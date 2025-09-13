Nóng nhất thể thao sáng 13/9: Murray sẵn sàng huấn luyện Raducanu

Murray để ngỏ cơ hội huấn luyện với Raducanu

Andy Murray cho biết anh sẵn sàng huấn luyện Emma Raducanu nếu được tay vợt nữ người Anh đề nghị. Murray dù vậy gần đây đang thích thú đánh golf hơn là làm HLV tennis, nên anh đã đặt ra điều kiện để mình đồng ý. “Nếu là một tay vợt người Anh ở London thì dễ thôi, vì tôi sẽ có thời gian nghỉ thay vì đi suốt. Tôi sẽ không đi xa và mất quá nhiều thời gian đáng lẽ dành cho gia đình”, Murray nói.

Wawrinka đấu giải Challenger vì đam mê

Stan Wawrinka gần đây vẫn xuất hiện ở các giải Challenger khi mới đây xuất hiện tại giải tổ chức ở Rennes (Pháp). Khi một fan trên mạng xã hội thắc mắc phải chăng Wawrinka quá mê tennis hoặc đang nợ nần, Wawrinka có vẻ giễu cợt đáp: “Tiền thưởng mấy giải Challenger chắc chẳng trả được khoản nợ nào đâu”.

Trận Canelo – Crawford sẽ chiếu trên Netflix

Trận đấu boxing sắp diễn ra giữa Canelo Alvarez và Terence Crawford được xác nhận sẽ chiếu trên nền tảng Netflix, và người dùng nền tảng này sẽ không phải đóng thêm phí. Đây là sự thay đổi đáng chú ý bởi các trận đấu lớn như Oleksandr Usyk – Daniel Dubois đã chiếu dưới dạng Pay-Per-View (trả tiền cho mỗi lần xem trên truyền hình cáp), nhưng Netflix đã được độc quyền phát sóng trận đấu cuối tuần này.

Tsitsipas lý giải vì sao bỏ theo dõi tất cả trên mạng xã hội

Stefanos Tsitsipas gần đây đã bỏ theo dõi tất cả mọi người trên các mạng xã hội, và mới đây anh giải thích lý do. “Tôi nói chuyện với các bạn quản lý mạng xã hội của tôi, và tôi quyết định mình sẽ hoạt động độc lập. Tôi không muốn phải gắn cuộc sống của mình với mạng xã hội, trước đây tôi xả stress bằng cách theo dõi mạng xã hội và xem video nhưng tôi nghĩ điều đó là sai lầm”, Tsitsipas nói.