Nóng nhất thể thao sáng 11/9: Andy Murray hoàn toàn trái ngược với Federer

Andy Murray có quan điểm trái ngược với Federer

Nếu như Roger Federer vẫn còn rất nhớ quần vợt và muốn chơi 1 đến 2 lần/tuần, thì Andy Murray lại có quan điểm hoàn toàn khác. Tay vợt người Vương quốc Anh thừa nhận hầu như không nhớ môn thể thao đã đưa mình lên đỉnh thế giới.

Murray hoàn toàn với Federer sau khi giải nghệ

"Tôi rất yêu quần vợt nên tôi nghĩ mình sẽ rất nhớ sau khi giải nghệ. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn khác. Tôi không hề có cảm giác đó. Tôi rất bận rộn với 4 đứa con nhỏ. Thời gian rảnh, tôi đi chơi golf hoặc tập trong phòng gym theo ý thích. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi có thời gian làm điều mình thích".

Thanh Thúy ra mắt đội bóng mới

VĐV bóng chuyền số một Việt Nam, Trần Thị Thanh Thúy vừa ra mắt CLB mới, Gunma Green Wings của Nhật Bản. Chủ công của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam mặc áo số 16. Theo lịch dự kiến, Gunma Green Wings sẽ thi đấu tại SV League Women vào ngày 12/10 và đối thủ là Quincy Kariya.

Đội đua Cadillac tuyển người của Ferrari

Đội đua F1 Cadillac sẽ chính thức trình làng vào mùa giải sau và họ đang gấp rút hoàn thiện đội ngũ nhân sự. Sau khi ký hợp đồng với hai tay lái Sergio Perez và Valtteri Bottas, Cadillac đang đàm phán với chuyên gia kỹ thuật Jock Clear của Ferrari. Đây được coi là nước đi đúng đắn bởi đội đua này sẽ sử dụng động cơ của Ferrari ở mùa giải sau.

Cựu sao Arsenal tổ chức đấm bốc để quyên góp từ thiện

Cựu thủ môn của Arsenal, Graham Stack đã quyết định tổ chức chuỗi sự kiện quyền anh “A night to remember” - “Một đêm để nhớ”. Những võ sĩ thượng đài chính là những cựu sao tại Ngoại hạng Anh. Ở sự kiện sắp tới, trận đấu chính sẽ là cuộc đối đầu của David Bentley (cựu cầu thủ Tottenham) và Jody Morris (cựu cầu thủ Chelsea). Tiền bán vé của sự kiện sẽ được quyên tặng cho một số tổ chức từ thiện tại Anh.

Giannis đưa Hy Lạp vào bán kết EuroBasket

Siêu sao bóng rổ Giannis Antetokounmpo tiếp tục tỏa sáng giúp ĐT Hy Lạp có mặt trong trận bán kết giải vô địch châu Âu (EuroBasket). Một mình Giannis ghi 29 điểm, bắt bóng bật bảng 6 lần và kiến tạo 2 lần giúp Hy Lạp thắng Lithuania với tỉ số 87-76 trong trận tứ kết. Đối thủ tiếp theo của Giannis và các đồng đội là ĐT Thổ Nhĩ Kỳ.