Real đón tin dữ: Rudiger chấn thương nghỉ 3 tháng, Alonso đau đầu hàng thủ

Sự kiện: Real Madrid La liga 2025-26

Trung vệ Antonio Rudiger đã gia nhập danh sách "bệnh binh" của Real Madrid cùng Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Endrick và Ferland Mendy.

  

🚨Rudiger dính chấn thương

Rudiger trở thành điểm nhấn tiêu cực trong buổi tập của HLV Xabi Alonso cho trận Real Madrid gặp Real Sociedad ở vòng 4 La Liga vào hôm nay (13/9). Dù khởi đầu buổi tập bình thường, trung vệ người Đức lại cảm thấy khó chịu ở cuối buổi. Ngay sau đó, anh không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu, và Real Madrid lập tức đưa ra thông báo.

Rudiger gia nhập&nbsp;danh sách “bệnh binh” của Real Madrid

Rudiger gia nhập danh sách “bệnh binh” của Real Madrid

Trang chủ Real Madrid cho biết: “Sau các cuộc kiểm tra được thực hiện hôm nay bởi đội ngũ y tế Real Madrid, cầu thủ Antonio Rudiger đã được chẩn đoán chấn thương cơ thẳng đùi ở chân trái. Thời gian hồi phục tùy thuộc vào diễn biến cụ thể”.

Dù Real Madrid không đưa ra mốc thời gian cụ thể, nhưng tờ Marca (Tây Ban Nha) tiết lộ rằng Rudiger dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu từ 2 tháng rưỡi đến 3 tháng. Những tháng gần đây, trung vệ người Đức đã trải qua giai đoạn khó khăn khi phong độ sa sút và liên tục bị ảnh hưởng bởi chấn thương. Đúng lúc anh nỗ lực tìm lại vị trí thường xuyên trong đội hình của HLV Alonso, rắc rối mới lại ập đến.

Rudiger vốn đang chiếm được nhiều cơ hội thi đấu. Sau khi vắng mặt ở vòng mở màn La Liga vì án treo giò từ mùa trước, anh đã trở lại đá chính trước Oviedo ở vòng 2. Cách đây gần 5 tháng, Rudiger từng phải phẫu thuật sau chấn thương rách sụn chêm ngoài, khiến trung vệ người Đức nghỉ thi đấu hơn 50 ngày ở giai đoạn cuối mùa 2024/25, thời điểm anh đóng vai trò then chốt nơi hàng thủ Real Madrid dưới thời HLV Carlo Ancelotti.

⚠️Báo động hàng thủ Real Madrid

Như vậy, HLV Alonso sẽ chỉ còn David Alaba, Raul Asencio, Eder Militao và tân binh Dean Huijsen là những lựa chọn khả dụng cho vị trí trung vệ. Tình hình càng trở nên đáng lo khi cả Alaba lẫn Asencio đều chưa được ra sân từ đầu mùa, còn Militao mới trở lại sau quãng thời gian dài dưỡng thương. Với lịch thi đấu dày đặc, trung bình 3 ngày/trận, việc thiếu hụt nhân sự ở hàng thủ sẽ là thách thức lớn cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Trong buổi họp báo trước trận gặp Real Sociedad, HLV Alonso cũng được hỏi về khả năng thử nghiệm sơ đồ 3 trung vệ nhờ sự đa dạng nhân sự phòng ngự. Ông chia sẻ: “Ở FIFA Club World Cup, bối cảnh hơi khác so với hiện tại. Khi đó, chúng tôi lên kế hoạch cho từng trận nhiều hơn là xây dựng những nguyên tắc cơ bản. Không hẳn là 3 trung vệ thuần túy mà đôi khi một tiền vệ có thể lùi xuống đảm nhiệm vị trí đó. Đây là ý tưởng tôi vẫn có trong đầu và có thể sẽ áp dụng trở lại”.

