Nóng nhất thể thao sáng 12/3: Hải quân Hàn Quốc hợp tác với đội E-Sports T1

Đội E-Sports Hàn Quốc hợp tác với Hải quân nước này

Theo tin từ báo giới Hàn Quốc, binh chủng Hải quân của nước này đã công bố chương trình hợp tác với đội E-Sports T1, đội hàng đầu ở môn Liên minh Huyền thoại, để đưa các chương trình mô phỏng chiến đấu vào công tác huấn luyện. Hai bên ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tháng 2 và mới đây chương trình cụ thể được công bố, hải quân Hàn Quốc hy vọng sẽ đạt được mục tiêu dài hạn là phát triển mô hình đào tạo sỹ quan tham mưu AI (trí tuệ nhân tạo) vào năm 2030.

Đội E-Sports T1

Dư luận chê sự kiện UFC Nhà Trắng kém hấp dẫn

Mặc dù chủ tịch UFC Dana White đã lăng xê sự kiện UFC Nhà Trắng hết mực, nhưng mới đây dư luận vẫn phản ứng tiêu cực khi biết các trận đấu nào sẽ được dành cho sự kiện này. Dưới tên chính thức UFC Freedom 250, sự kiện này sẽ quy tụ Ilia Topuria, Alex Pereira và Sean O'Malley, nhưng ngoài trận Topuria gặp Justin Gaethje, các ngôi sao còn lại đều đấu những đối thủ kém danh tiếng và không được fan đánh giá cao.

Theo đánh giá của báo giới, sở dĩ có sự thất vọng này là bởi những trận đấu hấp dẫn hơn thì đều sẽ dành cho sự kiện UFC ở Las Vegas, sự kiện mà thực ra UFC sẽ được nhận về doanh thu chứ không chịu lỗ như UFC Nhà Trắng. Conor McGregor dự kiến sẽ có mặt ở UFC Las Vegas, đánh dấu sự trở lại sau thời gian dài vắng mặt.

Bóng ném bãi biển nữ Việt Nam nhận suất tham dự giải vô địch thế giới 2026

Đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam đã được suất chính thức góp mặt giải vô địch thế giới 2026 tranh tài tại Croatia. Đại diện Liên đoàn bóng ném Việt Nam cho biết suất này căn cứ trên thành tích đoạt chức vô địch của tuyển nữ Việt Nam tại giải vô địch châu Á 2025. Giải vô địch thế giới sẽ diễn ra từ 23/6 đến 28/6.

Ngannou xác nhận trở lại MMA

Francis Ngannou mới đây đã công bố mình sẽ trở lại thi đấu MMA trong sự kiện mà Ronda Rousey đối đầu Gina Carano vào ngày 16/5. Đối thủ của Ngannou sẽ là Philipe Lins và sau trận này Ngannou có thể sẽ hẹn đụng độ Jon Jones trong một trận MMA khác, trong bối cảnh Jones đang đòi rời UFC vì mâu thuẫn với công ty này.