bại 0-2 trước Ben Shelton ở bán kết Canadian Open, Learner Tien tiết lộ anh đã phải vật lộn với chấn thương cánh tay suốt 3 tuần qua. Thậm chí, tay vợt hạng 19 ATP lo ngại "điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra" vì chấn thương này:

Learner Tien gặp vấn đề về cánh tay

"Tôi đã cố gắng kiểm soát chấn thương cánh tay hơn 3 tuần nay, nhưng nó cứ như thể luôn hiện hữu vậy. Đáng lẽ tôi phải thi đấu nội dung đôi vào tuần này nhưng không thể, điều đó tốt cho tôi. Chấn thương làm tôi khó chịu mãi. Đôi khi tôi khởi động và không thực sự cảm thấy gì, rồi đến cuối buổi tập mới bắt đầu cảm thấy đau. Đôi khi tôi cảm thấy như thể nếu mình cố gắng hết sức để giao bóng, điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra".

Zverev kêu gọi rút ngắn thời gian của các giải Masters 1000

Trả lời truyền thông mới đây, Alexander Zverev đã lên tiếng kêu gọi giới lãnh đạo tennis rút ngắn thời gian thi đấu các giải Masters 1000 xuống 1 tuần, thay vì kéo dài suốt 2 tuần. Kể từ năm 2025, 7 trong 9 giải Masters 1000 đều được tổ chức trong 12 ngày, ngoại trừ Monte-Carlo và Paris Masters diễn ra trong 1 tuần.

"Nếu bạn tham gia tất cả các giải đấu và là tay vợt hàng đầu, bạn sẽ phải dành 7 tuần ở Bắc Mỹ. Đó là khoảng thời gian khá dài và tôi nghĩ đó là lý do tại sao nhiều tay vợt hàng đầu chọn không thi đấu ở Canadian Open suốt nhiều năm liền. Hãy cho chúng tôi ở đây 2 tuần, chứ không phải 7 tuần. Tôi nghĩ đó là giải pháp dễ dàng để các tay vợt hàng đầu có thể thi đấu", Zverev tuyên bố.

Võ sĩ boxing qua đời sau 11 năm tổn thương não

Prichard Colon, võ sĩ boxing người Puerto Rico từng gây xôn xao dư luận vì bị chấn thương não trong cuộc so găng với Terrel Williams năm 2015, vừa trút hơi thở cuối cùng sau gần 11 năm được chăm sóc y tế. Tin dữ này được bố của Colon xác nhận. Thời điểm diễn ra trận đấu định mệnh tại nhà thi đấu EagleBank (Fairfax, Virginia, Mỹ), anh mới 23 tuổi, sở hữu thành tích 16 thắng - 0 bại (13 trận thắng knock-out).