Djokovic xé áo ăn mừng danh hiệu thứ 101, bất ngờ rút khỏi ATP Finals

Djokovic rút khỏi ATP Finals sau danh hiệu thứ 101

Djokovic đã ngược dòng đánh bại Lorenzo Musetti với tỷ số 4-6, 6-3, 7-5 trong trận chung kết Hellenic Championship. Khi điểm số quyết định hoàn tất, Djokovic ngã xuống sân, rồi xé áo và gào thét hướng về khán giả trong niềm hân hoan tột độ.

Quá phấn khích, Djokovic xé áo ăn mừng ngay trên sân

Ở tuổi 38, chủ nhân của 24 danh hiệu Grand Slam tiếp tục viết nên lịch sử với chức vô địch đơn nam thứ 101. Djokovic hiện đứng thứ ba trong danh sách tay vợt nam giành nhiều danh hiệu nhất, sau Jimmy Connors (109) và Roger Federer (103). Không chỉ vậy, Djokovic còn trở thành tay vợt lớn tuổi nhất từng vô địch một giải ATP, ở mốc 38 tuổi, 5 tháng và 17 ngày.

Tuy nhiên, chiến thắng trước Musetti đã khiến thể trạng của Djokovic bị ảnh hưởng. Tay vợt người Serbia xác nhận chấn thương buộc anh phải rút lui khỏi ATP Finals, giải đấu khép lại mùa giải 2025, diễn ra tại Turin (Italia) và bắt đầu vào Chủ nhật tuần này.

Djokovic viết trên trang cá nhân: “Tôi đã rất mong chờ được thi đấu ở Turin và cống hiến hết mình, nhưng sau trận chung kết hôm nay tại Athens (Hy Lạp), tôi rất tiếc phải thông báo rằng mình buộc phải rút lui vì chấn thương vẫn chưa hồi phục.

Tôi xin lỗi những người hâm mộ đã kỳ vọng được thấy tôi ra sân, sự ủng hộ của các bạn luôn có ý nghĩa rất lớn. Tôi chúc các tay vợt khác có một giải đấu tuyệt vời và hy vọng sẽ sớm trở lại trên sân!”

Với việc Djokovic vắng mặt, Lorenzo Musetti trở thành người thay thế anh tại ATP Finals. Nhà đương kim vô địch ATP Finals Jannik Sinner cũng sẽ góp mặt, cùng với Carlos Alcaraz. Danh sách các tay vợt còn lại gồm Alexander Zverev, Ben Shelton, Taylor Fritz, Alex de Minaur và Felix Auger Aliassime.

Một năm nữa đầy ấn tượng của Djokovic

Giữa thông tin chấn thương, nhiều khả năng Djokovic đã chơi trận đấu cuối cùng của mình trong mùa giải 2025.

Danh hiệu Hellenic Championship là chức vô địch ATP 250 thứ hai của anh trong năm nay, sau Geneva Open hồi tháng 5. Djokovic cũng từng vào chung kết Miami Open nhưng để thua Jakub Mensik sau 2 set.

Djokovic đã đạt cột mốc 101 danh hiệu

Dù không giành được Grand Slam trong năm thứ hai liên tiếp, Djokovic vẫn cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc khi lọt vào bán kết cả 4 giải Grand Slam trong mùa 2025.

Ưu tiên hàng đầu của tay vợt người Serbia lúc này là nghỉ ngơi và hồi phục trước khi hướng đến mùa giải 2026.

Mục tiêu tiếp theo của Djokovic sẽ là Australian Open vào tháng 1. Anh đang hướng tới danh hiệu thứ 11 tại Australia, qua đó thiết lập cột mốc kỷ lục 25 Grand Slam đơn nam trong sự nghiệp.