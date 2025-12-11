8 đoàn "mở hàng" HCV ngày đầu SEA Games 33: Thành tích nào ấn tượng nhất?

Ngày 10/12/2025, SEA Games 33 chính thức khởi tranh tại Thái Lan. Một ngày thi đấu mở màn đầy cảm xúc, kịch tính, cũng là ngày mà 8 đoàn thể thao trong khu vực cùng lúc “mở hàng vàng”. Chỉ còn Brunei, Timor-Leste chưa thể chạm tay vào HCV, còn Campuchia đã rút lui vì lý do an toàn, thể thao Đông Nam Á bước vào kỳ đại hội với những câu chuyện đáng nhớ ngay từ ngày đầu.

Thái Lan: “Thánh nữ” 19 tuổi Watcharakul Limjittrakarn mở màn rực rỡ cho chủ nhà

Chủ nhà Thái Lan không thể có màn khai hội tốt hơn khi “Nano” Watcharakul, tài năng 19 tuổi được mệnh danh là “Thánh nữ Taekwondo” xuất sắc giành HCV đầu tiên của toàn bộ đại hội ở nội dung quyền sáng tạo nữ.

Watcharakul là người giành HCV đầu tiên của Đại hội

Với kỹ thuật uyển chuyển mà vẫn mạnh mẽ, Nano khiến nhà thi đấu đảo Hall như nổ tung vì sự hoàn hảo trong từng động tác. Đây là HCV mang ý nghĩa tinh thần lớn với chủ nhà, khẳng định sức mạnh ở môn thế mạnh và tạo đà tâm lý cực tốt cho các đội tuyển còn lại.

Thái Lan chờ đợi một kỳ SEA Games bùng nổ trên sân nhà và Nano chính là ngôi sao đã bật công tắc cho bữa tiệc vàng.

Việt Nam: “Song Hương” rực sáng giành HCV đầu tiên

Chiều 10/12, Nguyễn Thị Hương - Diệp Thị Hương đã biến đường đua canoeing ở Pattaya thành sân khấu của riêng mình. Hai cô gái cùng tên tạo nên chiến thắng áp đảo ở chung kết C-2 500m nữ với thời gian 2 phút 06 giây 487, bỏ xa Thái Lan hơn 3 giây.

"Song Hương" cùng tên, cùng tuổi, cùng quê và cùng nhau giành HCV SEA Games 33

Đó không chỉ là HCV đầu tiên của Việt Nam, mà còn là tấm HCV mở “vận đỏ”, thắp bùng tinh thần toàn đoàn.

Với Nguyễn Thị Hương, cô gái cao 1m51 nhưng sở hữu ý chí của một “ngọn núi thép”, chiến thắng này tiếp tục nối dài chuỗi kỳ tích từ SEA Games, U23 châu Á đến Olympic. Còn với Diệp Thị Hương, đó là sự đền đáp cho những năm tháng kiên trì lặng thầm.

Chiến thắng của “Song Hương” như lời khẳng định, canoeing vẫn là mũi nhọn mở đường cho thể thao Việt Nam.

Singapore: Cặp đôi Nicholas Khaw - Diyanah Aqidah mang về vàng

Tấm HCV đầu tiên của Singapore đến từ Taekwondo quyền đôi nam nữ, khi Nicholas Khaw và Diyanah Aqidah đánh bại cặp Việt Nam ở chung kết.

Cặp đôi Nicholas Khaw - Diyanah Aqidah "mở hàng" HCV cho Singapore

Sự khác biệt trong phong cách, Nicholas mạnh mẽ, bùng nổ còn Diyanah mềm mại, chuẩn xác tạo nên màn trình diễn giàu cảm xúc, hài hòa và thuyết phục.

Chiến thắng này càng giá trị hơn khi họ vượt qua các đối thủ khó chịu như Lào và Philippines ở những vòng trước. Đây là HCV đầu tiên, giúp đoàn đảo quốc tự tin hướng tới những mục tiêu lớn hơn.

Philippines: Justin Kobe Macario từ bạc, đồng đến vàng

Tại nội dung Taekwondo quyền sáng tạo nam, Justin Kobe Macario đã có ngày thi đấu xuất thần với số điểm 8.200, vượt qua VĐV chủ nhà để mang về HCV đầu tiên của Philippines.

Justin Kobe Macario

Đặc biệt, đây là chiến thắng mang tính “hoàn thiện giấc mơ” của Macario, SEA Games 31 đoạt HCB, SEA Games 32 có HCĐ và SEA Games 33 giành HCV.

“Cuối cùng thì tôi đã làm được”, Macario xúc động chia sẻ. Anh đã đánh bại sức ép sân nhà Thái Lan để ghi dấu ấn đẹp nhất sự nghiệp.

Myanmar: Tấm HCV lịch sử của đội Chinlone nữ

Myanmar gây bất ngờ lớn bằng HCV đầu tiên đến từ môn Chinlone nữ, thắng Thái Lan với tổng điểm 502-446. Đây là HCV đầu tiên của Myanmar ở SEA Games 33, lại đến từ môn thể thao truyền thống, điều khiến người hâm mộ nước này tự hào đặc biệt.

Chinlone Myanmar gây bất ngờ với 2 tấm HCV liên tiếp

Ngay sau đó, đội Chinlone nam cũng giành HCV tiếp theo, nhưng chính tấm HCV của đội nữ mới là “vàng mở hàng”, là cột mốc lịch sử.

Với 8 nữ tuyển thủ thi đấu xuất sắc, Myanmar mở đầu kỳ SEA Games bằng dấu ấn đáng tự hào, cho thấy quốc gia này vẫn giữ vị thế ở các môn truyền thống.

Lào: Bovilak Thepphakan giành HCV Petanque (bi sắt) đơn nữ đầy cảm xúc

Lào có tấm HCV đầu tiên trong ngày khai màn nhờ Bovilak Thepphakan ở môn bi sắt đơn nữ. Môn thể thao tưởng chừng bình dị nhưng lại mang tính chiến thuật cao, và Bovilak đã thể hiện sự bình tĩnh, quyết đoán để đem về tấm HCV quý giá đầu tiên cho đoàn Lào.

Tấm HCV của Bovilak Thepphakan đã được giới chuyên môn nhận định trước đó

Đây là HCV mang ý nghĩa lớn, giúp thể thao Lào phấn khởi khi trước đó họ chỉ có một vài tấm huy chương bạc và đồng.

Petanque vốn là môn thế mạnh truyền thống, và việc mở hàng bằng HCV này giúp đoàn Lào đặt mục tiêu vượt thành tích SEA Games 32.

Malaysia: Lịch sử gọi tên đội Hockey 5s nam

Malaysia giành HCV đầu tiên đến từ một nội dung lần đầu tiên tổ chức tại SEA Games, Hockey 5s (5 giây) nam.

Lịch sử gọi tên đội Hockey 5s nam của Malaysia

Chiến thắng 7-3 trước Indonesia mang lại HCV mà và là tấm HCV lịch sử đầu tiên của môn đấu này tại SEA Games.

Akhimullah lập hat-trick, trong khi Abid và Shafiq đóng góp những bàn thắng quan trọng. Malaysia bất bại cả vòng bảng và bán kết, thể hiện sức mạnh vượt trội.

Đây là chiến thắng mang ý nghĩa kép là HCV đầu tiên của đoàn Malaysia tại SEA Games 33 và tấm HCV đầu tiên của môn Hockey 5s trong lịch sử Đại hội.

Taekwondo mang về tấm HCV đầu tiên cho Indonesia tại SEA Games 2025

Bộ ba Muhammad Alfi Kusuma, Muhammad Hafizh Fachrur Rhozi và Muhammad Rizal đã "mở hàng" huy chương vàng cho Indonesia tại SEA Games 2025. Ba võ sĩ mang biệt danh “Trio Muhammad” xuất sắc giành HCV nội dung quyền đồng đội nam (quyền) vào trưa 10/12.

Taekwondo mang về HCV cho Indonesia

Alfi chia sẻ trong thông cáo của Ủy ban Olympic Indonesia, anh cho biết cả đội “rất hạnh phúc và xúc động”, xem đây là thành quả của quá trình tập luyện gian khổ và cũng là “màn phá dớp” sau khi chỉ giành HCĐ ở kỳ SEA Games 2023.