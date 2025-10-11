Sinner - Alcaraz bị chê nhạt nhẽo hơn "BIG 3", thành công vì được ưu ái

🎾 Khi “sếp lớn” phản bác về vụ "nuông chiều" Sinner - Alcaraz

Trong làng quần vợt hiện tại, Carlos Alcaraz và Jannik Sinner được xem là hai ngôi sao trẻ trung, tài năng và đang thống trị các giải đấu nam.

Sinner - Alcaraz được cho là hưởng lợi từ việc các giải đấu làm mặt sân khiến bóng đi chậm lại

Tuy nhiên, mới đây, họ lại đối mặt với những lời chỉ trích không dễ chịu từ các bậc tiền bối và cả những “sếp lớn” của các giải đấu, những người có quyền quyết định điều kiện sân bãi, cách tổ chức… Họ bị cho là “ít thú vị hơn” so với thời đại “BIG 3” (Federer – Nadal – Djokovic), và rằng các giải đấu đang “kéo mặt sân chậm lại” để ưu ái cho họ.

Câu chuyện bắt đầu từ phát biểu của Roger Federer tại Laver Cup 2025. Anh cho rằng nhiều ban tổ chức đang có xu hướng điều chỉnh tốc độ sân (mặt sân cứng, bóng nảy…) để tạo điều kiện thuận lợi cho Alcaraz và Sinner xuất hiện trong các trận chung kết. Theo "Tàu tốc hành", nếu mặt sân quá nhanh, người chơi mạnh phải thực sự toàn diện để đánh bại họ, còn khi sân chậm, khả năng “giữ trận” và kiểm soát trở nên dễ hơn.

Sau đó, Alexander Zverev, tay vợt top 3 thế giới cũng lên tiếng mạnh mẽ, anh cáo buộc các tổ chức giải đang có động thái “làm chậm sân” để giúp Alcaraz và Sinner dễ chơi hơn, đồng thời phàn nàn rằng ngày nay rất khó phân biệt cách chơi trên các mặt sân khác nhau vì sự đồng nhất hóa.

Lập tức, phản hồi từ phía ban tổ chức cũng được đưa ra. Giám đốc giải Cincinnati khẳng định: “Chúng tôi không quyết định sân theo kiểu để ưu ái ai cả. Mục tiêu của chúng tôi là tạo độ nhanh vừa phải, bóng ổn định, và đó là điều các tay vợt mong muốn”.

😶 Bị chê kém thú vị hơn so với "BIG 3"

Không chỉ về yếu tố sân bãi, Alcaraz và Sinner còn bị cựu tay vợt Jerzy Janowicz nhận xét là “ít thú vị hơn” so với ba tượng đài Federer, Nadal và Djokovic. Ông cho rằng thời của "Big 3" giàu biến hóa, cá tính, và sự chênh lệch chiến thuật, còn hiện tại, phong cách của Alcaraz - Sinner “giống nhau nhiều”, ít sự khác biệt để thu hút cảm xúc như trước.

Khác với thời "BIG 3" lối chơi và phong cách na ná nhau của hai tay vợt khiến giới chuyên môn kém ấn tượng

Lời phê này không phải không có cơ sở, nhiều người cho rằng ở các giải hiện nay, các trận đấu thường có kịch bản “một chiều hơn”, dễ dự đoán hơn, thiếu khả năng lật ngược đầy bất ngờ như thời "BIG 3".

Trước những lời bàn tán, cả hai tay vợt trẻ đều chưa lên tiếng. Jannik Sinner từng phát biểu rằng: “Tôi và Carlos không làm ra sân đấu. Chúng tôi chỉ cố gắng thích nghi với điều kiện mà giải đưa ra. Mỗi tuần mỗi khác, tôi phải chơi tốt nhất có thể”.

Carlos Alcaraz cũng có lúc chỉ ra những áp lực từ lịch thi đấu dày và cách mà các tay vợt phải chọn giải để thi đấu, nhưng không trực tiếp phản bác chuyện ưu ái sân bãi.