Alcaraz có cơ hội vĩ đại hơn "BIG 3", phá vỡ kỷ lục tồn tại 47 năm của huyền thoại

Australian Open 2026, cánh cửa lịch sử với Alcaraz

Carlos Alcaraz bước vào Australian Open 2026 với vị thế mà suốt gần nửa thế kỷ qua không tay vợt nam nào có được. Sau khi giành Grand Slam thứ sáu tại US Open 2025, ngôi sao người Tây Ban Nha đã hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu trên ba mặt sân lớn và chỉ còn thiếu đúng Australian Open để hoàn thành Career Grand Slam.

Alcaraz cơ cơ hội phá kỷ lục tồn tại 47 năm do huyền thoại Borg (bên phải) nắm giữ

Nếu nâng cúp tại Melbourne vào ngày 1/2/2026, Alcaraz sẽ trở thành người trẻ nhất lịch sử hoàn tất bốn Grand Slam, vượt qua kỷ lục của Rafael Nadal, mà còn làm nên một cột mốc thậm chí còn “điên rồ” hơn, giành Grand Slam thứ bảy khi mới 22 tuổi 8 tháng 27 ngày.

Con số ấy đủ để xô đổ kỷ lục tồn tại suốt 47 năm của Bjorn Borg, người đoạt Grand Slam thứ 7 tại Roland Garros 1979 khi 23 tuổi và 4 ngày. Kể từ đó đến nay, chưa ai trong Kỷ nguyên Mở (từ 1968) tiệm cận được cột mốc này.

Nadal từng là người gần nhất nhưng vẫn nhiều hơn Borg gần một năm tuổi khi đoạt Grand Slam thứ 7. Federer, Sampras đều đạt mốc này ở tuổi 24, Djokovic phải tới 27, còn McEnroe, Lendl, Connors hay Agassi thậm chí còn muộn hơn.

Điều đặc biệt là, Alcaraz chỉ có đúng một cơ hội duy nhất. Sau Australian Open 2026, anh sẽ quá tuổi để phá kỷ lục của Borg, dù sự nghiệp phía trước còn rất dài.

Từ kỷ lục của Borg đến lãnh địa “bất tử” của lịch sử

Không dừng lại ở đó, nếu Alcaraz tiếp tục vô địch Roland Garros 2026, anh sẽ sở hữu 8 Grand Slam ở tuổi 23 năm 1 tháng 2 ngày, chỉ kém đúng một ngày so với kỷ lục trẻ nhất giành 8 major của chính Bjorn Borg.

"BIG 3" cũng chỉ biết ước nếu "Carlitos" hoàn thành kỷ lục sắp tới tại Úc

So với thế hệ "BIG 3", hành trình của Alcaraz đang đi nhanh hơn rất nhiều. Federer phải ngoài 26 mới chạm mốc 10 Grand Slam, Djokovic và Nadal đều cần gần cả thập kỷ đỉnh cao để tích lũy thành tích. Trong khi đó, Alcaraz mới hơn 22 tuổi đã đứng trước cơ hội phá vỡ những cột mốc mà suốt 47 năm qua bị xem là “vùng cấm”.

Nếu Australian Open 2026 gọi tên "Carlitos", lịch sử quần vợt nam sẽ bước sang một thời khắc mới, nơi một tay vợt trẻ tuổi không chỉ vượt "BIG 3" về tốc độ chinh phục danh hiệu, mà còn đặt mình ngang hàng, thậm chí vượt lên những huyền thoại vĩ đại nhất mọi thời đại.