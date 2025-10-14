2 “nữ thần” điền kinh: Người mặc bikini lôi cuốn, kẻ coi trọng huy chương hơn đàn ông

Trong làng điền kinh thế giới hiện nay, không chỉ những kỷ lục hay tấm huy chương mới khiến công chúng say mê, mà chính những cá tính đặc biệt cũng tạo nên sức hút khó cưỡng.

Hai cái tên hàng đầu khiến truyền thông và người hâm mộ “dậy sóng” là Alica Schmidt, nữ VĐV người Đức được mệnh danh là “nữ vận động viên quyến rũ nhất thế giới” và Amy Hunt, “bông hồng thép” của làng điền kinh Anh, người vừa thẳng thắn tuyên bố: “Medals before men” (huy chương quan trọng hơn đàn ông).

Hình ảnh mới nhất của Alica Schmidt được khán giả ngợi ca

👙✨ Alica Schmidt: “Nữ thần” bikini và hành trình làm mới sự nghiệp

Từ lâu, Schmidt đã là gương mặt được hàng triệu người hâm mộ theo dõi. Sở hữu 5,5 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội, cô liên tục “gây bão” với những khung hình khoe vẻ đẹp tự nhiên, quyến rũ.

Trong kỳ nghỉ mới đây, Alica đăng loạt ảnh mặc bikini, váy hè và hỏi người hâm mộ: “Định nghĩa hạnh phúc của bạn là gì?”. Ngay lập tức, cô nhận về hàng loạt bình luận như: “Thần thoại nhan sắc”, “Không thể quên nổi”, “Đẹp đến nao lòng”.

Nhưng phía sau vẻ ngoài lộng lẫy ấy là một hành trình bền bỉ. Từng bị gạt khỏi đội hình ở Thế vận hội Mùa hè 2020, Schmidt đã không bỏ cuộc. Năm 2024, cô chính thức góp mặt tại Thế vận hội Mùa hè 2024 ở Paris trong nội dung 4x400m hỗn hợp, dù sự lựa chọn này gây tranh cãi khi Luna Bulmahn được cho là người có khả năng cao hơn.

Sau khi hoàn thành mục tiêu Olympic đầu tiên trong sự nghiệp, cô bất ngờ công bố chuyển hướng tập trung vào nội dung 800m, một thử thách hoàn toàn mới.

Schmidt chia sẻ: “Tôi rất hào hứng. Đây là hành trình vượt ra khỏi vùng an toàn, nơi tôi có thể học hỏi từ những VĐV giỏi nhất thế giới”. Cô còn đánh dấu cột mốc đáng nhớ bằng một hình xăm biểu tượng Olympic trên đùi, khẳng định đây sẽ là hình xăm duy nhất trong đời.

🥇🚫💘 Amy Hunt: “Bông hồng thép” chưa muốn dính dáng tới đàn ông

Nếu Schmidt chinh phục công chúng bằng sự nữ tính và quyến rũ, thì Amy Hunt lại khiến thế giới ngưỡng mộ bởi sự lạnh lùng, kiên định. Ở tuổi 23, nữ VĐV Anh đã gây tiếng vang lớn khi giành HCB nội dung 200m tại giải vô địch điền kinh thế giới 2025 tổ chức ở Tokyo.

Hunt "tài sắc vẹn toàn" tuyên bố ưu tiên "huy chương hơn đàn ông"

Sau chiến thắng, cô thẳng thắn tuyên bố: “Huy chương quan trọng hơn đàn ông”. Hunt tiết lộ cô tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp, đặt mục tiêu giành nhiều danh hiệu hơn thay vì vướng bận chuyện tình cảm. “Thế giới mở ra rất nhiều cơ hội với tôi. Nhưng tôi biết mình muốn gì, và lúc này, đó là huy chương”.

Hunt còn gây chú ý bởi nền tảng học vấn đáng nể, tốt nghiệp ngành Văn học Anh tại University of Cambridge. Cô từng cân nhắc theo học thạc sĩ, thậm chí học luật hay làm công việc giám tuyển bảo tàng sau khi giải nghệ. Nhưng hiện tại, mọi kế hoạch đều nhường chỗ cho mục tiêu thể thao đỉnh cao.

Một người quyến rũ, lôi cuốn công chúng bằng vẻ đẹp nữ tính và sự tự tin. Người còn lại mạnh mẽ, lý trí và kiên định với sự nghiệp. Nhưng điểm chung giữa Schmidt và Hunt là khát khao vươn tới đỉnh cao điền kinh thế giới.