Nóng nhất thể thao sáng 10/9: Alcaraz xin rút lui khỏi Davis Cup

Alcaraz xin rút lui khỏi Davis Cup

Đúng như dự đoán của nhiều người, Carlos Alcaraz vừa xin rút lui khỏi đội hình ĐT Tây Ban Nha tham dự Davis Cup trong tháng 9. Carlitos vừa vô địch US Open nên cảm thấy không đủ thời gian chuẩn bị cho giải quần vợt đồng đội nam.

Carlos Alcaraz

"Thực ra tôi cảm thấy rất mệt mỏi vào lúc này. Tôi đã trải qua một chặng đường đầy khó khăn khiến tôi cảm thấy cạn kiệt cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi không có đủ thời gian để trở về nhà và có được sự chuẩn bị tốt nhất cho Davis Cup. Tôi nghĩ bản thân thật là ích kỷ nếu như không nhường cơ hội cho những tay vợt khác. Vào lúc này, tôi cần được nghỉ ngơi để hồi phục lại thể chất và tinh thần". Alcaraz chia sẻ.

Serena Williams lấn sân sang âm nhạc

Theo báo chí Mỹ, cựu số một thế giới Serena Williams đã lấn sân sang mảng giải trí khi đồng sản xuất cho việc dàn dựng nhạc kịch cùng Alicia Keys. Vở nhạc kịch "Hell's Kitchen" sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn trên toàn nước Mỹ trong thời gian tới. Hiện tại, chưa rõ vai trò của Serena Williams trong đội ngũ sản xuất là gì.

Anthony Joshua bất ngờ khiêu khích Tyson Fury

Trên trang cá nhân, nhà cựu vô địch quyền anh hạng nặng, Anthony Joshua bất ngờ khiêu khích đồng hương Tyson Fury. "Gửi tới những người luôn ủng hộ tôi, tôi sẽ sớm quay trở lại và xỏ găng lên sàn đấu. Tôi hy vọng có thể đấm gục Tyson Fury và vờn anh ta dễ như bỡn". Joshua chưa trở lại sau trận thua Dubois trong khi Fury đã tuyên bố giải nghệ.

Khabib từ chối cơ hội đấu với Floyd Mayweather

Không giống như "Gã điên" Conor McGregor, "Đại bàng" Khabib Nurmagomedov từng nhận được lời đề nghị cực khủng để thượng đài quyền anh với Floyd Mayweather. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ cựu HLV của Khabib, Javier Mendez, võ sĩ người gốc Chechen đã từ chối ngay lập tức mà không cần phải suy nghĩ. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi Khabib mạnh ở kỹ năng vật và khóa siết, những động tác không được sử dụng trong quyền anh.

Rory McIlroy làm theo lời khuyên của Roger Federer

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Rory McIlroy tiết lộ lý do quyết định thi đấu tại Ấn Độ và Australia trước khi năm 2025 kết thúc là nghe lời khuyên từ Roger Federer. Huyền thoại quần vợt người Thụy Sĩ cho rằng McIlroy nên tận hưởng các giải đấu ở mọi nơi trên thế giới khi còn có thể. Việc phải lặp lại lịch trình thi đấu trong suốt 20 năm khiến McIlroy cảm thấy nhàm chán.